Μετά τη Γαλλία οι αγορές χτύπησαν και τη Βρετανία λόγω ανησυχιών για τα δημοσιονομικά

Αισθητή αύξηση στην απόδοση του βρετανικού χρέους - Τη στιγμή που η φορολογία στην Ελλάδα μειώνεται, ισχυρές οικονομίες αναγκάζονται να υιοθετήσουν μέτρα λιτότητας ή αυξημένων φόρων

Newsbomb

Μετά τη Γαλλία οι αγορές χτύπησαν και τη Βρετανία λόγω ανησυχιών για τα δημοσιονομικά
Αρχείου - AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τη Γαλλία, οι αγορές έστρεψαν την προσοχή τους στη Βρετανία, εκφράζοντας ανησυχίες για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η απόδοση του βρετανικού χρέους σημείωσε αισθητή αύξηση, σε μια περίοδο που ισχυρές οικονομίες αναγκάζονται να εξετάσουν μέτρα λιτότητας ή αυξημένων φόρων, τη στιγμή που η Ελλάδα προχωρά σε φοροελαφρύνσεις.

Αιτία αναταραχής η ακύρωση φορολογικών αυξήσεων

Η «ταραχή» στο κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου προκλήθηκε από την αναπάντεχη απόφαση της κυβέρνησης Στάρμερ να ακυρώσει τη σχεδιαζόμενη αύξηση συντελεστών φόρου εισοδήματος στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Η απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου επιδεινώθηκε απότομα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν με σκεπτικισμό. Η αύξηση των φόρων θεωρούνταν σχεδόν αναπόφευκτη για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού, το οποίο εκτιμάται σε τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια λίρες, παρά τη δέσμευση της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού έως το 2029-30.

Τις απογευματινές ώρες, το 10ετές βρετανικό ομόλογο κινείτο στο 4,57%, χάνοντας μεγάλο μέρος των κερδών του προηγούμενου μήνα. Αντίθετα, ο αντίστοιχος ελληνικός τίτλος κινείται περίπου στο 3,35%, γεγονός που καθιστά το κόστος δανεισμού της Ελλάδας σαφώς χαμηλότερο από αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι οι αγορές είναι έτοιμες να «τιμωρήσουν» τη δημοσιονομική αβεβαιότητα, ακόμη και σε ισχυρές οικονομίες, όπως συνέβη και με την κυβέρνηση της Λιζ Τρας το 2022, η οποία αναγκάστηκε σε παραίτηση λόγω ακοστολόγητων φοροελαφρύνσεων.

Στη Γαλλία, εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Μακρόν βρίσκεται εδώ και δύο μήνες σε καθεστώς βαθιάς αβεβαιότητας, προσπαθώντας να εξασφαλίσει την υπερψήφιση του προϋπολογισμού του 2026. Το προσχέδιο περιλαμβάνει περικοπές και φορολογικά μέτρα για τη μείωση του μεγαλύτερου ελλείμματος ανάμεσα στα 20 μέλη της Ευρωζώνης, ενώ ο Μακρόν έχει ήδη αναστείλει τη μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Η αντίθεση με την Ελλάδα

Τη στιγμή που κραταιές οικονομίες αναζητούν τρόπους κάλυψης δημοσιονομικών «τρύπων» και αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λιγοστές ευρωπαϊκές χώρες με πρωτογενές πλεόνασμα. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι έλλειμμα 0,1% του ΑΕΠ (μετά την εξυπηρέτηση χρέους), ενώ για φέτος αναμένεται πλεόνασμα 0,6%.

Το ζήτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι κεντρικό και στην πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι η φερεγγυότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανακτηθείσας αξιοπιστίας της χώρας.

Το ίδιο ζήτημα ήλθε στο προσκήνιο και κατά τη σημερινή συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή το ερώτημα του τελευταίου για την ακρίβεια.

«Στις επόμενες εκλογές, με τον νόμο τον οποίο έχουμε ήδη ψηφίσει, θα πρέπει να καταθέσετε το πρόγραμμά σας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να αξιολογηθεί και να κοστολογηθεί. Το υπενθυμίζω σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πέρασαν πια οι εποχές όπου μπορούσατε να τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε προχωρήσει μπροστά, τις πληρώσαμε αυτές τις εποχές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τουλάχιστον 58 αγελάδες πέθαναν πάνω σε πλοίο που τις μετέφερε στη χώρα - Δεκάδες άλλες γέννησαν εν πλω

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ντομινίκ Πελικό: Ερευνάται η εμπλοκή του σε βιασμό και δολοφονία 23χρονης το 1991 στο Παρίσι

19:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο την επόμενη εβδομάδα

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Ήταν άτυχος…»– Θλίψη για τον 53χρονο πατέρα τριών παιδιών που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Ρουβίκωνα στον Άγνωστο Στρατιώτη - Έριξαν χημικά τα ΜΑΤ

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

19:34ΚΟΣΜΟΣ

«Κορίτσι με το Μπαλόνι»: Φυλάκιση 13 μηνών για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy

19:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο 40ός κατηγορούμενος για παράνομες επιδοτήσεις

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πατέρας κατήγγειλε ότι απείλησαν με στιλέτο και τραυμάτισαν τον 13χρονο γιο του

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που φώκια σκαρφαλώνει σε σκάφος για να σωθεί από όρκες - Δείτε βίντεο

19:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελπίδων: Ασταμάτητη και νικήτρια με τη Γεωργία

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρωταγωνίστριες του Ημερολογίου Pirelli 2026: Από την Εύα Χερτζίκοβα έως την Ιζαμπέλα Ροσελίνι

19:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Μεγάλη απογοήτευση, παραμένει η πίστη των παικτών»

19:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετά τη Γαλλία οι αγορές χτύπησαν και τη Βρετανία λόγω ανησυχιών για τα δημοσιονομικά

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Η πολυγλωσσία μειώνει στο μισό τον κίνδυνο επιταχυνόμενης γήρανσης - Τι δείχνει νέα μελέτη

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Κρέστενα: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε ελιά – Ο αδερφός του είχε «φύγει» με παρόμοιο τρόπο

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Εφιάλτης για 15χρονη που βίωνε λεκτική και σωματική κακοποίηση από τους γονείς της - Πώς σώθηκε

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας: «Η σπείρα έφαγε με στημένο παιχνίδι 250.000 ευρώ από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα που σκοτώθηκε»

18:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουσκ: «The game is over» - Τσίπρας: «Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή» - Προδημοσίευση από την «Ιθάκη» που ο πρώην πρωθυπουργός εξομολογείται: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» - Δείτε βίντεο

18:21LIFESTYLE

Το Σόι σου: Αναστάτωση στο Χαμπέικο – Ποια είναι έγκυος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας: «Η σπείρα έφαγε με στημένο παιχνίδι 250.000 ευρώ από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα που σκοτώθηκε»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Κρέστενα: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε ελιά – Ο αδερφός του είχε «φύγει» με παρόμοιο τρόπο

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Εφιάλτης για 15χρονη που βίωνε λεκτική και σωματική κακοποίηση από τους γονείς της - Πώς σώθηκε

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

14:46ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 συμπτώματα καρκίνου που πρέπει να γνωρίζετε - Ένας ογκολόγος τα αποκαλύπτει

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ντομινίκ Πελικό: Ερευνάται η εμπλοκή του σε βιασμό και δολοφονία 23χρονης το 1991 στο Παρίσι

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Ρουβίκωνα στον Άγνωστο Στρατιώτη - Έριξαν χημικά τα ΜΑΤ

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εύα Καΐλή για Qatargate: «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με απειλούσαν ότι θα δώσουν την κόρη μου στις κοινωνικές υπηρεσίες»

16:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης: Σοκαριστική κατάθεση για τον θάνατο του πρώην υπουργού- «Ήταν σχεδόν διαμελισμένος»

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

18:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουσκ: «The game is over» - Τσίπρας: «Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή» - Προδημοσίευση από την «Ιθάκη» που ο πρώην πρωθυπουργός εξομολογείται: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» - Δείτε βίντεο

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου - Νεκροί και τραυματίες

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Βουλή για την ακρίβεια: «Ας πούμε πέντε αλήθειες στον ελληνικό λαό» - Τι είπε για τις τιμές στο μοσχάρι

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

13:38ΕΘΝΙΚΑ

Αφηνίασαν οι Τούρκοι με ανάρτηση για τα ελληνικά C-130

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που φώκια σκαρφαλώνει σε σκάφος για να σωθεί από όρκες - Δείτε βίντεο

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα 10 μέτρα από τον Καργάκη με το καλάσνικοφ οι αστυνομικοί - Έβλεπαν το μακελειό χωρίς να επέμβουν

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Ήταν άτυχος…»– Θλίψη για τον 53χρονο πατέρα τριών παιδιών που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ