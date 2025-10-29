Τραμπ: Φουντώνουν ξανά οι φήμες για την υγεία του - Η παραλίγο πτώση, οι μελανιές και η μαγνητική

Τραμπ: Φουντώνουν ξανά οι φήμες για την υγεία του - Η παραλίγο πτώση, οι μελανιές και η μαγνητική

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από τη Μαλαισία για την Ιαπωνία, στις 27 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Evelyn Hockstein
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέο όργιο φημολογίας για την κατάσταση της υγείας του, με μία σειρά από στιγμιότυπα στη διάρκεια της περιοδείας του στην Ασία. Κατά την επίσκεψή του στην Ιαπωνία, οι κάμερες κατέγραψαν τον Αμερικανό πρόεδρο να κρατάει σφιχτά το κιγκλίδωμα για να αποφύγει την πτώση καθώς κατέβαινε τις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One. Φαίνεται ότι είναι ακόμη πιο προσεκτικός για να αποφύγει τυχόν ατυχήματα.

Ο Τραμπ έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι δίνει «ιδιαίτερη προσοχή» στις σκάλες και εμφανίζεται όλο και πιο συχνά να κάνει πιο αργά, συνειδητά βήματα. Είναι λογικό, καθώς στο παρελθόν είχε σκοντάψει ανεβαίνοντας τις σκάλες του Air Force One , εγκαινιάζοντας συζητήσεις για την υγεία του. Φαίνεται ότι προσπαθεί να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά.

Σύμφωνα με το OK, την ίδια ημέρα που κατέβηκε προσεκτικά τις σκάλες, ο Τραμπ βιντεοσκοπήθηκε να κινείται πολύ αργά από τη λιμουζίνα του για να συναντήσει τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο. Φαινόταν επίσης να προτιμά την αριστερή του πλευρά και να κινείται πιο αργά με το δεξί του πόδι, όπως έγραψαν οι ταμπλόιντ.

Μέρες πριν στη Μαλαισία, οι αστράγαλοι του Τραμπ ήταν για άλλη μια φορά το θέμα συζήτησης, καθώς φαίνονταν αισθητά πρησμένοι σε μια φωτογραφία του δίπλα στον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι το παρατηρούν αυτό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ωστόσο δεν ανησυχεί και λέει ότι ούτε το κοινό θα έπρεπε να ανησυχεί. Και παρά τις πολλές ανησυχίες και τα ερωτήματα σχετικά με την υγεία του, επιμένει ότι είναι σε άριστη κατάσταση και οτι οι γιατροί του λένε ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεών του είναι απίστευτα για έναν άνθρωπο της ηλικίας του.

Ο προεδρικός γιατρός έχει πει επίσης ότι ο Τραμπ ήταν σε εξαιρετική υγεία και ότι το πρήξιμο στον αστράγαλο είναι μια καλοήθης πάθηση που είναι συχνή σε ηλικιωμένους ενήλικες. Ίσως ο πρόεδρος απλώς λαμβάνει προληπτικά μέτρα τώρα για να αποφύγει πτώσεις και προβλήματα υγείας στο μέλλον. Προς το παρόν, ισχυρίζεται ότι τα πάει περίφημα και μάλιστα έκανε νύξεις για μια τρίτη θητεία. Ο Τραμπ δήλωσε μάλιστα ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λέγοντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One τη Δευτέρα ότι τα αποτελέσματα ήταν «τέλεια», αλλά αρνήθηκε να πει γιατί οι γιατροί του συνέστησαν την εξέταση, γράφουν οι New York Times.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι ενδιαφέρεται να υπηρετήσει μια τρίτη θητεία, λέγοντας ότι «θα ήθελε πολύ να το κάνει» λόγω της δημοτικότητάς του. Το Σύνταγμα ορίζει ένα όριο δύο θητειών για τους προέδρους, αλλά ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του έχουν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να βρουν έναν τρόπο να παρακάμψουν την 22η Τροπολογία, η οποία ορίζει ότι «κανένα άτομο δεν μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμα του προέδρου περισσότερες από δύο φορές», ανεξάρτητα από το αν οι θητείες είναι διαδοχικές.

Συζητώντας για την υγεία του, ο Τραμπ δεν έδωσε νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις εξετάσεις που του συνέστησε πρόσφατα ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Δρ. Σον Π. Μπαρμαμπέλα. «Σας έδωσα τα πλήρη αποτελέσματα», είπε. Όταν ρωτήθηκε γιατί είχε υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ο πρόεδρος είπε, «θα μπορούσατε να ρωτήσετε τους γιατρούς».

Στα 79 του χρόνια, ο Τραμπ είναι ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία και θα έχει φτάσει τα 80 του χρόνια μέχρι το τέλος της δεύτερης θητείας του. Οι επικριτές του έχουν κάνει εικασίες για την υγεία του τους τελευταίους μήνες, αφού έχει εμφανιστεί επανειλημμένα με μώλωπες στο πίσω μέρος του χεριού του και πρησμένους αστραγάλους. Η Καρολάιν Λίβιτ, γραμματέας Τύπου του Τραμπ, δήλωσε ότι η επίσκεψή του στο Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα ήταν μέρος ενός ετήσιου τακτικού ελέγχου, αν και είχε ήδη υποβληθεί σε κλινικό έλεγχο τον Απρίλιο.

