Στην Ουκρανία Αμερικανοί αξιωματούχοι για τον τερματισμό του πολέμου

Η ομάδα των Αμερικανών, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο σήμερα (20/11), όταν επιστρέψει από την Τουρκία. Χθες άρχισαν να εμφανίζονται αναφορές ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είχαν ετοιμάσει ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο περιείχε σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία. Ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Μόσχα έχουν επιβεβαιώσει επίσημα το σχέδιο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η Ρωσία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

«Ο υπουργός Ντρίσκολ και η ομάδα του έφτασαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο εκ μέρους της κυβέρνησης σε μια διερευνητική αποστολή για να συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους και να συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Ντέιβιντ Μπάτλερ.

Ο Ντρίσκολ συνοδεύεται από τον αρχηγό του επιτελείου του Αμερικανικού Στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, τον ανώτατο διοικητή του στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη, στρατηγό Κρις Ντόναχιου, και τον λοχία του στρατού, Μάικλ Βάιμερ. Ο Ντρίσκολ και ο στρατηγός Τζορτζ είναι οι ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ που πραγματοποιούν συνομιλίες στην ουκρανική πρωτεύουσα από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Σε μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε χθες εμφανίζεται ο Ντρίσκολ να συναντιέται και να ανταλλάσσει χειραψία με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ντένις Σμιχάλ. Σε μια ανάρτηση στο X αργότερα, ο τελευταίος δήλωσε: «Επικεντρωθήκαμε στα επόμενα βήματα για την εφαρμογή των ιστορικών αμυντικών συμφωνιών που επιτεύχθηκαν από τον Πρόεδρο Zελένσκι και τον Πρόεδρο Trump».

Ευχαρίστησε επίσης την Ουάσινγκτον για την «έγκριση της πώλησης ενός πακέτου υποστήριξης για το σύστημα αεράμυνας PATRIOT αξίας περίπου 105 εκατομμυρίων δολαρίων». Νωρίτερα, ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS, ότι οι συνομιλίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα επικεντρωθούν στην στρατιωτική κατάσταση επί τόπου - καθώς και στα σχέδια για πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Ο αξιωματούχος - ο οποίος δεν κατονομάστηκε - δήλωσε: «Οι πρόεδροι Ζελένσκι και Τραμπ έχουν ήδη συμφωνήσει να σταματήσουν τη σύγκρουση κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών εμπλοκής και υπάρχουν συμφωνίες για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας».

Αυτό συμβαίνει καθώς πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν καταρτίσει ιδιωτικά προτάσεις για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

Με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες, οι Axios, Financial Times και Reuters ανέφεραν ότι τα σχέδια προβλέπουν ότι το Κίεβο θα παραιτηθεί από ορισμένα εδάφη και όπλα, καθώς και θα μειώσει σημαντικά τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο απεσταλμένος του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, πιστεύεται ότι συμμετείχαν στις εργασίες για το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, φάνηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές. «Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχουμε καμία πρόσθετη καινοτομία σε αυτό που ονομάζουμε «πνεύμα του Άνκορατζ»», δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας την Τετάρτη - αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα.

Οποιεσδήποτε συμφωνίες επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της μονοήμερης συνάντησης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι έχει επανειλημμένα αποκλείσει οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της τεράστιας γραμμής του μετώπου, αλλά η Μόσχα το έχει αποκλείσει, επαναλαμβάνοντας απαιτήσεις που η Ουκρανία λέει ότι ισοδυναμούν με de facto συνθηκολόγησή της.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι προϋποθέσεις της Μόσχας για μια ειρηνευτική συμφωνία -συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης εδαφών, των αυστηρών περιορισμών στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και της ουδετερότητας της χώρας- δεν είχαν αλλάξει από τότε που τις έθεσε ο Πούτιν δύο μήνες πριν από την ολοκληρωτική εισβολή.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο ειδικός απεσταλμένος στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, θα αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισε ότι αυτό θα ήταν ένα φυσικό τέλος της θητείας του στη θέση, η οποία απαιτεί την έγκριση της Γερουσίας πέραν των 360 ημερών. Ο Κέλογκ θεωρείται σημαντικός υποστηρικτής της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο σε μια εποχή που ο Τραμπ συχνά φαινόταν να τάσσεται υπέρ της Ρωσίας στη σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης