Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ: «Ο κόσμος θα καταλάβει σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια αινιγματική ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Παρείχε μάλιστα σύνδεσμο προς μια ανάρτηση τρίτου, που περιείχε μια φωτογραφία του Τραμπ με τα χέρια του υψωμένα και μια υδρόγειο σφαίρα στο φόντο.

«Ο κόσμος σύντομα θα καταλάβει. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που έρχεται», αναφέρει η λεζάντα.

Η Γη διακρίνεται πίσω από το κεφάλι του Τραμπ. Το περίγραμμα του πλανήτη σκιαγραφείται από ένα έντονο φως, που θυμίζει τον Ήλιο ή μια φλόγα.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εξήγησε με τι ακριβώς συνδεόταν αυτή η δημοσίευση.

Διαβάστε επίσης