Axios: Ο Βανς και ο Ζελένσκι συζήτησαν τηλεφωνικά για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν σήμερα τηλεφωνικά το προτεινόμενο από τις ΗΠΑ ειρηνευτικό σχέδιο, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν την κλήση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί, αλλά ο Λευκός Οίκος πιέζει για την υπογραφή του μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, 27 Νοεμβρίου, ανέφεραν οι πηγές.

Το 28 σημείων σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για την Ουκρανία θα αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει επιπλέον εδάφη στην ανατολή, να συμφωνήσει ότι δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και να αποδεχτεί πλήρη αμνηστία για τους Ρώσους που διέπραξαν φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει μια πρωτοφανή εγγύηση ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, με πρότυπο το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θα δεσμεύει τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους να αντιμετωπίσουν μια επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση κατά ολόκληρης της «διατλαντικής κοινότητας».

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του συντονίζονται και κλείνουν τις τάξεις τους σχετικά με το νέο σχέδιο των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή το πρωί με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για να συζητήσουν το σχέδιο. «Εργαζόμαστε πάνω στο έγγραφο που συνέταξε η αμερικανική πλευρά. Πρέπει να είναι ένα σχέδιο που θα εξασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη. Συντονιζόμαστε στενά για να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις θέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε μετά την τηλεφωνική συνομιλία ότι χαιρετίζει τη δέσμευση των ΗΠΑ για την κυριαρχία της Ουκρανίας και την προθυμία τους να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας.

«Η γραμμή επαφής πρέπει να παραμείνει η βάση για οποιεσδήποτε συνομιλίες» σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τόνισε, αντιτάσσοντας ουσιαστικά τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με τις εδαφικές παραχωρήσεις.

