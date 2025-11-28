Ρωσία: Ο Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε ξανά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας την οργή του ΝΑΤΟ

Ο Βίκτορ Όρμπαν θεωρείται ένας από τους στενότερους συμμάχους του Πούτιν στην Ευρώπη και έχει προκαλέσει επανειλημμένα την οργή των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, υπονομεύοντας την αλληλεγγύη έναντι της Ρωσίας

Newsbomb

Ρωσία: Ο Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε ξανά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας την οργή του ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατά τη συνάντησή τους στο Παλάτι της Γερουσίας του Κρεμλίνου στη Μόσχα, Ρωσία, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Pool AFP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Μόσχα, λίγες ημέρες πριν λάβουν χώρα οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Όρμπαν θεωρείται ένας από τους στενότερους συμμάχους του Πούτιν στην Ευρώπη και έχει προκαλέσει επανειλημμένα την οργή των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, υπονομεύοντας την αλληλεγγύη έναντι της Ρωσίας.

«Γνωρίζουμε την ισορροπημένη στάση σας όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία», δήλωσε ο Πούτιν στον Όρμπαν σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, ενώ τον ευχαρίστησε για την πρόταση της Βουδαπέστης ως πιθανής έδρας για μια σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τραμπ δήλωσε αμέσως: "Έχουμε καλές σχέσεις με την Ουγγαρία, έχετε καλές σχέσεις με τον Βίκτορ, και εγώ επίσης, οπότε προτείνω αυτή την επιλογή". Φυσικά, συμφωνήσαμε με χαρά», είπε ο Πούτιν.

Vladimir Putin - Viktor Orban

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατά τη συνάντησή τους στο Παλάτι της Γερουσίας του Κρεμλίνου στη Μόσχα, Ρωσία, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Pool AFP

«Η Ευρώπη αποφάσισε να πάει σε πόλεμο στην Ουκρανία»

Το κόμμα του Όρμπαν «Φίντες – Ουγγρική Συμμαχία Πολιτών» θα βρεθεί αντιμέτωπο με κοινοβουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι για πρώτη φορά σε 15 χρόνια υπάρχει περίπτωση να ηττηθεί στις κάλπες. Εάν, ο Όρμπαν καταφέρει φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητές του για επανεκλογή.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, ο Όρμπαν ισχυρίζεται ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης και δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο ουγγρικό κρατικό ραδιόφωνο ότι «η Ευρώπη αποφάσισε να πάει σε πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έχει υποστηρίξει σθεναρά το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και -κατά τη διάρκεια της έντονης διπλωματικής δραστηριότητας που ακολούθησε την ανακοίνωσή του- η κυβέρνηση του και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν τους ηγέτες της ΕΕ για «πολεμοκαπηλεία», επειδή προσπάθησαν να προσαρμόσουν το σχέδιο ώστε να ληφθούν υπόψη οι αντιρρήσεις της Ουκρανίας.

Donald Trump,Viktor Orbαn

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλωσορίζει τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP

Μαζί με τον Όρμπαν και τον Πούτιν στο Κρεμλίνο ήταν και κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος είναι μέλος της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας με τις ΗΠΑ.

Σε επιστολή που απέστειλε αυτή την εβδομάδα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ούγγρος ηγέτης ζήτησε άμεσες και άνευ όρων ειρηνευτικές συνομιλίες, ώστε η ΕΕ να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Κρεμλίνο. Τόνισε την αντίθεσή του στην παροχή περαιτέρω κονδυλίων της ΕΕ στην Ουκρανία και απέρριψε τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας.

Τώρα, με ελάχιστα σημάδια προθυμίας της Ρωσίας για συμβιβασμό σχετικά με την Ουκρανία, ο Όρμπαν επικεντρώνεται στην ρωσική ενέργεια.

Οι συμφωνίες που σύναψε στην Ουάσινγκτον για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και την έναρξη αγοράς πυρηνικού καυσίμου από τις ΗΠΑ σημαίνουν ότι η Ουγγαρία θα αγοράζει λιγότερο Ρωσία, κάτι που ενδέχεται να ενοχλήσει τους Ρώσους οικοδεσπότες του.

Ο Όρμπαν υποστηρίζει ότι χωρίς συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, οι τιμές θέρμανσης θα τριπλασιαστούν τον επόμενο μήνα.

Η Ουγγαρία δέχεται πιέσεις από την ΕΕ

Η Ουγγαρία δέχεται πιέσεις από την ΕΕ να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως το 2027. Η Ουγγαρία λαμβάνει σήμερα πάνω από το 80% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της και το 100% του πυρηνικού καυσίμου της από τη Ρωσία, ενώ το συνολικό εμπόριο της Ουγγαρίας συνεισφέρει περίπου 5 δισ. δολάρια ετησίως στον ρωσικό προϋπολογισμό.

Μια «συμφωνία» στη Μόσχα δεν φαίνεται δύσκολη.

Όπως ο Τραμπ, ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει ο Όρμπαν να κερδίσει τις εκλογές του επόμενου Απριλίου, οπότε άλλη μια διπλωματική «νίκη» για τον Όρμπαν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και των δύο πλευρών.

Στο φετινό Φόρουμ Valdai στο Σότσι στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Πούτιν εξήρε προσωπικά τον Όρμπαν και χαιρέτισε τις «εθνικά προσανατολισμένες πολιτικές δυνάμεις» που κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη.

«Εάν αυτές οι δυνάμεις στην Ευρώπη συνεχίσουν να ενισχύονται, τότε η Ευρώπη θα αναγεννηθεί», δήλωσε ο Πούτιν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε ελληνικοί μικροδορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη γη

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φεύγει από το Μεξικό ο Σέρχιο Ράμος που θέλει να παίξει στο Μουντιάλ!

23:47ΥΓΕΙΑ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να μειώσει τα οφέλη της άσκησης για την υγεία

23:38LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: «Η υποκριτική με βοήθησε να θεραπεύσω τη σχέση μου με τη μουσική και τις περιοδείες»

23:29LIFESTYLE

Bruce Willis: Γιατί ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην Επιστήμη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρίτη Ημέρα Λαμπαδηδρομίας : Από το Καρπενήσι στο Μέτσοβο η Ολυμπιακή Φλόγα

23:11LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και η αναβολή της περιοδείας στις ΗΠΑ

23:02ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Νικολάς Μαδούρο - Πιθανή η συνάντηση των δύο ηγετών

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Διαδηλωτές μπήκαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Airbus ανακαλεί περίπου 6.000 αεροπλάνα A320 για αναβάθμιση λογισμικού - «Σταματήστε αμέσως τις πτήσεις»

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Εκδίδεται στην Τουρκία ο 42χρονος που συνελήφθη με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία και απόδραση

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε ξανά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας την οργή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

22:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bullying ποδοσφαιριστή της Γκόου Αχεντ Ιγκλς κατά συναδέρφου του – Αποδοκιμάστηκε και απολογήθηκε

22:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σχεδόν 500 εκατ. υπολογιστές «αρνούνται» να αναβαθμιστούν με το Windows 11 – Τι συμβαίνει

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία απειλεί να αποκλείσει πλήρως το WhatsApp

21:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 28/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατομμύρια ευρώ

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel – Παλαιό Φάληρο: Δέντρα έπεσαν σε αυτοκίνητα, κινδύνευσαν περαστικοί

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Στο σκοτάδι έμειναν Σπάτα, Παιανία και Πικέρμι λόγω διακοπής ρεύματος

21:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Telekom Center Athens η πιο «καυτή» και θορυβώδης ατμόσφαιρα

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Παιχνίδια εξουσίας στην Ουκρανία: Ποιος είναι ο Αντρίι Γερμάκ, ο πανίσχυρος πρώην επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:41ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Airbus ανακαλεί περίπου 6.000 αεροπλάνα A320 για αναβάθμιση λογισμικού - «Σταματήστε αμέσως τις πτήσεις»

23:11LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και η αναβολή της περιοδείας στις ΗΠΑ

23:29LIFESTYLE

Bruce Willis: Γιατί ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην Επιστήμη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώθηκαν οι ομιλητές στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ποιος είναι ο «αντίπαλός» του για την ηγεσία του Eurogroup – Πότε και πώς εκλέγεται ο νέος πρόεδρος

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τι βρήκαν οι εμπειρογνώμονες στο πεδίο βολής για τον θάνατου του 19χρονου Ραφαήλ

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πραγματικές εκπτώσεις σε λευκές συσκευές και αξεσουάρ τεχνολογίας, πλασματικές σε smartphones, laptops και ακριβά είδη -Έρευνα Newsbomb σε 4 μεγάλες αλυσίδες

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε ξανά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας την οργή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Πάρε το πουγκί και φύγε, μην με χτυπάς», ικετεύει η 75χρονη – Ηχητικό ντοκουμέντο

20:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για να διασφαλίσουν την ενίσχυση το 2026 όσοι την έχασαν

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Παιχνίδια εξουσίας στην Ουκρανία: Ποιος είναι ο Αντρίι Γερμάκ, ο πανίσχυρος πρώην επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ποινική δίωξη στην 35χρονη για τον ξυλοδαρμό και τη διακοπή της κύησης της 14χρονης κόρης της

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο αστυνομικός της Βουλής που προκάλεσε σοκ σε όλη την Ελλάδα μιλάει μέσα από τη φυλακή και αρνείται τις φρικιαστικές κατηγορίες: «Η υπόθεση είναι μία ''φούσκα''- Τα παιδιά είναι άθικτα»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

16:51ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης ψάλουν μαζί το «Πιστεύω» στη Νίκαια - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ