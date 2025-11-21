Stern: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι ντροπή για την Ευρώπη - Κοιτάζει σαν το κουνέλι

Ποια είναι η μοναδική ευκαιρία της Ευρώπης να βγει από την τρύπα του κουνελιού; - Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ αποτελεί ένα ηχηρό χαστούκι για την Ευρώπη, γράφει το γερμανικό περιοδικό 

Newsbomb

Stern: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι ντροπή για την Ευρώπη - Κοιτάζει σαν το κουνέλι

Παρά τις προσπάθειες Μακρόν για εμβάθυνση των σχέσεων με το Βερολίνο, η δυσπιστία παραμένει. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το «ειρηνευτικό σχέδιο» που επεξεργάστηκαν η ομάδα Τραμπ και η ρωσική πλευρά δεν προβλέπει μόνο έναν επιβεβλημένο, υπαγορευμένο όρο ειρήνης για την Ουκρανία, είναι επίσης ένα χαστούκι για την Ευρώπη, επισημαίνει σε δημοσίευμά του το γερμανικό περιοδικό Stern.

Να το πάλι: η οπτική γωνία της Ευρώπης από την οπτική γωνία του λαγού. Μοιάζει παράξενα οικεία από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναλαμβάνει δράση, βάζοντας τον διαπραγματευτή του να παρουσιάσει ένα «ειρηνευτικό σχέδιο» για την Ουκρανία, το οποίο καταρτίστηκε από κοινού με τη Ρωσία. Και πώς αντιδρά η Ευρώπη; Για άλλη μια φορά, κοιτάζει τον Τραμπ σαν κουνέλι παγιδευμένο στα φώτα της δημοσιότητας, ανίκανο να αναλάβει η ίδια οποιαδήποτε δράση. Το μόνο που φαίνεται ικανή να κάνει είναι να παραπονιέται ότι δεν έχει εμπλακεί.

Το αμερικανο-ρωσικό σχέδιο περιλαμβάνει 28 σημεία, ορισμένα από τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν. Συνολικά, όμως, το σχέδιο παραμένει απαράδεκτο για την Ουκρανία, σημειώνεται στο γερμανικό δημοσίευμα. Διότι θα την άφηνε ανυπεράσπιστη μέσω της επιβεβλημένης δραστικής μείωσης του στρατού της. Διότι θα εμπιστευόταν την ασφάλεια και την κυριαρχία της σε αόριστες «εγγυήσεις ασφαλείας», τις οποίες το σχέδιο δεν διευκρινίζει. Και διότι θα της στερούσε την προοπτική μιας αυτοκαθοριζόμενης πορείας στο μέλλον, αν δεχόταν την απαίτηση να μην ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Αλλά και για την Ευρώπη το σχέδιο είναι προκλητικό, όπως υποστηρίζεται. Απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει 100 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση και να αποδεσμεύσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων ολιγαρχών – χωρίς καν να έχει προηγηθεί διαβούλευση με την ΕΕ.

Το σχέδιο Τραμπ αποκαλύπτει ανελέητα την ευρωπαϊκή αδυναμία

Τι κάνουν οι Ευρωπαίοι; Για να προσποιηθούν πως είναι σε θέση να δράσουν, σπεύδουν να συνομιλήσουν – μεταξύ τους αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Φυσικά, δεν είναι λάθος να στηρίζουν τον Ουκρανό πρόεδρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όμως αυτό δύσκολα θα αλλάξει την πορεία των εξελίξεων, εκτιμά το Stern.

Το νέο σχέδιο και ο τρόπος με τον οποίο προέκυψε αποκαλύπτουν για ακόμη μία φορά μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αδυναμίες. Η Ευρώπη, για άλλη μια φορά, δεν συμμετείχε στη διαδικασία – κάτι που οφείλεται πιθανότατα και στη δική της ανικανότητα να εμφανίζεται ενιαία και με μία φωνή. Αφού έμεινε εκτός, δεν μπόρεσε ούτε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της ούτε να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα καθόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν θα συζητιόταν το μέλλον της. Το αποτέλεσμα: η Ουκρανία βρίσκεται για ακόμη μια φορά αντιμέτωπη με έναν απαράδεκτο, επιβεβλημένο όρο ειρήνης, σημειώνεται.

Θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει ότι η Ευρώπη απλώς δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε αυτή τη σύγκρουση (όπως και σε σχεδόν όλες τις άλλες), αλλά ότι οι πραγματικοί παίκτες είναι οι ΗΠΑ και η Ρωσία.

Μπορεί να αντιταχθεί ότι η Ευρώπη επηρεάζεται σημαντικά από την έκβαση του πολέμου. Δεν είναι κλισέ, αλλά γεγονός, ότι οι μάχες στην Ουκρανία αφορούν επίσης την ασφάλεια της Ευρώπης. Μια άνετη, υπαγορευμένη ειρήνη θα αυξήσει μόνο την επιθυμία του Πούτιν για περισσότερα. Ένας συμβιβασμός που είναι επώδυνος ακόμη και για τον Ρώσο πρόεδρο πιθανότατα θα μείωνε τουλάχιστον κάπως τις περαιτέρω φιλοδοξίες του για μεγάλη δύναμη.

Γιατί η Ευρώπη δεν έχει συγκεντρώσει εδώ και πολύ καιρό τους πιο έμπειρους ειδικούς της στην περιοχή (οι οποίοι είναι πολύ περισσότεροι στην ήπειρό μας από ό,τι στις ΗΠΑ) και δεν τους έχει αναθέσει να αναπτύξουν το δικό τους ειρηνευτικό σχέδιο; Ένα σχέδιο στο οποίο ο Τραμπ και ο Πούτιν θα έπρεπε στη συνέχεια να απαντήσουν;

Ακόμα κι αν αρχικά δεν είχε προκύψει τίποτα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα είχαν καταστήσει σαφές πού βρίσκονται, πού θέλουν να πάνε και ότι δεν θα δεχτούν να διεξάγονται διαπραγματεύσεις πάνω από τα κεφάλια τους. Αυτό ακριβώς πρέπει να συμβεί τώρα, μόλις καταλαγιάσουν οι συζητήσεις γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο δεν θα φέρει ειρήνη.

Είναι η μόνη ευκαιρία της Ευρώπης να βγει από την τρύπα του κουνελιού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Πιερρακάκη-Γκίλφοϊλ: Επενδύσεις και οικονομική συνεργασία στην ατζέντα

21:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συνεδριάσουν το Σάββατο για την Ουκρανία

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέα παραίτηση στο BBC: Απποχώρησε εξαιτίας «ζητημάτων διοίκησης» ο Shumeet Banerji

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Μοτοσικλετιστής έκανε ελιγμό για να αποφύγει πεζή και τράκαρε με παρκαρισμένο ΙΧ

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Stern: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι ντροπή για την Ευρώπη - Κοιτάζει σαν το κουνέλι

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: ΙΧ έπεσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα - Νεκρή 60χρονη πεζή

20:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χίος: Χειροπέδες σε 30χρονη οικιακή βοηθό - Έκλεψε κοσμήματα και λίρες αξίας 19.000 ευρώ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας: « Μου είπαν πως αν μιλήσω θα κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή μου»

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: «Έγγραφο παράδοσης» της Ουκρανίας το σχέδιο Τραμπ

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Ιωνίας

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε για τις «διαθέσιμες επιλογές»

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία: Χείμαρρος πέρασε μέσα από το Ματσούκι Ιωαννίνων - Βίντεο

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Μήνυση καταθέτει ο πατέρας της 13χρονης που πνίγηκε από φαγητό στο ειδικό σχολείο

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Πορτογαλία για επέμβαση ο Λεσόρ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δικύκλων - Ποιες μοτοσικλέτες κατάσχονται

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Πώς βλέπουν οι πολίτες το ενδεχόμενο νέων κομμάτων από Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού - Ακτινογραφία αναποφάσιστων

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Έλαβε το σχέδιο ειρήνης Τραμπ ο Πούτιν: «Βάση» για μια τελική λύση

19:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κλειδί της επιτυχίας ο Σλούκας - Στόχος μια ακόμα EuroLeague με τον Παναθηναϊκό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: ΙΧ έπεσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα - Νεκρή 60χρονη πεζή

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας: « Μου είπαν πως αν μιλήσω θα κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή μου»

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία: Χείμαρρος πέρασε μέσα από το Ματσούκι Ιωαννίνων - Βίντεο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Stern: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι ντροπή για την Ευρώπη - Κοιτάζει σαν το κουνέλι

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ανασύνθεση»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Επιμένει η εκπαιδευτικός του 6χρονου - «Πρέπει οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο ζωής για τον 18χρονο Μάριο την ημέρα της γιορτής του: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο η μεταμόσχευση ήπατος

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Μήνυση καταθέτει ο πατέρας της 13χρονης που πνίγηκε από φαγητό στο ειδικό σχολείο

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιέχει το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία - Το πλήρες κείμενο

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Την Πέμπτη λήγει η προθεσμία στον Ζελένσκι για την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι στα Παλούκια - Νεκρός ο οδηγός

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κάθειρξη 25 ετών σε Ουκρανό που σκότωσε τους ληστές του με το αυτοκίνητό του – Βίντεο με τη στιγμή που τον απειλούν με όπλο

16:09LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι είχα την καλύτερη παραγωγή, μέχρι που γνώρισα εσάς»

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Δεν πέθανε από τα χτυπήματα μου, ήταν αναίσθητος και τον βάρεσα τρεις φορές», λέει ο δράστης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Πώς βλέπουν οι πολίτες το ενδεχόμενο νέων κομμάτων από Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού - Ακτινογραφία αναποφάσιστων

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ