Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων «μέγγενη» στον Ζελένσκι - «Σταμάτα να ζεις στη χώρα των ονείρων»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Σχεδόν 4 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, η μπάλα των αποφάσεων βρίσκεται στο γήπεδο του προέδρου της χώρας, που καλείται να πάρει μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις στην πολιτική του καριέρα.

Οι δυτικοί σύμμαχοί του, πιέζουν ασφυκτικά πλέον, με όχημα το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων για να λάβει την απόφαση, με τον ίδιο να ρισκάρει ακόμα και την απώλεια κάθε βοήθειας, αν αρνηθεί.

Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο έως την Ημέρα των Ευχαριστιών να αποδεχθεί την ειρηνευτική συμφωνία με διατάξεις που οι περισσότεροι Ουκρανοί θεωρούν απεχθείς, καθώς παραδίδει σημαντικό μέρος του ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία, παρόλο που η Μόσχα δεν το έχει καταλάβει ακόμη.

Ο Αντιπρόεδρος JD Vance, δεξιά, συνομιλεί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, αριστερά, ενώ ο Πρόεδρος Donald Trump ακούει στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 28 Φεβρουαρίου 2025, στην Ουάσινγκτον AP

Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε προθεσμία μίας εβδομάδας, μετά την οποία η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της φοβούνται ότι θα μπορούσε να τερματιστεί σημαντική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και όπλων.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα λειτουργούν καλά, τείνεις να παρατείνεις τις προθεσμίες», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ραδιόφωνο Fox News την Παρασκευή. «Αλλά η Πέμπτη, πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή».

Το τελεσίγραφο των ΗΠΑ έρχεται σε μια στιγμή που ο Ζελένσκι βρίσκεται ήδη σε μέγγενη. Ένα σκάνδαλο διαφθοράς έχει παγιδεύσει μέλη του υπουργικού συμβουλίου του και οδήγησε σε εκκλήσεις -συμπεριλαμβανομένων μελών του κόμματός του- για αναμόρφωση της κυβέρνησής του.

Στην ανατολική Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν και τώρα φαίνονται έτοιμες να καταλάβουν δύο μεγάλες πόλεις. Τα ρωσικά χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει μεγάλο μέρος της χώρας με ρεύμα μόνο για λίγες ώρες την ημέρα.

«Τώρα η πίεση στην Ουκρανία είναι από τις πιο δύσκολες. Τώρα η Ουκρανία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη επιλογή. Είτε απώλεια αξιοπρέπειας, είτε κίνδυνος απώλειας ενός βασικού εταίρου», είπε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις ΗΠΑ, όπου ο Τραμπ ήταν εδώ και καιρό δύσπιστος για την πλήρη υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας του Κιέβου.

«Θα περιμένουν απάντηση από εμάς», είπε ο Ζελένσκι για την ειρηνευτική πρόταση. «Αν και στην πραγματικότητα την έχω ήδη δώσει», πρόσθεσε, επικαλούμενος τον όρκο που έδωσε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2019 για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Το σχέδιο που διέρρευσε έχει εντείνει τους φόβους στην Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να χαράξει τη δική της διπλωματική πορεία, ευνοώντας ενδεχομένως τη Ρωσία, ενώ παραγκωνίζει το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου.

«Οι Αμερικανοί μιλούν στην Ουκρανία με μια γλώσσα πίεσης. Καθώς η μόνη επιλογή είναι να υπογράψετε. Εάν οι Ουκρανοί δεν το υπογράψουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν όλη τη βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος στο POLITICO αφού του χορηγήθηκε ανωνυμία για να συζητήσει το ευαίσθητο θέμα.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα» και «24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα» για να διασφαλίσει ότι «ανάμεσα σε όλα τα σημεία του σχεδίου, τουλάχιστον δύο δεν θα χαθούν... η αξιοπρέπεια και η ελευθερία των Ουκρανών».

Ο Ουκρανός ηγέτης συζήτησε επίσης την ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή.

«Οι ηγέτες εκτιμούν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου και εργάζονται για το έγγραφο που ετοίμασε η αμερικανική πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που διασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ζελένσκι.

Η εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ έφτασε στη χειρότερη δυνατή στιγμή για τον Ζελένσκι, ο οποίος αντιμετωπίζει σάλο που προκλήθηκε από ένα σκάνδαλο ενεργειακής διαφθοράς 100 εκατομμυρίων δολαρίων που προκάλεσε εγχώρια εξέγερση από συμμάχους νομοθέτες, βουλευτές της αντιπολίτευσης και καταστροφείς του Κιέβου.

Μπροστά σε αυτή την πολιτική κρίση, ζήτησε επίσης αλληλεγγύη στην ομιλία του το βράδυ της Παρασκευής.

«Απευθύνομαι σε όλους τους Ουκρανούς τώρα. Ο λαός μας, οι πολίτες, οι πολιτικοί — όλοι. Πρέπει να ενωθούμε. Ελάτε στα συγκαλά σας. Σταματήστε τις βλακείες. Σταματήστε τα πολιτικά παιχνίδια. Το κράτος πρέπει να λειτουργήσει. Το κοινοβούλιο μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί ενωμένα. Η κυβέρνηση μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά», είπε ο Ζελένσκι.

«Και όλοι μαζί δεν πρέπει να ξεχνάμε και να μην μπερδεύουμε ποιος ακριβώς είναι ο εχθρός της Ουκρανίας σήμερα».

Διαβάστε επίσης