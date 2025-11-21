Έλαβε το σχέδιο ειρήνης Τραμπ ο Πούτιν: «Βάση» για μια τελική λύση

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως η Μόσχα συμφώνησε με τις προτάσεις των ΗΠΑ για επίλυση της σύγκρουσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Άνκορατζ.

Έλαβε το σχέδιο ειρήνης Τραμπ ο Πούτιν: «Βάση» για μια τελική λύση
Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής (21/11), σε συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι η Μόσχα έχει πλέον λάβει το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το σχέδιο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως «βάση» για μια τελική ειρηνική λύση, αλλά το κείμενο δεν έχει συζητηθεί λεπτομερώς με τη Ρωσία, είπε ο Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι το σχέδιο ειρήνης που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε με τις προτάσεις των ΗΠΑ για επίλυση κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Άνκορατζ, πρόσθεσε.

Ο Πούτιν δήλωσε στους αξιωματούχους της συνεδρίασης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά είναι επίσης ικανοποιημένη με την τρέχουσα δυναμική της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως επίσημα ονομάζεται η εισβολή στην Ουκρανία από το Κρεμλίνο.

Η πλήρης δήλωση του Ρώσου προέδρου:

«Βλέπουμε ότι μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, υπήρξε μια ορισμένη παύση από την αμερικανική πλευρά, και γνωρίζουμε ότι αυτό συνδέεται με την πραγματική απόρριψη από την Ουκρανία του σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ. Πιστεύω ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε μια νέα έκδοση, ουσιαστικά ένα εκσυγχρονισμένο σχέδιο που αποτελείται από 28 σημεία. Έχουμε αυτό το κείμενο, το οποίο λάβαμε μέσω των υφιστάμενων καναλιών επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως βάση για την τελική ειρηνευτική συμφωνία».

Σε άλλες δηλώσεις του, ο Πούτιν είπε επίσης:

  • Η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν να έχουν την ψευδαίσθηση ότι η Ρωσία μπορεί να ηττηθεί στο πεδίο της μάχης.
  • Η ηγεσία στο Κίεβο είτε δεν διαθέτει αντικειμενικές πληροφορίες για την κατάσταση στο μέτωπο είτε δεν μπορεί να την αξιολογήσει αντικειμενικά
  • Το Κίεβο και οι «ευρωπαίοι υποκινητές του πολέμου» πρέπει να καταλάβουν ότι τα γεγονότα στην πόλη Κουπιάνσκ, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην επαρχία του Χαρκόβου, θα επαναληφθούν και σε άλλες περιοχές
  • Το Κουπιάνσκ ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυρίστηκε.
luhansk-oblast-november-20-2025.jpg

Χάρτης του μετώπου στην περιοχή του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, όπου οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν πλήρως την πόλη Κουπιάνσκ.

Institute for the Study of War

