Ο Τραμπ θέλει να διώξει τους άστεγους από την Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι άστεγοι πρέπει να «μετακομίσουν» από την Ουάσινγκτον, καθώς δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα στην πόλη, εγκαινιάζοντας οξεία αντιπαράθεση με τη δήμαρχο η οποία επέκρινε τον Λευκό Οίκο που παρομοίασε την πρωτεύουσα με τη Βαγδάτη.

«Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά μακριά από την πρωτεύουσα. Οι εγκληματίες δεν χρειάζεται να μετακομίσετε. Θα σας βάλουμε στη φυλακή εκεί που ανήκετε», έγραψε την Κυριακή ο Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ακύρωσε επίσης μια συνέντευξη Τύπου για τη Δευτέρα σχετικά με το σχέδιό του να κάνει την πόλη «ασφαλέστερη και πιο όμορφη από ό,τι ήταν ποτέ πριν». «Δεν βιώνουμε αύξηση της εγκληματικότητας» διεμήνυσε η Δημοκρατική δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που διευκολύνει τη σύλληψη αστέγων και την περασμένη εβδομάδα διέταξε τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου να εισέλθουν στους δρόμους της Ουάσινγκτον. «Οι άστεγοι πρέπει να μετακομίσουν αμέσως», έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social .

Κοινοποιώντας παράλληλα φωτογραφίες με σκηνές και σκουπίδια, πρόσθεσε: «Δεν θα υπάρξει 'Κύριος Καλός'. Θέλουμε την Πρωτεύουσά μας πίσω. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου του προέδρου δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη, αλλά σε μια ομιλία του το 2022 πρότεινε τη μεταφορά αστέγων σε σκηνές «υψηλής ποιότητας» σε φθηνή γη έξω από τις πόλεις, που θα προσφέρουν παράλληλα πρόσβαση σε τουαλέτες και ιατρικό προσωπικό.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ διέταξε ομοσπονδιακούς πράκτορες - συμπεριλαμβανομένων της Αστυνομίας Πάρκων των ΗΠΑ, της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, του FBI και της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Επιθεωρητών των ΗΠΑ - στην Ουάσιγκτον να αναλάβουν δράση για να περιορίσουν αυτό που αποκάλεσε «εντελώς εκτός ελέγχου» επίπεδα εγκληματικότητας.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Εθνικό Δημόσιο Ραδιόφωνο ότι έως και 450 ομοσπονδιακοί αξιωματικοί αναπτύχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την επίθεση που δέχτηκε ένας 19χρονος πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (Doge) σε μια φερόμενη απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ εξέφρασε την άποψή του για το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του αιμόφυρτου θύματος. Η δήμαρχος Μπάουζερ δήλωσε στο MSNBC την Κυριακή: «Είναι αλήθεια ότι είχαμε μια τρομερή αύξηση της εγκληματικότητας το 2023, αλλά αυτό δεν ισχύει το 2023. Τα τελευταία δύο χρόνια μειώσαμε τα βίαια εγκλήματα σε αυτήν την πόλη, οδηγώντας τα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών».

Επέκρινε τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίφεν Μίλερ επειδή χαρακτήρισε την πρωτεύουσα των ΗΠΑ «πιο βίαιη από τη Βαγδάτη». «Οποιαδήποτε σύγκριση με μια χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο είναι υπερβολική και ψευδής»,είπε.

Το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Ουάσινγκτον παραμένει σχετικά υψηλό κατά κεφαλήν σε σύγκριση με άλλες πόλεις των ΗΠΑ, με συνολικά 98 δολοφονίες να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής φέτος. Οι ανθρωποκτονίες έχουν αυξηθεί στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ σε σχέση με μια δεκαετία πριν.

Ωστόσο, τα ομοσπονδιακά στοιχεία από τον Ιανουάριο υποδηλώνουν ότι η Ουάσινγκτον πέρυσι κατέγραψε τα χαμηλότερα συνολικά στοιχεία βίαιων εγκλημάτων - μόλις ενσωματωθούν οι κλοπές αυτοκινήτων, οι επιθέσεις και οι ληστείες - εδώ και 30 χρόνια.

Σε άλλη ανάρτηση την Κυριακή, ανέφερε ότι θα μιλήσει για τον τερματισμό του «εγκλήματος, των δολοφονιών και του θανάτου» στην πόλη, καθώς και με την «φυσική ανακαίνισή» της.βΠεριέγραψε τη δήμαρχο ως «ένα καλό άτομο που προσπάθησε», προσθέτοντας ότι παρά τις προσπάθειές της, το έγκλημα συνεχίζει να «χειροτερεύει» και η πόλη γίνεται «πιο βρώμικη και λιγότερο ελκυστική».

Η Community Partnership, ένας οργανισμός που εργάζεται για τη μείωση της αστεγίας στην Ουάσινγκτον, δήλωσε στο Reuters ότι η πόλη των 700.000 κατοίκων είχε περίπου 3.782 άστεγους οποιαδήποτε νύχτα. Οι περισσότεροι βρίσκονταν σε κοινωνικές κατοικίες ή σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, αλλά περίπου 800 ζούσαν «στον δρόμο».

Ως περιφέρεια, και όχι ως πολιτεία, η Ουάσινγκτον εποπτεύεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία έχει την εξουσία να παρακάμπτει ορισμένους τοπικούς νόμους. Ο πρόεδρος ελέγχει την ομοσπονδιακή γη και τα κτίρια στην πόλη, αν και θα χρειαζόταν το Κογκρέσο να αναλάβει τον ομοσπονδιακό έλεγχο της περιφέρειας.

Τις τελευταίες ημέρες, απείλησε να αναλάβει το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον, κάτι που η Μπάουζερ υποστήριξε ότι δεν ήταν δυνατό. «Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα στη νομοθεσία μας που θα επέτρεπαν στον πρόεδρο να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στο αστυνομικό μας τμήμα», είπε. «Καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν υπάρχει στην πόλη μας αυτή τη στιγμή».

Διαβάστε επίσης