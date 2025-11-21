Ο Ζελένσκι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε για τις «διαθέσιμες επιλογές»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για τις «διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές» για τον τερματισμό του πολέμου της χώρας του με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε τις διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές και το σχέδιο που πρότεινε η αμερικανική πλευρά», έγραψε στο X. «Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα και εποικοδομητικά για να διασφαλίσουμε την επιτυχία του. Συντονίζουμε τα επόμενα κοινά μας βήματα».

Νωρίτερα, συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Λιθουανίας, Robertas Kaunas, ο οποίος επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ουκρανία μετά τον πρόσφατο διορισμό του στο αξίωμα.

«Συζητήσαμε τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας και τις προοπτικές της κοινής αμυντικής παραγωγής. Συζητήσαμε επίσης την τρέχουσα διπλωματική κατάσταση και τις υπάρχουσες δυνατότητες για δίκαιη λήξη του πολέμου. Ευχαριστώ τη Λιθουανία, τον φίλο της Ουκρανίας, τον Πρόεδρο Γκιτάνας Ναουσέδι, και όλο τον λιθουανικό λαό για την υποστήριξή τους από την αρχή της πλήρους ρωσικής εισβολής. Είμαι επίσης ευγνώμων για τη συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία PURL, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε αμερικανικά όπλα. Η υποστήριξή σας βοηθά πραγματικά στην προστασία της πολιτικής μας υποδομής και στη διάσωση ζωών» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

