Σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία: Αντιπρόταση επεξεργάζονται ευρωπαϊκές χώρες

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσι, κατά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025.

Αρνητικά βλέπουν οι ευρωπαϊκές χώρες και το Κίεβο το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύρραξης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Ουκρανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία επεξεργάζονται μια αντιπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι στην αντιπρόταση πιθανότατα θα συμμετάσχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι-Μερτς

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Κατά την συζήτηση έγινε μια πρώτη εκτίμηση της αμερικανικής ειρηνευτικής πρότασης για την Ουκρανία.

Όπως υπογραμμίζεται σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης " Έγινε αναφορά στην ανάγκη να στηριχθούν οι διαπραγματετικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τονίστηκε εκ νέου ο τελικός στόχος, της επίτευξης μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρώπης".

Η ιταλική κυβέρνηση προσθέτει ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι-Μέρτς εκτιμήθηκε θετικά ή παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς το ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διατλαντικής ασφάλειας, όπως προτείνει εδώ και καιρό η Ιταλία.

"Σε ό,τι αφορά άλλα στοιχεία του σχεδίου, θεωρείται ότι πρέπει να τύχουν περαιτέρω εμβάθυνσης. Οι επαφές της Τζόρτζια Μελόνι με τους κύριους ηγέτες που ενδιαφέρονται για την επίλυση της κρίσης θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο, στο περιθώριο της Συνόδου της ομάδας των G20" αναφέρει, τέλος, η ιταλική κυβέρνηση.

Φινλανδία: Η Ουκρανία να μπορεί να λάβει τις δικές της αποφάσεις

Πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να λαμβάνει από μόνη της αποφάσεις σχετικά με το πώς θα τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και άλλοι κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της χώρας, σε μια κοινή δήλωση σήμερα.

Για «τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία πρέπει η Ουκρανία να αποφασίζει και οι αποφάσεις για την Ευρώπη δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης», τονίζουν ο Φινλανδός πρόεδρος και η υπουργική επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής της χώρας.

