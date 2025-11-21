Ζελένσκι μετά τη συνομιλία με Βανς: «Θα εργαστούμε με τις ΗΠΑ για το σχέδιο σε επίπεδο συμβούλων»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα το απόγευμα, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ότι η Ουκρανία θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων για να εργαστεί προς την κατεύθυνση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου της χώρας του με τη Ρωσία.

«Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας για να κάνουμε την πορεία προς την ειρήνη πραγματικά εφικτή», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία που διήρκησε σχεδόν μια ώρα.

«Η Ουκρανία σεβόταν πάντα και συνεχίζει να σέβεται την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει την αιματοχυσία και βλέπουμε κάθε ρεαλιστική πρόταση θετικά».

We spoke for almost an hour with U.S. @VP JD Vance and @SecArmy Dan Driscoll. We managed to cover a lot of details of the American side’s proposals for ending the war, and we’re working to make the path forward dignified and truly effective for achieving a lasting peace. I’m… pic.twitter.com/h3uVlnxv2H — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

