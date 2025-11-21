Ζελένσκι:Πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στην απώλεια της αξιοπρέπειάς μας ή στον στρατηγικό μας εταίρο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με διάγγελμά του, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνθηκε στους Ουκρανούς σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ. «Βρισκόμαστε τώρα σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Η πίεση στην Ουκρανία είναι στο μέγιστο. Η Ουκρανία μπορεί τώρα να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειάς της είτε τον κίνδυνο να χάσει έναν βασικό εταίρο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι μίλησε για μια επιλογή: είτε «τα δύσκολα 28 σημεία είτε έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, τον πιο δύσκολο, και περαιτέρω κινδύνους», προσθέτοντας ότι δεν θα προδώσει τα εθνικά συμφέροντα, αλλά θα συνεργαστεί «ταχέως» με τις ΗΠΑ.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από την Ουάσινγκτον να αποδεχτεί το πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων απειλών για διακοπή των προμηθειών πληροφοριών και όπλων, αναφέρει το Reuters στην ιστοσελίδα του, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι δεν θα «προδώσει τη χώρα» και θα παρουσιάσει «εναλλακτικές λύσεις» στο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. «Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διάγγελμά του. «Δεν προδώσαμε την Ουκρανία το 2022 και δεν θα την προδώσουμε τώρα».

Μία από τις πηγές, η οποία θέλησε να παραμείνει ανώνυμη, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει μέρος της συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου.

Ζελένσκι: «Η επόμενη εβδομάδα θα είναι δύσκολη, η Ευρώπη είναι μαζί μας»

Η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι «πολύ δύσκολη» και «γεμάτη γεγονότα» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο διάγγελμά του. «Μόλις μίλησα με Ευρωπαίους. Βασιζόμαστε σε Ευρωπαίους φίλους που καταλαβαίνουν ότι η Ρωσία δεν είναι μακριά, ότι είναι κοντά στα σύνορα της ΕΕ, ότι η Ουκρανία είναι πλέον η μόνη ασπίδα που χωρίζει μια άνετη ευρωπαϊκή ζωή από τα σχέδια του Πούτιν», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Ας θυμηθούμε: Η Ευρώπη ήταν μαζί μας. Ας πιστέψουμε: Η Ευρώπη θα είναι μαζί μας».

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ζελένσκι και Βανς

Η ανακοινωθείσα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς έληξ, ανέφερε ουκρανική πηγή, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κίεβο: «Όχι» σε ένα σχέδιο που υπερβαίνει τις «κόκκινες» γραμμές μας

Η Ουκρανία δεν θα αποδεχτεί καμία ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία που υπερβαίνει τις «κόκκινες γραμμές» της, ξεκαθάρισε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου, Ρουστέμ Ούμεροφ. «Δεν μπορούν να υπάρξουν αποφάσεις εκτός του πλαισίου της κυριαρχίας μας, της ασφάλειας του λαού μας ή των κόκκινων γραμμών μας, ούτε τώρα ούτε ποτέ», έγραψε στο Facebook.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει το Sky News UK, επικαλούμενο ευρωπαϊκές πηγές.

Η συνομιλία θα πραγματοποιηθεί αφού ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε την επιθυμία του να συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ. Πριν από αυτό, αναφέρει το Sky News, ο Ζελένσκι θα συμβουλευτεί τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας για το θέμα.

Είναι σημαντικό ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθούν μετά από τις δέουσες προετοιμασίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ το τόνισε αυτό. «Μια συνάντηση είναι σίγουρα απαραίτητη, αλλά πρώτα υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι και οι ηγέτες της ΕΕ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με ένα εναλλακτικό σχέδιο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αναφέρει το RBC-Ukraine. Σύμφωνα με μια πηγή, οι πολιτικοί συζητούν ένα προσχέδιο νέου ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Έχει επίσης αναφερθεί ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν έκτακτη συνάντηση αύριο στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

Κρεμλίνο: «Το Κίεβο πρέπει να αποφασίσει για την ειρήνη και να την κάνει τώρα»

Το Κίεβο «πρέπει να λάβει μια υπεύθυνη απόφαση» για την ειρήνη και πρέπει «να το κάνει τώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως ανέφερε το Tass.

Το Κρεμλίνο εξέδωσε σήμερα νέα προειδοποίηση προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η συνέχιση του πολέμου δεν έχει νόημα για αυτούς και είναι επικίνδυνη», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Το καθεστώς (στο Κίεβο) πρέπει να λάβει μια υπεύθυνη απόφαση και πρέπει να το κάνει τώρα», συνέχισε. «Το αποτελεσματικό έργο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να πείσει τον Ζελένσκι: είναι καλύτερο να διαπραγματευτεί και να το κάνει τώρα παρά αργότερα», επέμεινε. «Το περιθώριο ελιγμών του συρρικνώνεται καθώς χάνουν εδάφη από τη ρωσική επίθεση».

Η Ρωσία θέλει να είναι επιτυχείς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία και για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν είναι πρόθυμη να τις συζητήσει δημόσια. «Θέλετε να διαπραγματευτούμε ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα με μεγάφωνο;»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν πόσο αποδεκτοί ήταν για τη Ρωσία οι όροι του φερόμενου ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ που διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης. «Είμαστε ανοιχτοί σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για χάρη της επιτυχίας των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, όχι για την ίδια τη διαδικασία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Θέλουμε αυτές οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να είναι επιτυχείς και για αυτόν τον λόγο δεν είμαστε έτοιμοι να τις συζητήσουμε με μεγάφωνο». Ο Πεσκόφ, ωστόσο, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει επίσημα το φερόμενο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων από τις ΗΠΑ.

Κρεμλίνο: «Πάντα ανοιχτό σε ειρηνευτικές συνομιλίες βάσει των συμφωνιών του Άνκορατζ»

Η Ρωσία παραμένει «πλήρως ανοιχτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες» για την ουκρανική σύγκρουση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να προωθήσει τις συνομιλίες βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στη σύνοδο κορυφής του Άνκορατζ. Ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το Tass, δεν σχολίασε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που υπονοούσαν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να υπογράψει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έως τις 27 Νοεμβρίου. «Δεν γνωρίζουμε σε τι βασίζουν τα μέσα ενημέρωσης αυτές τις αναφορές. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα να μοιραστούμε εδώ», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν το Κρεμλίνο συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία.

Γκουτέρες: «Το ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να σέβεται τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για την εδαφική ακεραιότητα»

Ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πρέπει να σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Αυτό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πρέπει να «σέβεται» τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που υποστηρίζουν την «εδαφική ακεραιότητα» της χώρας, δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. «Μιλάμε για κάτι που δημοσιεύεται στον Τύπο και δεν έχει ποτέ παρουσιαστεί επίσημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα», δήλωσε ο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου στο Γιοχάνεσμπουργκ.

«Για εμάς, μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία σύμφωνα με αυτές τις αρχές θα σεβόταν επίσης τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρουν σαφώς ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και... η εδαφική ακεραιότητα των κρατών πρέπει να γίνονται σεβαστές».

Ηλύσια Πεδία: Η επίλυση της σύγκρουσης απαιτεί την υποστήριξη και τη συναίνεση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου επανέλαβαν ότι οποιαδήποτε λύση στη σύγκρουση στην Ουκρανία πρέπει να «εμπλέξει πλήρως» το Κίεβο και ότι οποιαδήποτε απόφαση που έχει επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά ή ΝΑΤΟϊκά συμφέροντα απαιτεί την «κοινή υποστήριξη και συναίνεση» των εταίρων τους. Η ανακοίνωση έγινε από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στάρμερ: «Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει το δικό της μέλλον και την κυριαρχία της»

Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει το μέλλον και την κυριαρχία της. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Αυτό που όλοι θέλουμε είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ, «αυτό θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό θέλουμε όλοι. Και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση από την αφετηρία μας. Αλλά η αρχή ότι η Ουκρανία πρέπει να καθορίσει το μέλλον της υπό τη δική της κυριαρχία είναι μια θεμελιώδης αρχή».

Η Οδησσός δέχεται επίθεση, τουλάχιστον 10 επιθέσεις με drone από τη Μαύρη Θάλασσα

Η πόλη-λιμάνι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, δέχθηκε μια σφοδρή επίθεση από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία του Κιέβου, τουλάχιστον δέκα επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπολύθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα προς την πόλη της Οδησσού. Το BBC αναφέρει ότι, εξετάζοντας τις εικόνες, φαίνεται ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι ήταν ιρανικής κατασκευής Shaheed.

Guardian: «Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ φαίνεται να έχει μεταφραστεί εν μέρει από τα ρωσικά»

Ορισμένες προτάσεις στην «ειρηνευτική πρόταση» των ΗΠΑ για την Ουκρανία φαίνεται να έχουν γραφτεί αρχικά στα ρωσικά, σύμφωνα με την ηλεκτρονική εφημερίδα Guardian. Σε πολλά σημεία, το κείμενο φαίνεται να λειτουργεί στα ρωσικά, αλλά φαίνεται αρκετά περίεργο στα αγγλικά.

Κάλας: «Οι σημερινές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας, ελπίζω ο Τραμπ να μην τις αναβάλει»

«Σήμερα είναι η ημέρα που υποτίθεται ότι θα τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας. Ελπίζω να μην αποφασίσουν να τις αναβάλουν, επειδή αυτό ακριβώς θέλει η Ρωσία», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, σε συνέντευξη Τύπου μετά το Φόρουμ ΕΕ-Ειρηνικού. «Αυτό που θέλει η Ρωσία είναι να αναβληθεί η χρήση των περιουσιακών της στοιχείων», πρόσθεσε.

