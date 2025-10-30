Τραμπ για Σι: «Η συνάντησή μας πήρε 12 στα 10» - Οι συμφωνίες για σπάνιες γαίες και δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στις ΗΠΑ μετά από μία παραγωγική περιοδεία στην Ασία και μία κρίσιμη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ που απέφερε καρπούς αποκλιμακώνοντας -τουλάχιστον προς το παρόν- τον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Οι συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο διήρκεσαν περίπου 90 λεπτά - με τον ίδιο να δηλώνει αμέσως μετά στους δημοσιογράφους ότι θα βαθμολογούσε τη συνάντησή τους με «12 στα 10».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα κατά 10%, κίνηση που θα ανεβάσει τον συνολικό δασμό των ΗΠΑ στα προϊόντα της στο 47%, ενώ έχει επίσης δηλώσει ότι θα μειώσει τους δασμούς φαιντανύλης στο 10% από 20%. Στο αποκορύφωμά του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, οι δασμοί των ΗΠΑ στην Κίνα έφτασαν το 145%, ενώ οι δασμοί της Κίνας έφτασαν το 125%.

Μέσα από το Air Force One με προορισμό τις ΗΠΑ, ο Τραμπ περιέγραψε τη συνάντηση ως «καταπληκτική» - λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ελήφθησαν πολλές αποφάσεις. Επιβεβαίωσε ότι οι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ θα μειωθούν - και ότι ο ίδιος θα επισκεφθεί ξανά τη χώρα τον Απρίλιο. Ο Σι από την πλευρά του θα έρθει στις ΗΠΑ κάποια στιγμή, όπως είπε.

Η συμφωνία για τη μείωση των δασμών στην Κίνα περιλαμβάνει την επανέναρξη της αγοράς σόγιας από τις ΗΠΑ από το Πεκίνο, τη διατήρηση της ροής των εξαγωγών σπάνιων γαιών και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης. Οι κινεζικές μετοχές σκαρφάλωσαν σε υψηλό δεκαετίας και το γιουάν σε υψηλό σχεδόν ενός έτους έναντι του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές ήλπιζαν σε μια χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων που έχουν ανατρέψει τις αλυσίδες εφοδιασμού και έχουν κλονίσει την παγκόσμια επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ σε παλαιότερη συνάντησή τους REUTERS

«Θα πάω στην Κίνα τον Απρίλιο και εκείνος θα έρθει εδώ κάποια στιγμή μετά, είτε στη Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτς είτε στην Ουάσινγκτον. Πολλά πράγματα φέραμε στην τελική ευθεία» στις συνομιλίες της Πέμπτης στο Μπουσάν, πρόσθεσε ο Τραμπ. Είπε ωστόσο ότι υπήρχαν ορισμένα ζητήματα που δεν συζητήθηκαν, όπως η Ταϊβάν- αλλά επιβεβαίωσε ότι τα τσιπ ημιαγωγών ήταν στην ημερήσια διάταξη.

Οι σπάνιες γαίες σημειωτέον βρίσκονται στο επίκεντρο αρκετών συμφωνιών που έκλεισε ο Τραμπ κατά την περιοδεία του στην Ασία. Τα κρίσιμα ορυκτά είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία και περιλαμβάνουν το νικέλιο, το μαγγάνιο και το κοβάλτιο. Οι σπάνιες γαίες είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη κατηγορία ορυκτών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μαγνητών που είναι απαραίτητοι για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τις ηλεκτρονικές και τις αμυντικές βιομηχανίες, καθώς και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εξασφάλιση αποθεμάτων και η παραγωγή σπάνιων γαιών έχει γίνει ένα σημείο ανάφλεξης στην παγκόσμια διπλωματία και το εμπόριο.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα χρειάζονταν απεγνωσμένα σταθεροποίηση μετά τους έντονους κλυδωνισμούς των τελευταίων μηνών και ετών, και η προθυμία για επίτευξη συμφωνίας σε μια τόσο μεγάλη ποικιλία θεμάτων το αποδεικνύει ξεκάθαρα, λένε οι αναλυτές. Αλλά, κατά κάποιο τρόπο, τα οικονομικά είναι το εύκολο κομμάτι - καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πιο ακανθώδη πολιτικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες. Το μέλλον της Ταϊβάν, για παράδειγμα, δεν τέθηκε καν ως θέμα.

Δεν είναι επίσης σαφές εάν θα υπάρξει κάποια μορφή εγγύησης. Τι θα εμποδίσει οποιαδήποτε πλευρά να κλιμακώσει ξανά τις εντάσεις μόλις εμφανιστεί το επόμενο εμπόδιο; Εν ολίγοις, μπορεί η Ουάσιγκτον και η Κίνα να αντιμετώπισαν σήμερα τα δύσκολα, αλλά η αντιστροφή της πλέον βαθιά ριζωμένης δυσπιστίας μεταξύ των δύο πλευρών θα είναι πιο δύσκολη.

Σι: Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να είναι «εταίροι και φίλοι»

Στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Τραμπ είπε ότι «ο Σι είναι ένας σπουδαίος ηγέτης μιας σπουδαίας χώρας, είναι τιμή μας να σας έχουμε μαζί μας». Ο Σι Τζινπίνγκ από την πλευρά του είπε ότι ήταν μεγάλη χαρά που είδε τον Τραμπ, προσθέτοντας:

«Δεδομένων των διαφορετικών εθνικών μας συνθηκών, δεν συμφωνούμε πάντα και είναι φυσιολογικό οι δύο κορυφαίες οικονομίες του κόσμου να έχουν τριβές κατά καιρούς. Εσείς και εγώ πρέπει να παραμείνουμε στη σωστή πορεία. Πάντα πιστεύω ότι η ανάπτυξη της Κίνας συμβαδίζει με το όραμά σας να κάνετε την Αμερική ξανά σπουδαία. Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι και φίλοι»

Τραμπ: Δεν έχω χρόνο για να μιλήσω με τον Κιμ, θα επιστρέψω

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το φορτωμένο πρόγραμμά του δεν του επέτρεψε να μιλήσει με τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια του πενθήμερου ταξιδιού του στην Ασία, αλλά ότι θα ήταν πρόθυμος να επιστρέψει στην περιοχή για μια συνάντηση στο μέλλον.

«Δεν καταφέραμε ποτέ να μιλήσουμε επειδή... κοιτάξτε, ήμουν τόσο απασχολημένος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One μετά την αναχώρησή του από τη Νότια Κορέα. «Νομίζω ότι θα ήταν ίσως ασέβεια προς τη σημασία αυτής της συνάντησης (με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ) αν το κάναμε αυτό. Οπότε θα επέστρεφα για τον Κιμ Γιονγκ Ουν».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα «ήθελε πολύ να δει» τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και ότι ήταν ανοιχτός στο να επεκτείνει το ταξίδι του στην Ασία για να συναντηθεί με τον Κιμ. Συναντήθηκε με τον Κιμ αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, πραγματοποιώντας συνόδους κορυφής που τελικά δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια ουσιαστική πρόοδο για την εγκατάλειψη του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας.

Πυρηνικές δοκιμές μετά από 33 χρόνια

Εκτός από τις συνομιλίες στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση του Τραμπ λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Σι ότι διατάζει το Πεντάγωνο να ξεκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων στο ίδιο επίπεδο με την Κίνα και τη Ρωσία.

Ενόψει της συνάντησής του με τον Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ ανέφερε: «Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να ξεκινήσει τις δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση». Η απόφασή του ελήφθη μετά τη δήλωση του Ρώσου Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη ότι η Μόσχα είχε δοκιμάσει με επιτυχία την πυρηνοκίνητη υπερτορπίλη Poseidon, αψηφώντας τις σχετικές προειδοποιήσεις των ΗΠΑ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, απεχθανόμουν να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει. «Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Oι ΗΠΑ σημειωτέον πραγματοποίησαν τελευταία φορά πλήρη δοκιμή πυρηνικών όπλων το 1992 και η Κίνα και η Ρωσία δεν είναι γνωστό ότι έχουν πραγματοποιήσει τέτοιες δοκιμές από την ίδια εποχή. Η αναφορά του Τραμπ στο «σε ισότιμη βάση» άφησε ασαφές τι είδους δοκιμές όπλων θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ή αν αναφερόταν σε επιδείξεις ισχύος παρόμοιες με εκείνες που πραγματοποίησε πρόσφατα η Ρωσία.

