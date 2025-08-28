Πώς ο Τραμπ μεταμορφώνει τον Λευκό Οίκο και την Ουάσινγκτον - Αίθουσα δεξιώσεων 200 εκατομμυρίων

Αφού κάλυψε τον Rose Garden του Λευκού Οίκου με μαρμάρινες πλάκες, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε βελτιώσεις σε όλη την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τους δρόμους και τα πάρκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στην αμερικανική ιστορία, διαμορφώνοντας τον Λευκό Οίκο και ολόκληρη την πρωτεόυσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τη δική του αισθητική.

Για το λόγο αυτό, αντλώντας σε μεγάλο βαθμό από το παρελθόν του ως κατασκευαστής ακινήτων, έχει υποσχεθεί και ξεκινήσει μια μακρά λίστα έργων. Για να επαναφέρει την πόλη στην «παλιά της δόξα».

Ανακαίνιση του Rose Garden

Για ορισμένους τα έργα είναι «αυτοκρατορική αισθητική», αλλά για τον Αμερικανό πρόεδρο πρόκειται για μικρές τροποποιήσεις που κάνουν το εσωτερικό του Λευκού Οίκου πιο ευχάριστο.

Ο περίφημος Rose Garden άλλαξε εντελώς κάτω από το βάρος των επιβλητικών πλακών λευκού μαρμάρου. Επιπλώθηκε με ελαφριά τραπέζια και καρέκλες από σφυρήλατο σίδερο και ομπρέλες με κίτρινες και λευκές ρίγες. Μία μικρή αλλαγή για να διασφαλιστεί ότι «οι γυναίκες που φορούν τακούνια δεν θα βυθίζονται πλέον στο έδαφος».

Καρέκλες και τραπέζια στον ανακαινισμένο Rose Garden του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) AP

Γιγαντιαία αίθουσα δεξιώσεων

Αλλά οι παρεμβάσεις στον Λευκό Οίκο δεν τελείωσαν εκεί. Σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες για να δημιουργηθεί από το πουθενά μια γιγαντιαία αίθουσα δεξιώσεων, με σκοπό να φιλοξενήσει μεγάλες εκδηλώσεις που ο Τραμπ σκοπεύει να κάνει τα επόμενα χρόνια.

Τα ποσά που αναφέρονται για την ανέγερσή της κυμαίνονται γύρω στα 200 εκατομμύρια, τα οποία ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να βγάλει από το προσωπικό του πορτοφόλι «μόνο αν χρειαστεί», καθώς το βασικό σχέδιο είναι να χρηματοδοτηθεί από δωρεές.

Η αίθουσα δεξιώσεων σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί από δωρεές. X

Αγνώριστο το Οβάλ Γραφείο

Αλλά το χέρι του Αμερικανού ηγέτη έχει ήδη αφήσει το σημάδι του μέσα στο Οβάλ Γραφείο. Στους λευκούς τοίχους, ελαφρώς διακοσμημένους με σπειροειδή σχέδια και λιτούς πίνακες, έχουν εμφανιστεί λαμπερά πλαίσια και χρυσά στοιχεία. «Αυτό το δωμάτιο το χρειαζόταν», εξήγησε ο Τραμπ.

White House before and after Trump. pic.twitter.com/NZ5lfMMedN — Clash Report (@clashreport) August 26, 2025

Αναδιαμόρφωση ολόκληρης της Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος όμως δεν σκοπεύει να σταματήσει εκεί. Στόχος του Τραμπ είναι να κάνει βελτιώσεις σε ολόκληρο το «κτήμα» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης: την πόλη της Ουάσινγκτον.

Αφού έστειλε την Εθνοφρουρά στους δρόμους, ο μεγιστάνας ξεκίνησε πολλά έργα για να «ομορφύνει» την πρωτεύουσα. Από τις χάλκινες κολόνες του Κένεντι Σέντερ μέχρι το μεγάλο θέατρο της πόλης και τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Per WH pool, Trump plans renovations to Kennedy center, which will include painting columns from gold to white and refurbishing marble floors. He also said 2026 World Cup will have offices there. — Olga Nesterova (@onestpress) August 22, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης μεγάλες επενδύσεις για την ανακαίνιση και την αναδιαμόρφωση των πάρκων: «Είμαι πολύ καλός σε ό,τι έχει να κάνει με το γρασίδι. Και αυτό γιατί έχω γήπεδα γκολφ σχεδόν παντού. Ξέρω περισσότερα για το γρασίδι από οποιονδήποτε άλλο».

Διαβάστε επίσης