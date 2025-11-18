Η Ρωσία, η Ευρώπη και ο πόλεμος: Τι πραγματικά δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας

Eurocopters Tiger του γερμανικού στρατού λαμβάνουν μέρος στη διεθνή στρατιωτική άσκηση "Grand Quadriga 2024" σε επίπεδο μεραρχίας Λιθουανίας-Γερμανίας σε πεδίο ασκήσεων στο Pabrade, βόρεια της πρωτεύουσας Βίλνιους, Λιθουανία, στις 29 Μαΐου 2024.

«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»: Αυτός ο τίτλος ήταν κοινός χθες, Δευτέρα, σε δεκάδες ευρωπαϊκά ενημερωτικά Μέσα. Η δήλωση αποδόθηκε στον Γερμανό υπουργό Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους – δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, καθώς ο Πιστόριους μετέφερε την άποψη στρατηγών του και δεν υιοθέτησε 100% την άποψη αυτή.

Η συνέντευξη στο πλαίσιο της οποίας έγινε η δήλωση, δόθηκε στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine. Στην εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε ο Πιστόριους μίλησε μεταξύ άλλων για τις ένοπλες δυνάμεις του μέλλοντος, την αφύπνιση του πολιτικού κόσμου και για το εάν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να κρίνουν έναν πόλεμο.

Στο επίμαχο απόσπασμα, ο δημοσιογράφος ρωτά τον Πιστόριους εάν πράγματι μια πιθανή επίθεση της Ρωσίας κατά της Ευρώπης μπορεί να γίνει γρηγορότερα από το αναμενόμενο. «Το ερώτημα παραμένει εικασία», απάντησε ο Γερμανός υπουργός, συνέχισε όμως πρόσθέτοντας ότι υπάρχουν όντως στρατιωτικοί που πιστεύουν πως «είχαμε ήδη το τελευταίο μας καλοκαίρι ειρήνης».

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρευρίσκονται σε συνέντευξη Τύπου κατά τη συνάντησή τους στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025. AP

Είπατε ότι η αλλαγή πορείας απαιτεί χρόνο, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας: «Έχουμε όμως αυτόν τον χρόνο; Βλέπουμε ότι ο Πούτιν δημιουργεί γρήγορα οπλοστάσια παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι λοιπόν πιθανόν η Ρωσία να επιτεθεί πολύ νωρίτερα;», ήταν η ερώτηση.

«Το ερώτημα παραμένει εικασία. Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και οι υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να εκτιμήσουν κατά προσέγγιση πότε η Ρωσία θα έχει ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της σε σημείο που θα είναι σε θέση να εξαπολύσει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ στα ανατολικά. Πάντα λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί από το 2029 και μετά. Τώρα, ωστόσο, υπάρχουν άλλοι που λένε ότι αυτό είναι πιθανό ήδη από το 2028, και ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ακόμη και ότι είχαμε ήδη το τελευταίο μας καλοκαίρι ειρήνης», απάντησε ο Πιστόριους, μεταφέροντας ουσιαστικά την εκτίμηση των υφισταμένων του.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας πριν τη διήμερη συνάντηση του υπουργικού συμβουλίου στη Villa Borsig στο Βερολίνο, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025. Pool Reuters

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ίδιος τονίζει: «Από τα μέσα του 2027, θα διεξάγουμε ολοκληρωμένη συγκέντρωση για να προσδιορίσουμε ποιους θα μπορούσαμε να καλέσουμε σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Θα ενισχύσουμε σταδιακά την εφεδρεία με πρώην κληρωτούς - ενισχύοντας έτσι τις συνολικές αμυντικές μας δυνατότητες. Ναι, είναι αλήθεια, υπήρξε κριτική ακόμη και πριν από τις κοινοβουλευτικές διαβουλεύσεις. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο για ένα τόσο σημαντικό έργο».

