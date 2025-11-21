Sky News: «Έγγραφο παράδοσης» της Ουκρανίας το σχέδιο Τραμπ

Ως «σκληρή» και «ζοφερή» χαρακτηρίστηκε η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ουκρανικό λαό την Παρασκευή (21/11) για το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα.

«Ουσιαστικά, είτε πρέπει να αποδεχτούμε αυτό το σχέδιο είτε να χάσουμε έναν βασικό εταίρο, έναν βασικό σύμμαχο, τη χώρα που μας βοηθά σε όλα αυτά, τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αυτές είναι οι τρομακτικές επιλογές που παρουσίασε ο κ. Ζελένσκι, αλλά χθες το βράδυ, στα Ηνωμένα Έθνη, ο πρέσβης του εκεί έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αποδεχτούμε αυτές τις απαιτήσεις.

«Είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι σκοπεύουν να κάνουν οι Ουκρανοί σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο ανταποκριτής του Sky News, Mark Stone, ο οποίος χαρακτήρισε την προθεσμία που έδωσε ο Τραμπ για την αποδοχή του σχεδίου ως «εξωφρενική», αναφέροντας ότι το σχέδιο «δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας», και ότι ουσιαστικά αποτελεί «έγγραφο παράδοσης» της χώρας.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο ότι θα «εργαστούν πάνω στο σχέδιο με τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες σε επίπεδο συμβούλων».

«Τετελεσμένο»

Βασικό ερώτημα για το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ είναι αν η Ουκρανία - και η Ευρώπη συνολικότερα - έχουν κάποια δυνατότητα επέμβασης πάνω σε αυτό ή αν είναι τετελεσμένο γεγονός.

«Το σχέδιο θα δοθεί στους Ουκρανούς και θα τους πουν "είτε σας αρέσει είτε όχι, υπογράψτε το, αυτός είναι ο τρόπος που θα προχωρήσουμε" ή είναι μία ρωσο-αμερικανική εκδοχή της συμφωνίας και θα πάει τώρα στο Κίεβο όπου θα το τροποποιήσουν μαζί με τους Ευρωπαίους, για να δημιουργηθεί ένα πιο "καλύτερο" κείμενο;», αναρωτήθηκε ο κ. Stone.

Ο ανταποκριτής του Sky News πρόσθεσε όμως ότι αν σημειωθεί αυτή η πορεία γεγονότων, πιθανόν να επιστρέψουμε εκεί που ξεκινήσαμε, καθώς η Μόσχα δεν θα αποδεχθεί τη νέα εκδοχή του σχεδίου.

Η Κάρολαιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, είχε αναφέρει ότι αυτό είναι ένα «ζωντανό έγγραφο», πως, δηλαδή, επιδέχεται ακόμη αλλαγών.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για να συμφωνήσει το Κίεβο και η Ευρώπη στο σχέδιο είναι ότι απαιτεί εμπιστοσύνη προς τη Μόσχα ότι δεν θα εισβάλει ξανά όταν βρει την ευκαιρία, κατέληξε ο Mark Stone.

Συνάντηση των Ευρωπαίων αύριο

Οι ηγέτες της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο (22/11) συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, προκειμένου να συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Συζητήσαμε με τον πρόεδρο Ζελένσκι», ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν πρέπει να αποφασιστεί τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», έγραψε.

Η δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε μετά την ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News Radio ότι θεωρεί την επόμενη Πέμπτη ως «κατάλληλη προθεσμία» για την Ουκρανία να αποδεχτεί το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων.

