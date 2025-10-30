Συνάντηση Τραμπ-Όρμπαν στην Ουάσινγκτον στις 7 Νοεμβρίου - Η Ουκρανία στο επίκεντρο των συζητήσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βίκτορ Όρμπαν στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου στις 13 Οκτωβρίου 2025.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού.

Ο Γκεργκέλι Γκουλιάς δήλωσε ότι η συνάντηση θα επιτρέψει στους δύο ηγέτες να συζητήσουν για ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Νωρίτερα ο Ορμπάν είπε ότι θα συζητήσει για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών με τον Τραμπ στη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησής τους.

