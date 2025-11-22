ΕΕ, Βρετανία, Ιαπωνία, Καναδάς: Το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία χρειάζεται βελτιώσεις

Οι σύμμαχοι του Κιέβου επιμένουν ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά για το ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας

Newsbomb

ΕΕ, Βρετανία, Ιαπωνία, Καναδάς: Το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία χρειάζεται βελτιώσεις
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας βλέπουν την ανάγκη για αλλαγές στο σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Απαιτείται «πρόσθετη δουλειά», αναφέρουν.

Σε κοινή δήλωσή τους το Σάββατο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέφεραν ότι το αμερικανικό, 28 σημείων, σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία αποτελεί μια βάση που «απαιτεί περαιτέρω δουλειά». Όπως σημειώνουν, το αρχικό προσχέδιο του σχεδίου των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι καθοριστικά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήν και προσθέτουν: «Πιστεύουμε, επομένως, ότι το προσχέδιο αποτελεί μια βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη δουλειά».

Παράλληλα, δηλώνουν την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν ενεργά ώστε να διασφαλιστεί πως μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη.

«Είμαστε απολύτως σαφείς στην αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας» διαμηνύουν.

Οι ηγέτες εξέφρασαν «ανησυχία για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», οι οποίοι, όπως είπαν, θα άφηναν τη χώρα εκτεθειμένη σε μελλοντική επίθεση.

Επανέλαβαν ότι η εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε τη συγκατάθεση των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα.

Τέλος, υπογραμμίζουν τη διαρκή υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και ότι θα συνεχίσουν να συντονίζονται στενά με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.

Η δήλωση αυτή εξεδόθη στο περιθώριο της συνόδου των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ και υιοθετήθηκε, επίσης, από τον Καναδά, τη Βρετανία και την Ιαπωνία. Ειδικότερα, υιοθετήθηκε από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τους πρωθυπουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, Alexande, τους πρωθυπουργούς της Ολλανδίας Dick Schoof, της Ιρλανδίας, Micheál Martin,της Νορβηγίας, Jonas Gahr Støre, του Καναδά, Mark Carney και της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi.

Σε ένα ανακοινωθέν που δημοσιεύτηκε σήμερα από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, οι ηγέτες της G20 απηύθυναν έκκληση για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά επίσης στο Σουδάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στα «κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

«Καθοδηγούμενοι από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του, θα εργαστούμε για μια ειρήνη δίκαιη, πλήρη και διαρκή στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην Ουκρανία και προκειμένου να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη», γράφουν.

Είναι η μοναδική αναφορά στην Ουκρανία σε αυτό το κείμενο των τριάντα σελίδων κι ενώ το αμερικανικό σχέδιο για τη χώρα διατάραξε την ατζέντα της Συνόδου και οι Ευρωπαίοι εντείνουν τις διαβουλεύσεις προκειμένου να συντάξουν μια αντιπρόταση.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία τη Δευτέρα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα για να συζητήσουν την πρόταση ειρήνης για την Ουκρανία που συνέταξε η ΗΠΑ, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το σχέδιο των ΗΠΑ για το 28-σημείων σχέδιο περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο X.

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ σε μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Προκλητικά «απών» από την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων ο Οζγκιούρ Φερχάτ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Βόρειο Σέλας «χορεύει» πάνω από τη Γη: Εντυπωσιακό timelapse βίντεο από το διάστημα

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Στη Γενεύη το τραπέζι των συνομιλιών, την Κυριακή, για το σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία

16:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία: Δραματική προειδοποίηση για τα νέα νευρο-όπλα - Μεταβάλλουν την ανθρώπινη συμπεριφορά

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Μυστακίδη - «Θα πληρώσουμε όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα «έτρωγαν» στο καζίνο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Βέβηλοι σύλησαν δεκάδες τάφους και έκλεψαν τους σταυρούς - Σε σοκ ένα ολόκληρο χωριό

16:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξανά στην κορυφή του Top-10 ο «Manimal»

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κοζάνη: Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος 48χρονης - Δικογραφία για 27χρονο που προσποιήθηκε τον λογιστή

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

15:56WHAT THE FACT

Πώς να καθαρίσετε τα λίπη από την κουζίνα γκαζιού

15:54ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ, Βρετανία, Ιαπωνία, Καναδάς: Το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία χρειάζεται βελτιώσεις

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Παγκράτι: Ελεύθεροι μετά τη δίωξη οι 2 οδηγοί για τον θάνατο 72χρονης - Τραγική φιγούρα η ΑμεΑ κόρη της

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Drones πέταξαν πάνω από αεροπορική βάση - Ο στρατός άνοιξε πυρ

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Περιπετειώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τις πλημμύρες - Δείτε το βίντεο

15:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Αθηναϊκό ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών | Όλα τα ζευγάρια των «16»

15:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα των 250 ευρώ και την επιστροφή ενοικίου

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη διάσωση: Μεθυσμένος σφήνωσε σε σχισμή 30 εκατοστών - Ηρωικές προσπάθειες απεγκλωβισμού

14:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

AIVA: Ο μυστηριώδης street artist με τις επιβλητικές τοιχογραφίες που εμφανίζονται στην Αθήνα - Το νόημα και το μήνυμά του για «νέα ολιστική συνείδηση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα «έτρωγαν» στο καζίνο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Παγκράτι: Ελεύθεροι μετά τη δίωξη οι 2 οδηγοί για τον θάνατο 72χρονης - Τραγική φιγούρα η ΑμεΑ κόρη της

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Βέβηλοι σύλησαν δεκάδες τάφους και έκλεψαν τους σταυρούς - Σε σοκ ένα ολόκληρο χωριό

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο–ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε ρούχα και τα πουλούσε στην Αλβανία

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο – «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην της

14:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

AIVA: Ο μυστηριώδης street artist με τις επιβλητικές τοιχογραφίες που εμφανίζονται στην Αθήνα - Το νόημα και το μήνυμά του για «νέα ολιστική συνείδηση»

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Πέφτει έως και 8 βαθμούς από την Κυριακή

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τελικά τον Κένεντι; Οι επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας για τη θρυλικότερη δολοφονία της παγκόσμιας Ιστορίας

16:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία: Δραματική προειδοποίηση για τα νέα νευρο-όπλα - Μεταβάλλουν την ανθρώπινη συμπεριφορά

15:54ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ, Βρετανία, Ιαπωνία, Καναδάς: Το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία χρειάζεται βελτιώσεις

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Περιπετειώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τις πλημμύρες - Δείτε το βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ