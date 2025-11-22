Στη Γενεύη το τραπέζι των συνομιλιών, την Κυριακή, για το σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία

Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών δυνάμεων θα συμμετάσχουν την Κυριακή στη Γενεύη σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία σχετικά με το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον. Θα παραστούν επίσης εκπρόσωποι ευρωπαϊκών δυνάμεων, αποκάλυψαν στο dpa γερμανικές κυβερνητικές πηγές.

Τις πληροφορίες επιβεβαιώνει και Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters. Οι συζητήσεις για τα επόμενα βήματα προς την επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη την Κυριακή, ανέφερε.

Σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».

ΕΕ, Βρετανία, Ιαπωνία, Καναδάς: Το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία χρειάζεται βελτιώσεις

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας βλέπουν την ανάγκη για αλλαγές στο σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Απαιτείται «πρόσθετη δουλειά», αναφέρουν.

Σε κοινή δήλωσή τους το Σάββατο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέφεραν ότι το αμερικανικό, 28 σημείων, σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία αποτελεί μια βάση που «απαιτεί περαιτέρω δουλειά». Όπως σημειώνουν, το αρχικό προσχέδιο του σχεδίου των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι καθοριστικά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήν και προσθέτουν: «Πιστεύουμε, επομένως, ότι το προσχέδιο αποτελεί μια βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη δουλειά».

Παράλληλα, δηλώνουν την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν ενεργά ώστε να διασφαλιστεί πως μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη.

«Είμαστε απολύτως σαφείς στην αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας» διαμηνύουν.

Οι ηγέτες εξέφρασαν «ανησυχία για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», οι οποίοι, όπως είπαν, θα άφηναν τη χώρα εκτεθειμένη σε μελλοντική επίθεση.

Επανέλαβαν ότι η εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε τη συγκατάθεση των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα.

Τέλος, υπογραμμίζουν τη διαρκή υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και ότι θα συνεχίσουν να συντονίζονται στενά με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.

We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine.



The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace.



We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work.



We are… pic.twitter.com/PM5LHn7xXX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2025

Η δήλωση αυτή εξεδόθη στο περιθώριο της συνόδου των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ και υιοθετήθηκε, επίσης, από τον Καναδά, τη Βρετανία και την Ιαπωνία. Ειδικότερα, υιοθετήθηκε από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τους πρωθυπουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, Alexande, τους πρωθυπουργούς της Ολλανδίας Dick Schoof, της Ιρλανδίας, Micheál Martin,της Νορβηγίας, Jonas Gahr Støre, του Καναδά, Mark Carney και της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi.

Σε ένα ανακοινωθέν που δημοσιεύτηκε σήμερα από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, οι ηγέτες της G20 απηύθυναν έκκληση για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά επίσης στο Σουδάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στα «κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

«Καθοδηγούμενοι από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του, θα εργαστούμε για μια ειρήνη δίκαιη, πλήρη και διαρκή στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην Ουκρανία και προκειμένου να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη», γράφουν.

Είναι η μοναδική αναφορά στην Ουκρανία σε αυτό το κείμενο των τριάντα σελίδων κι ενώ το αμερικανικό σχέδιο για τη χώρα διατάραξε την ατζέντα της Συνόδου και οι Ευρωπαίοι εντείνουν τις διαβουλεύσεις προκειμένου να συντάξουν μια αντιπρόταση.

Διαβάστε επίσης