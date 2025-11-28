Ρωσία: Ο Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε ξανά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας την οργή του ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατά τη συνάντησή τους στο Παλάτι της Γερουσίας του Κρεμλίνου στη Μόσχα, Ρωσία, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Μόσχα, λίγες ημέρες πριν λάβουν χώρα οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Όρμπαν θεωρείται ένας από τους στενότερους συμμάχους του Πούτιν στην Ευρώπη και έχει προκαλέσει επανειλημμένα την οργή των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, υπονομεύοντας την αλληλεγγύη έναντι της Ρωσίας.

«Γνωρίζουμε την ισορροπημένη στάση σας όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία», δήλωσε ο Πούτιν στον Όρμπαν σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, ενώ τον ευχαρίστησε για την πρόταση της Βουδαπέστης ως πιθανής έδρας για μια σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τραμπ δήλωσε αμέσως: "Έχουμε καλές σχέσεις με την Ουγγαρία, έχετε καλές σχέσεις με τον Βίκτορ, και εγώ επίσης, οπότε προτείνω αυτή την επιλογή". Φυσικά, συμφωνήσαμε με χαρά», είπε ο Πούτιν.

«Η Ευρώπη αποφάσισε να πάει σε πόλεμο στην Ουκρανία»

Το κόμμα του Όρμπαν «Φίντες – Ουγγρική Συμμαχία Πολιτών» θα βρεθεί αντιμέτωπο με κοινοβουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι για πρώτη φορά σε 15 χρόνια υπάρχει περίπτωση να ηττηθεί στις κάλπες. Εάν, ο Όρμπαν καταφέρει φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητές του για επανεκλογή.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, ο Όρμπαν ισχυρίζεται ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης και δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο ουγγρικό κρατικό ραδιόφωνο ότι «η Ευρώπη αποφάσισε να πάει σε πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έχει υποστηρίξει σθεναρά το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και -κατά τη διάρκεια της έντονης διπλωματικής δραστηριότητας που ακολούθησε την ανακοίνωσή του- η κυβέρνηση του και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν τους ηγέτες της ΕΕ για «πολεμοκαπηλεία», επειδή προσπάθησαν να προσαρμόσουν το σχέδιο ώστε να ληφθούν υπόψη οι αντιρρήσεις της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλωσορίζει τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Μαζί με τον Όρμπαν και τον Πούτιν στο Κρεμλίνο ήταν και κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος είναι μέλος της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας με τις ΗΠΑ.

Σε επιστολή που απέστειλε αυτή την εβδομάδα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ούγγρος ηγέτης ζήτησε άμεσες και άνευ όρων ειρηνευτικές συνομιλίες, ώστε η ΕΕ να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Κρεμλίνο. Τόνισε την αντίθεσή του στην παροχή περαιτέρω κονδυλίων της ΕΕ στην Ουκρανία και απέρριψε τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας.

Τώρα, με ελάχιστα σημάδια προθυμίας της Ρωσίας για συμβιβασμό σχετικά με την Ουκρανία, ο Όρμπαν επικεντρώνεται στην ρωσική ενέργεια.

Οι συμφωνίες που σύναψε στην Ουάσινγκτον για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και την έναρξη αγοράς πυρηνικού καυσίμου από τις ΗΠΑ σημαίνουν ότι η Ουγγαρία θα αγοράζει λιγότερο Ρωσία, κάτι που ενδέχεται να ενοχλήσει τους Ρώσους οικοδεσπότες του.

Ο Όρμπαν υποστηρίζει ότι χωρίς συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, οι τιμές θέρμανσης θα τριπλασιαστούν τον επόμενο μήνα.

Η Ουγγαρία δέχεται πιέσεις από την ΕΕ

Η Ουγγαρία δέχεται πιέσεις από την ΕΕ να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως το 2027. Η Ουγγαρία λαμβάνει σήμερα πάνω από το 80% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της και το 100% του πυρηνικού καυσίμου της από τη Ρωσία, ενώ το συνολικό εμπόριο της Ουγγαρίας συνεισφέρει περίπου 5 δισ. δολάρια ετησίως στον ρωσικό προϋπολογισμό.

Μια «συμφωνία» στη Μόσχα δεν φαίνεται δύσκολη.

Όπως ο Τραμπ, ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει ο Όρμπαν να κερδίσει τις εκλογές του επόμενου Απριλίου, οπότε άλλη μια διπλωματική «νίκη» για τον Όρμπαν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και των δύο πλευρών.

Στο φετινό Φόρουμ Valdai στο Σότσι στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Πούτιν εξήρε προσωπικά τον Όρμπαν και χαιρέτισε τις «εθνικά προσανατολισμένες πολιτικές δυνάμεις» που κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη.

«Εάν αυτές οι δυνάμεις στην Ευρώπη συνεχίσουν να ενισχύονται, τότε η Ευρώπη θα αναγεννηθεί», δήλωσε ο Πούτιν.