Μετά τη Γαλλία οι αγορές χτύπησαν και τη Βρετανία λόγω ανησυχιών για τα δημοσιονομικά

Μετά τη Γαλλία, οι αγορές έστρεψαν την προσοχή τους στη Βρετανία, εκφράζοντας ανησυχίες για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η απόδοση του βρετανικού χρέους σημείωσε αισθητή αύξηση, σε μια περίοδο που ισχυρές οικονομίες αναγκάζονται να εξετάσουν μέτρα λιτότητας ή αυξημένων φόρων, τη στιγμή που η Ελλάδα προχωρά σε φοροελαφρύνσεις.

Αιτία αναταραχής η ακύρωση φορολογικών αυξήσεων

Η «ταραχή» στο κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου προκλήθηκε από την αναπάντεχη απόφαση της κυβέρνησης Στάρμερ να ακυρώσει τη σχεδιαζόμενη αύξηση συντελεστών φόρου εισοδήματος στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Η απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου επιδεινώθηκε απότομα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν με σκεπτικισμό. Η αύξηση των φόρων θεωρούνταν σχεδόν αναπόφευκτη για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού, το οποίο εκτιμάται σε τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια λίρες, παρά τη δέσμευση της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού έως το 2029-30.

Τις απογευματινές ώρες, το 10ετές βρετανικό ομόλογο κινείτο στο 4,57%, χάνοντας μεγάλο μέρος των κερδών του προηγούμενου μήνα. Αντίθετα, ο αντίστοιχος ελληνικός τίτλος κινείται περίπου στο 3,35%, γεγονός που καθιστά το κόστος δανεισμού της Ελλάδας σαφώς χαμηλότερο από αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι οι αγορές είναι έτοιμες να «τιμωρήσουν» τη δημοσιονομική αβεβαιότητα, ακόμη και σε ισχυρές οικονομίες, όπως συνέβη και με την κυβέρνηση της Λιζ Τρας το 2022, η οποία αναγκάστηκε σε παραίτηση λόγω ακοστολόγητων φοροελαφρύνσεων.

Στη Γαλλία, εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Μακρόν βρίσκεται εδώ και δύο μήνες σε καθεστώς βαθιάς αβεβαιότητας, προσπαθώντας να εξασφαλίσει την υπερψήφιση του προϋπολογισμού του 2026. Το προσχέδιο περιλαμβάνει περικοπές και φορολογικά μέτρα για τη μείωση του μεγαλύτερου ελλείμματος ανάμεσα στα 20 μέλη της Ευρωζώνης, ενώ ο Μακρόν έχει ήδη αναστείλει τη μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Η αντίθεση με την Ελλάδα

Τη στιγμή που κραταιές οικονομίες αναζητούν τρόπους κάλυψης δημοσιονομικών «τρύπων» και αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λιγοστές ευρωπαϊκές χώρες με πρωτογενές πλεόνασμα. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι έλλειμμα 0,1% του ΑΕΠ (μετά την εξυπηρέτηση χρέους), ενώ για φέτος αναμένεται πλεόνασμα 0,6%.

Το ζήτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι κεντρικό και στην πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι η φερεγγυότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανακτηθείσας αξιοπιστίας της χώρας.

Το ίδιο ζήτημα ήλθε στο προσκήνιο και κατά τη σημερινή συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή το ερώτημα του τελευταίου για την ακρίβεια.

«Στις επόμενες εκλογές, με τον νόμο τον οποίο έχουμε ήδη ψηφίσει, θα πρέπει να καταθέσετε το πρόγραμμά σας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να αξιολογηθεί και να κοστολογηθεί. Το υπενθυμίζω σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πέρασαν πια οι εποχές όπου μπορούσατε να τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε προχωρήσει μπροστά, τις πληρώσαμε αυτές τις εποχές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

