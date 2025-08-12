Στην Ουάσιγκτον αναπτύσσονται οι εθνοφρουροί - Υπό ομοσπονδιακό έλεγχο η αμερικανική πρωτεύουσα

Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς φτάνουν στο αρχηγείο της Εθνικής Φρουράς της Περιφέρειας της Κολούμπια, στην Ουάσινγκτον

Στην αμερικανική πρωτεύουσα έφτασαν οι πρώτες ομάδες από τους 800 εθνοφρουρούς που θα αναπτυχθούν στην Ουάσινγκτον με εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας την τοπική αστυνομία υπό ομοσπονδιακό έλεγχο σε μία προσπάθεια να μειώσει την εγκληματικότητα στην πόλη.

Η άφιξη έγινε το πρωί της Τρίτης, σχεδόν ώρες αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ενεργοποιήσει τα μέλη της φρουράς και θα αναλάβει το τμήμα. Επικαλέστηκε έκτακτη ανάγκη εγκληματικότητας - κάτι το οποίο αμφισβητούν αξιωματούχοι της πόλης αντιτείνοντας πως ήδη μειώνεται αισθητά.

Ένα μέλος της Εθνικής Φρουράς της Περιφέρειας της Κολούμπια φτάνει στο αρχηγείο AP/Julia Demaree Nikhinson

Ο νόμος επιτρέπει στον Τραμπ να ελέγχει το αστυνομικό τμήμα για ένα μήνα, αλλά το πόσο επιθετική θα είναι η ομοσπονδιακή παρουσία και πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί παρέμειναν ανοιχτά ερωτήματα.

Πού βρίσκεται πραγματικά η εξουσία

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Muriel Bowser Bowser υποστηρίζει ότι όλη η εξουσία ανήκει στον Τραμπ και ότι η διοίκησή της δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να συμμορφωθεί και να κάνει το καλύτερο από αυτό.

Το άρθρο 740 του νόμου Home Rule Act επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλάβει την αστυνομία της Ουάσινγκτον για 48 ώρες, με πιθανές παρατάσεις σε 30 ημέρες, σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Κανένας πρόεδρος δεν το έχει κάνει στο παρελθόν, δήλωσε η Μόνικα Χόπκινς, εκτελεστική διευθύντρια του παραρτήματος της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών.

Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς έξω από το αρχηγείο της Περιφέρειας της Κολούμπια, στην Ουάσινγκτον AP/Julia Demaree Nikhinson

«Αυτό θα πρέπει να ανησυχεί τους πάντες», είπε, «όχι μόνο στην Ουάσινγκτον».

Για τον Τραμπ, η προσπάθεια να αναλάβει τη δημόσια ασφάλεια στην Ουάσινγκτον αντανακλά μια κλιμάκωση της επιθετικής προσέγγισής του στην επιβολή του νόμου. Το καθεστώς της Περιφέρειας της Κολούμπια ως ομοσπονδιακής περιφέρειας που έχει συσταθεί από το Κογκρέσο του δίνει μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσει την ατζέντα του για την καταπολέμηση του εγκλήματος, αν και δεν έχει προτείνει λύσεις για τις βασικές αιτίες της έλλειψης στέγης ή της εγκληματικότητας.

Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς φορτώνουν προμήθειες σε ένα πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου AP/Julia Demaree Nikhinson

Η ενέργεια εντάσσεται σε ένα προεδρικό μοτίβο

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον Τραμπ εντάσσεται στο γενικότερο μοτίβο της δεύτερης θητείας του: Έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για θέματα που κυμαίνονται από την προστασία των συνόρων έως τους οικονομικούς δασμούς, επιτρέποντάς του ουσιαστικά να κυβερνά μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, προχώρησε ενώ τα δικαστήρια τα διευθετούσαν.

