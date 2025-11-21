Ανάλυση TIMES: Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο Πούτιν κρατά όλα τα χαρτιά – Πώς θα αντιδράσει ο Ζελένσκι;

Η Ουκρανία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση στις διαπραγματεύσεις, αφού οι ΗΠΑ και η Ρωσία κατέστρωσαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που ευνοεί το Κρεμλίνο.

Ανάλυση TIMES: Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο Πούτιν κρατά όλα τα χαρτιά – Πώς θα αντιδράσει ο Ζελένσκι;
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε μία φράση ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της έντονης ατμόσφαιρας που επικράτησε στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος.

«Δεν έχετε τα χαρτιά», έλεγε συνεχώς. «Δεν έχετε τα χαρτιά».

Από τότε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να εξασφαλίσουν στον Ζελένσκι μία ακόμη ευκαιρία να ακουστεί. Διαπραγματεύτηκαν μία συνάντηση στο Βατικανό για να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ Λευκού Οίκου και Κιέβου και συμφώνησαν να καλύψουν το κόστος των όπλων που στέλνονται στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ, με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια Ευρωπαίων φορολογούμενων να καταλήγουν στους Αμερικανούς κατασκευαστές όπλων.

Επτά ηγέτες — ο Κιρ Στάρμερ, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς, η Τζόρτζια Μελόνια, ο Αλεξάντερ Στουμπ, ο Μαρκ Ρούτε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν — συνόδευσαν τον Ουκρανό πρόεδρο στην Ουάσινγκτον σε μια επίδειξη διπλωματικής υποστήριξης, μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Παρά την πίεση των Ευρωπαίων, η θεμελιώδης άποψη του Τραμπ για τη σύγκρουση παραμένει αμετάβλητη από εκείνη τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο. Για τον Τραμπ, ο Ζελένσκι προσπαθεί να κερδίσει καλύτερο συμβιβασμό μπλοφάροντας με χαρτιά που χάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι ο Πούτιν κρατά όλους τους «άσσους».

Το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων, που διέρρευσε, είναι σαφώς υπέρ της Ρωσίας, όπως επισημαίνουν οι Times του Λονδίνου. Καταρτίστηκε σε τριήμερες διαπραγματεύσεις στο Μαϊάμι στα τέλη Οκτωβρίου από τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, έναν επενδυτή ακινήτων από τη Νέα Υόρκη που δεν μιλά ρωσικά και βασίστηκε σε διερμηνείς του Κρεμλίνου. Ο Γουίτκοφ δυσκολεύτηκε να κατονομάσει τις πέντε ουκρανικές επαρχίες που συζητούσε και έχει επισκεφθεί τη Ρωσία πέντε φορές χωρίς ποτέ να ταξιδέψει στην Ουκρανία.

Από την άλλη πλευρά βρισκόταν ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού ταμείου πλούτου, που μιλά άπταιστα αγγλικά, γνωρίζει σε βάθος την αμερικανική πολιτική και έχει ουκρανική καταγωγή από το Κίεβο. Η παρουσία του επιβεβαιώνει την υπόθεση του Πούτιν ότι το Κίεβο ανήκει δικαιωματικά στον «ρωσικό κόσμο».

Το αποτέλεσμα αυτής της φαινομενικής ασυμμετρίας ήταν ένα σχέδιο που ικανοποιεί τον Πούτιν. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Ουκρανία θα πρέπει να μειώσει τον στρατό της στις 600.000 μονάδες, να αποχωρήσει από τις θέσεις της στο Ντονέτσκ, να θεσμοθετήσει συνταγματικά ότι δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, να άρει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να επανεντάξει τον Πούτιν στην G8.

Το σχέδιο απαιτεί επίσης την απαγόρευση της «ναζιστικής ιδεολογίας και δραστηριότητας», στοιχείο που υποδηλώνει τη σιωπηρή αποδοχή από τις ΗΠΑ των ισχυρισμών του Πούτιν ότι ο Ζελένσκι, ένας από τους τρεις μόνο Εβραίους ηγέτες στον κόσμο, διευθύνει ένα ναζιστικό καθεστώς. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα πρέπει επίσης να διεξάγει εκλογές εντός 100 ημερών, δίνοντας ευκαιρία στον Πούτιν να παρέμβει.

Ο Ζελένσκι δεν έχει καταδικάσει άμεσα το σχέδιο, καθώς δεν μπορεί να ρισκάρει την οργή του Τραμπ, αλλά ο χρόνος του είναι περιορισμένος για να αποφύγει μια επιζήμια για την Ουκρανία συμφωνία.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε μία μέρα από την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο. Αν και έχει δηλώσει ότι έχει επιλύσει ήδη οκτώ πολέμους και θέλει η Ουκρανία να γίνει ο ένατος, οι πρόσφατες εκλογικές απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς στη Βιρτζίνια και στο Νιου Τζέρσεϊ τον έχουν αναγκάσει να επικεντρωθεί σε θέματα κόστους ζωής για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Καθώς ο Τραμπ προσπαθεί να επαναπροσανατολιστεί στην εσωτερική ατζέντα, θεωρεί ότι θα έχει γρηγορότερο αποτέλεσμα να ασκήσει πίεση στον Ζελένσκι παρά στον Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος, πιστεύοντας ότι, σε αυτή τη “παρτίδα πόκερ”, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν κρατά τα χαρτιά.

