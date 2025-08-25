ΗΠΑ: Με όπλα η εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον - Κόντρα Τραμπ - αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη στρατού

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι η Ουάσιγκτον έχει υποστεί «εισβολή από συμμορίες» κι ότι η ανάπτυξη του στρατού είναι απαραίτητη για την «καθαρίσει»

Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
Η δύναμη της αμερικανικής εθνοφρουράς που αναπτύχθηκε στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον άρχισε χθες Κυριακή το βράδυ να φέρει όπλα, ανακοίνωσε το σώμα αυτό εφεδρείας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στείλει στην πόλη τον στρατό για να την «καθαρίσει» από την εγκληματικότητα.

Οι περίπου 2.200 στρατιωτικοί της ειδικής δύναμης «άρχισαν να φέρουν τον υπηρεσιακό τους οπλισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το σώμα.

Οι στρατιωτικοί αυτοί δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν χρήση βίας παρά μόνο «ως μέσο υστάτης προσφυγής σε αντίδραση σε άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού», διευκρινίζεται στο έγγραφο.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι η Ουάσιγκτον έχει υποστεί «εισβολή από συμμορίες» κι ότι η ανάπτυξη του στρατού είναι απαραίτητη για την «καθαρίσει».

Είχε ήδη στείλει την εθνοφρουρά και εκατοντάδες πεζοναύτες τον Ιούνιο στο Λος Άντζελες, εν μέσω μεγάλων διαδηλώσεων, που αμαυρώθηκαν από επεισόδια, εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Οι στατιστικές της αστυνομίας της αμερικανικής πρωτεύουσας δείχνουν, αντίθετα με όσα λέει ο αρχηγός του κράτους, πως τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν μεταξύ του 2023 και του 2024, ωστόσο η μείωση αυτή σημειώθηκε έπειτα από ραγδαία αύξησή της την περίοδο μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη δημοκρατική δήμαρχο Μέριελ Μπάουζερ πως δίνει στη δημοσιότητα «ψευδείς» στατιστικές κι απειλεί πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πάρει τον πλήρη έλεγχο της πόλης.

Οι περισσότεροι εθνοφρουροί στάθηκαν στην Ουάσιγκτον από τους ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες στη Δυτική Βιρτζίνια, τη Νότια Καρολίνα, το Οχάιο, το Μισισιπή, τη Λουιζιάνα και το Τενεσί.

Οι έφεδροι της εθνοφρουράς αναφέρονται στον κυβερνήτη κάθε αμερικανικής πολιτείας και δεν μπορούν στη θεωρία να αναπτυχθούν παρά μόνο σε περίπτωση κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα φυσικής καταστροφής, κατόπιν αιτήματος του ομοσπονδιακού κράτους και με πράσινο φως του κυβερνήτη.

Ο ρόλος τους δεν είναι να επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ταραχών ή διαδηλώσεων.

Πέρα από τους στρατιωτικούς, έχουν επίσης σταλεί στην Ουάσιγκτον μέλη ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης, ιδίως της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE) και της δίωξης ναρκωτικών (DEA).

Διαμάχη Τραμπ - Αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη στρατού σε πόλεις που κυβερνούν Δημοκρατικοί

Αντιπολιτευόμενοι κατηγόρησαν ξανά χθες Κυριακή τον Ντόναλντ Τραμπ πως «κατασκευάζει κρίσεις» για να στείλει στρατεύματα της εθνοφρουράς σε μεγαλουπόλεις που κυβερνούν δημοκρατικοί, καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διατείνεται πως «κυριαρχεί» σ’ αυτές η εγκληματικότητα.

Ο συντηρητικός αρχηγός του κράτους, 79 ετών, που εννοεί να προχωρήσει στην επιβολή του δρακόντειου προγράμματός του για την πάταξη της παραβατικότητας και της μετανάστευσης, απείλησε χθες Κυριακή να στείλει «στρατεύματα» σε ακόμη μια μεγάλη πόλη των ΗΠΑ, τη Βαλτιμόρη, πρωτεύουσα της πολιτείας Μέριλαντ, όπου κυβερνήτης είναι μαύρος δημοκρατικός βετεράνος πολέμου.

Τον Ιούνιο, χιλιάδες μέλη της εθνοφρουράς και των πεζοναυτών αναπτύχθηκαν στο Λος Άντζελες. Και, από τη 12η Αυγούστου, στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον (ανατολικά), στρατιωτικά οχήματα σταθμεύουν μπροστά σε κεντρικό συγκοινωνιακό σταθμό και στην πελώρια πλατεία The National Mall, πλάι σε εθνικούς θεσμούς κι ιστορικά μνημεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εξάλλου πως θα διατάξει να αναπτυχθούν στρατεύματα κι ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στο Σικάγο (βόρεια), κατόπιν στη Νέα Υόρκη (βορειοανατολικά), αντίστοιχα την τρίτη μεγαλύτερη και τη μεγαλύτερη μεγαλούπολη των ΗΠΑ.

Οι έφεδροι της εθνοφρουράς αναφέρονται στον κυβερνήτη κάθε αμερικανικής πολιτείας και δεν μπορούν στη θεωρία να αναπτυχθούν παρά μόνο σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα φυσικής καταστροφής, κατόπιν αιτήματος του ομοσπονδιακού κράτους και με έγκριση του κυβερνήτη.

Στη θεωρία, ο ρόλος τους δεν είναι να επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ταραχών ή διαδηλώσεων.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμιά νομική βάση, καμιά εξουσία, για να αποπειραθεί να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στο Σικάγο», έδωσε τον τόνο στο CNN ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να παίζει με τις ζωές Αμερικανών, ούτε να κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής», είπε.

Από την πλευρά του ο δημοκρατικός κυβερνήτης στο Ιλινόι, ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ, στην πολιτεία του οποίου βρίσκεται το Σικάγο, τόνισε μέσω X ότι «εδώ και καιρό συνεργαζόμαστε με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην πόλη, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, μια περίοδο συνώνυμη της δράσης κακοποιών σε διεθνές επίπεδο.

«Όμως δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», πρόσθεσε η μορφή αυτή του δημοκρατικού κόμματος.

Αυτός ο τελευταίος αντέδρασε στα μηνύματα «με δυσάρεστο και προκλητικό τόνο» άλλου δημοκρατικού, του κυβερνήτη της πολιτείας Μέριλαντ Γουές Μουρ.

Πρότεινε το Σάββατο το βράδυ μέσω X στον δισεκατομμυριούχο να κάνει «έναν περίπατο» στη Βαλτιμόρη για να αντικρουστούν «τα ψέματα για την πρόοδο που έχουμε κάνει ως προς την ασφάλεια στο Μέριλαντ».

«Έι Ντόναλντ, μπορούμε να σου βρούμε αμαξάκι του γκολφ αν αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Κράτα με ενήμερο!» πρόσθεσε σαρκαστικά ο κυβερνήτης της πολιτείας κοντά στην Ουάσιγκτον, η πρωτεύουσα της οποίας, η Βαλτιμόρη, σημαντικό λιμάνι και σκηνικό της αστυνομικής τηλεοπτικής σειράς The Wire, θεωρείται επικίνδυνη.

«Υποθέτω πως μιλάει για την εκτός ελέγχου, κυριαρχούμενη από την εγκληματικότητα Βαλτιμόρη; (...) Αν ο Γουές Μουρ χρειάζεται βοήθεια (...) τότε θα στείλω ‘τα στρατεύματα’, όπως γίνεται πολύ κοντά, στην Ουάσιγκτον, για να απαλλαγούμε από την εγκληματικότητα», αντέταξε μέσω Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο κ. Μουρ δήλωσε από την πλευρά του στο CNN και στο CBS News ότι «δεν θα εγκρίνει να χρησιμοποιηθεί η Εθνοφρουρά του Μέριλαντ» για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, καθώς αυτό θα ήταν «αντισυνταγματικό».

Όσο για το Σικάγο, η Washington Post έγραψε προχθές Σάββατο πως το Πεντάγωνο καταρτίζει εδώ κι εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, και εκεί επισήμως για να παταχθούν η εγκληματικότητα κι η μετανάστευση.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Την Παρασκευή, στο Οβάλ Γραφείο του, ο μεγιστάνας υποστήριξε πως «θαυμάσιες αφροαμερικανίδες λένε: ‘σας παρακαλούμε πρόεδρε Τραμπ, ελάτε στο Σικάγο’», αναγγέλλοντας πως η μεγαλούπολη αυτή, και η Νέα Υόρκη, οικονομική και πολιτιστική πρωτεύουσα, θα είναι «οι επόμενες» στη σειρά.

Στην Ουάσιγκτον έχουν πλέον αναπτυχθεί πάνω από 1.900 μέλη της Εθνοφρουράς –τα έστειλαν πολιτείες όπου κυβερνούν ρεπουμπλικάνοι– που προσεχώς θα φέρουν οπλισμό, καθώς και μέλη ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης, ιδίως της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), της αστυνομικής υπηρεσίας για τη μετανάστευση (ICE) και της δίωξης ναρκωτικών (DEA).

«Θα κάνουμε τις πόλεις μας ασφαλείς, πολύ ασφαλείς», επιμένει ο πρόεδρος Τραμπ.

