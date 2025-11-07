Τραμπ - Όρμπαν: Κρίσιμο ραντεβού στον Λευκό Οίκο με φόντο την Ουκρανία

Ο Βίκτορ Όρμπαν θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, καθώς ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ακόμη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν , η οποία, σύμφωνα με τους συμβούλους του Όρμπαν, θα μπορούσε να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ο οποίος έχει προτείνει τη διοργάνωση της Συνόδου Κορυφής στη Βουδαπέστη, θα επιδιώξει επίσης εξαίρεση από τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της ρωσικής ενέργειας, σε αυτό που θα αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία για την αυστηρότερη γραμμή του Τραμπ απέναντι στο Κρεμλίνο, αφού κατηγόρησε τον Πούτιν για αργή εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, η προτεραιότητα του Όρμπαν, λένε οι ειδικοί, είναι να πείσει τον Τραμπ να επισκεφθεί την Ουγγαρία, καθώς αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου εσωτερική πρόκληση από έναν νέο ηγέτη της αντιπολίτευσης ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου. Μια επίσκεψη του Τραμπ θα ενίσχυε τον ρόλο του Όρμπαν ως πολιτικού και θα ενεργοποιούσε τη συντηρητική του βάση, πιστεύουν οι σύμβουλοί του.

«Ο Όρμπαν θέλει ο Τραμπ να έρθει στη Βουδαπέστη πριν από τις εκλογές», δήλωσε μια πηγή που εργάζεται για ένα ίδρυμα εξωτερικής πολιτικής της ουγγρικής κυβέρνησης. «Αυτή είναι ύψιστη προτεραιότητα. Θα συζητήσουν το ζήτημα του ρωσικού φυσικού αερίου, αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Όρμπαν είναι οι εκλογές».

Η Σουζάνα Βεγκ, πολιτική αναλύτρια και υπεύθυνη προγράμματος στο German Marshall Fund, δήλωσε ότι μια τέτοια επίσκεψη θα αποτελούσε «μια σημαντική πολιτική χάρη» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει απουσιάσει αξιοσημείωτα από όλες τις σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις στη Βουδαπέστη, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς συνεδρίων του CPAC.

Συχνά αποκαλούμενος ως ο «Δούρειος Ίππος» του Πούτιν στην ΕΕ από τους επικριτές του, ο Όρμπαν καλλιεργεί δεσμούς με τον Τραμπ από την πρώτη του προεδρία, ενώ παράλληλα χτίζει ένα διεθνές ακροδεξιό δίκτυο από τη Νότια Αμερική έως την Ευρώπη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο κύκλος του επαινούν εδώ και καιρό την Ουγγαρία του Όρμπαν, περιγράφοντάς την ως πρότυπο προς μίμηση, μια «συντηρητική Ντίσνεϋλαντ».

Ο Γκέργκελι Γκουλιάς, προσωπάρχης του Όρμπαν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η συνάντηση της Παρασκευής θα είναι μια «ευκαιρία για τους δύο αρχηγούς κρατών να... καθορίσουν τον οδικό χάρτη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας και, μέσω αυτής, σε μια ρωσοουκρανική ειρηνευτική συμφωνία».

Μια προηγούμενη συνάντηση κατέρρευσε αφότου ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σκλήρυνε τη θέση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ωστόσο, ο Όρμπαν είναι πιθανό να θέσει ξανά το ζήτημα, ανέφεραν οι παρατηρητές, καθώς επιδιώκει να τροφοδοτήσει την επιθυμία του Τραμπ να παίξει τον ρόλο του ειρηνοποιού σε διεθνείς συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Η διεξαγωγή μιας Συνόδου Κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν -ο οποίος έχει κατηγορηθεί από το διεθνές ποινικό δικαστήριο- «θα έκανε τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να δουν τον Πούτιν «να φιλοξενείται και να γίνεται θερμά δεκτός στην ΕΕ», δήλωσε ο Μαξ Μπέργκμαν, διευθυντής του προγράμματος Ευρώπης , Ρωσίας και Ευρασίας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Ωστόσο, ο Όρμπαν μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει τόσο σημαντικό ρόλο ως «παράγοντας αποπροσανατολισμού» στην Ευρώπη από την επανεκλογή του Τραμπ, πρόσθεσε ο Μπέργκμαν, καθώς η κυβέρνηση είχε συνεργαστεί στενότερα με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες από ό,τι αναμενόταν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει σαφώς την επιθυμία του όλη η Ευρώπη να διακόψει τους ενεργειακούς δεσμούς της με τη Ρωσία και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν τιμωρήσει άλλες χώρες όπως η Ινδία επειδή συνέχισαν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τις προθέσεις του Λευκού Οίκου. Ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι η απαίτηση των ΗΠΑ να σταματήσει η Ευρώπη να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις κατά του Κρεμλίνου δεν θα υλοποιηθεί.

«Δεν υπήρχε καμία προσδοκία ότι η Ουγγαρία ή η Σλοβακία θα έκοβαν ποτέ τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Ρωσία... και ως εκ τούτου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χρειαζόταν να κάνουν τίποτα», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, δήλωσε στον Guardian στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ότι η διακοπή των ενεργειακών δεσμών της Ουγγαρίας με τη Ρωσία ήταν ένας «ονειρικός κόσμος». Ο Γκούλιας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο στόχος της Ουγγαρίας ήταν να «εξαιρεθεί από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, ώστε οι αγορές ρωσικού φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου να μπορούν να συνεχιστούν με σταθερό τρόπο».

Ο Όρμπαν και η αντιπροσωπεία του, αποτελούμενη από υπουργούς, επιχειρηματικά στελέχη και «φιλοορμπανικούς influencer» με καπέλα Mega (κάντε την Ευρώπη ξανά σπουδαία) θα ταξιδέψουν αυτή τη φορά με ένα ενοικιαζόμενο αεροπλάνο της Wizz Air. Ο ακροδεξιός ηγέτης έχει επικριθεί συχνά στο παρελθόν για τη χρήση ιδιωτικών τζετ για ταξίδια σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες μη επίσημες εκδηλώσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη την Τετάρτη, ο Σιγιάρτο χαρακτήρισε την προεδρία Τραμπ ως τη «χρυσή εποχή» των σχέσεων ΗΠΑ-Ουγγαρίας, τονίζοντας: «Όλα άλλαξαν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του. Αντί για εχθρότητα, η Ουγγαρία θεωρείται πλέον φίλος στην Ουάσινγκτον». «Σίγουρα θέλει να αξιοποιήσει πολιτικά την επίσκεψη και αυτό είναι ήδη εμφανές από την κάλυψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε η Βεγκ. «Δεν θυμάμαι καμία πρόσφατη διμερή συνάντηση που να έχει λάβει τόση προσοχή στο διαδίκτυο.

«Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, στο εσωτερικό θα θεωρηθεί ως τεράστια επιτυχία, με τον Όρμπαν να παρουσιάζεται ως ένας διεθνώς σεβαστός ηγέτης», πρόσθεσε. Η προεκλογική εκστρατεία του κόμματος Fidesz του Όρμπαν βασίζεται εν μέρει στη «διεθνή επιρροή του Ούγγρου ηγέτη, η οποία βοηθά στην αποστροφή της προσοχής από τις εγχώριες αποτυχίες διακυβέρνησης του Fidesz». Η Βεγκ είπε ότι ένα βασικό ερώτημα είναι αν ο Όρμπαν θα μπορέσει να μιλήσει κατ' ιδίαν με τον Τραμπ. «Θα ήταν προς το συμφέρον του Όρμπαν να δείξει ότι μπόρεσε να μιλήσει με τον Τραμπ κατ' ιδίαν», είπε. «Μια τέτοια συνάντηση μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στην Ουκρανία και τους διεθνείς συμμάχους της».

Διαβάστε επίσης