H απάντηση της Μόσχας στο «τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» πριν από πιθανή σύγκρουση Ρωσίας - ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν,ι σε τελετή κατάθεσης στεφάνων στον τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη μετά την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα, στις 9 Μαΐου 2021

Οι δυσοίωνες δηλώσεις του επικεφαλής του γερμανικού υπουργείου Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ότι μια αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μπορεί να συμβεί πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας, προκάλεσαν αίσθηση.

«Παραδοσιακά αναφέραμε το 2029 ως πιθανό χρονοδιάγραμμα, αλλά οι τρέχουσες εκτιμήσεις υποδηλώνουν μια πιθανότητα ήδη από το 2028» δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, και η συντονισμένη όσο και λακωνική αντίδραση της Μόσχας δεν άργησε να έρθει.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Πιστόριους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, περιορίστηκε να πει ότι μιλιταριστική ρητορική ακούγεται όλο και περισσότερο από τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος», σχολίασε στο TASS, από την πλευρά της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα αγνοήσει ενέργειες που είναι δυνητικά επικίνδυνες για τα συμφέροντά της.