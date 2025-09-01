Tραμπ: «Νιώθω καλύτερα από ποτέ» - Τι απάντησε στις φήμες για την υγεία του

Τις τελευταίες μέρες επικρατεί σάλος στο διαδίκτυο με τις θεωρίες συνωμοσίας για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ να οργιάζουν και πολλούς να φτάνουν ακόμη και στο σημείο να αναρωτηθούν αν...βρίσκεται ακόμη στη ζωή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χθες (31/8) με μία νέα του ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, σε μία προσπάθεια να δώσει τέλος στην έντονη φημολογία.

Ο Τραμπ απουσίασε πρόσφατα από ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις και πολλοί υπενθύμισαν με την ευκαιρία ότι η σειρά The Simpsons είχε προβλέψει τον θάνατό του το 2025. Ακολουθησε μία αύξηση στις διαδικτυακές αναζητήσεις όπως «Ο Ντόναλντ Τραμπ πέθανε;» που έκανε πολλούς να αναρωτιούνται για την υγεία του.

Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ ήταν άρρωστος ή ακόμα και νεκρός - με το hashtag «#whereistrump» να γίνεται viral την Παρασκευή. Οι εικασίες φούντωσαν στη συνέχεια καθώς αρκετοί δημοσιογράφοι του Λευκού Οίκου σημείωσαν ότι ο πρόεδρος δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη και δεν είχε προγραμματισμένες εκδηλώσεις όλο το Σαββατοκύριακο.

«Ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα στη ζωή μου. Επίσης, η Ουάσινγκτον είναι ζώνη χωρίς εγκληματικότητα!» έγραψε λακωνικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος επίσης στην αμφιλεγόμενη απόφασή του να θέσει τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.

Τα σχόλιά του είδαν το φως, μετά τις φωτογραφίες του με σκούρους μώλωπες στα χέρια και πρησμένους αστραγάλους. Την Κυριακή, ο Τραμπ εθεάθη με μαύρο παντελόνι, μαύρο πουκάμισο και λευκό καπέλο USA καθώς έμπαινε σε ένα μαύρο SUV στον Λευκό Οίκο. Η αυτοκινητοπομπή του έφτασε στο Trump National Golf Club στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια γύρω στις 10 π.μ (τοπική ώρα)

Η τελευταία εμφάνιση του Τραμπ έρχεται μόλις μια μέρα αφότου εθεάθη να κατευθύνεται στο γήπεδο με την εγγονή του Κάι το Σάββατο (30/8).

Οι φήμες εντάθηκαν καθώς ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς δήλωσε στην USA Today ότι ήταν έτοιμος να αντικαταστήσει τον Τραμπ «αν υπάρξει μια τρομερή τραγωδία». Αλλά οι εικασίες διαψεύστηκαν από τον δημοσιογράφο του Axios, Barak Ravid, ο οποίος αποκάλυψε ότι ένας αξιωματούχος είχε επιβεβαιώσει ότι ο Τραμπ είναι καλά στην υγεία του. «Ο Τραμπ είναι καλά. Θα παίξει γκολφ σήμερα το πρωί», έγραψε στο X λίγο πριν εμφανιστούν εικόνες του προέδρου και της εγγονής του.

#Trump is dead,

JD Vance is planning a #maga take over



Let's see if #maga will follow a Gay guy that wears eyeliner



After All The LGBTQ stuff https://t.co/UIxnO04Xjy pic.twitter.com/xBayoVfojA — RickyBobbyBTCcoin (@TaylorK88114500) September 1, 2025

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκάλεσε το υπουργικό του συμβούλιο πριν από την Ημέρα της Εργασίας για να «γιορτάσει τις νίκες που έχουν βιώσει οι Αμερικανοί εργαζόμενοι τους τελευταίους οκτώ μήνες».

Την Τετάρτη, είχε συνάντηση με τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, τον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ και τον Ισραηλινό αξιωματούχο Ρον Ντέρμερ για να συζητήσουν ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ αποκάλυψε τον Ιούλιο ότι ο πρόεδρος έπασχε από «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», η οποία του προκαλούσε «ήπιο πρήξιμο» στα κάτω άκρα.

Ο γιατρός του Τραμπ αποκάλυψε σε ένα υπόμνημα ότι η πάθησή του ήταν «μια καλοήθης και συχνή πάθηση» σε ηλικιωμένους, αλλά ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις σοβαρής αρτηριακής νόσου.

Συχνά συνιστάται στα άτομα με την πάθηση να χάνουν βάρος, να περπατούν για άσκηση και να σηκώνουν τα πόδια τους περιοδικά, ενω σε ορισμένους συνίσταται να φορούν κάλτσες συμπίεσης. Σοβαρές περιπτώσεις με την πάροδο του χρόνου μπορούν να οδηγήσουν σε επιπλοκές, όπως πληγές στα κάτω άκρα που ονομάζονται έλκη. Οι θρόμβοι αίματος είναι μια αιτία, αλλά αποκλείστηκε, είπε η Λίβιτ.

Η Λίβιτ είπε ότι η πάθηση δεν προκαλούσε καμία ενόχληση στον πρόεδρο. Δεν συζήτησε πώς αντιμετωπίζει την πάθηση και είπε ότι αυτές οι λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονταν στην επιστολή του γιατρού, η οποία αργότερα δόθηκε στη δημοσιότητα. Αλλά η επιστολή ήταν η ίδια με αυτήν που διάβασε και δεν περιελάμβανε καμία πρόσθετη λεπτομέρεια.

Ο Τραμπ προκάλεσε επίσης ανησυχίες μετά την εμφάνιση ενός μώλωπα στο πίσω μέρος του χεριού του. Ο γιατρός του είπε ότι ήταν αποτέλεσμα «ερεθισμού από συχνές χειραψίες και χρήση ασπιρίνης «ως μέρος μιας τυπικής θεραπείας καρδιαγγειακής πρόληψης».

«Πρόσφατες φωτογραφίες του Προέδρου έδειξαν ελαφρούς μώλωπες στο πίσω μέρος του χεριού του», εξήγησε ο δρ Σον Μπαρμπαρέλα «Αυτό συνάδει με ελαφρύ ερεθισμό των μαλακών ιστών από συχνές χειραψίες και τη χρήση ασπιρίνης, η οποία λαμβάνεται ως μέρος ενός τυπικού σχήματος καρδιαγγειακής πρόληψης».

«Ως πρώην προσωπικός γιατρός του προέδρου Τραμπ, πρώην γιατρός του προέδρου και γιατρός του Λευκού Οίκου για 14 χρόνια σε τρεις κυβερνήσεις, μπορώ να σας πω κατηγορηματικά: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ είναι ο πιο υγιής πρόεδρος που έχει δει ποτέ αυτό το έθνος», πρόσθεσε ο Ρόνι Τζάκσον, πρώην γιατρός του και μέλος του Κογκρέσου σήμερα.

Ο Τζάκσον, ο οποίος ήταν επίσης γιατρός του Μπαράκ Ομπάμα και εργάστηκε στην Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου υπό τον Τζορτζ Μπους του νεότερου. «Συνεχίζω να συμβουλεύομαι τον νυν γιατρό και την ιατρική ομάδα του στον Λευκό Οίκο και εξακολουθώ να περνάω σημαντικό χρόνο με τον Πρόεδρο. Είναι ψυχικά και σωματικά πιο οξυδερκής από ποτέ», πρόσθεσε.

