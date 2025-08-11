ΗΠΑ: Ο Τραμπ μεταφέρει τα πορτρέτα του Ομπάμα και του Μπους από μια περίοπτη θέση σε αφανή

Στην κορυφή της Μεγάλας Σκάλας του Λευκού Οίκου μεταφέρονται τα πορτέτρα των δύο πρώην προέδρων των ΗΠΑ 

ΗΠΑ: Ο Τραμπ μεταφέρει τα πορτρέτα του Ομπάμα και του Μπους από μια περίοπτη θέση σε αφανή

Ο Λευκός Οίκος φαίνεται να φωτίζεται με μπλε φώτα, σε παρατήρηση της Εθνικής Εβδομάδας Αστυνομίας στην Ουάσινγκτον, Πέμπτη 15 Μαΐου 2025. 

AP Photo/Rod Lamkey, Jr.
Το επίσημο πορτρέτο του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα που βρισκόταν σε περίοπτη θέση στην είσοδο του Λευκού Οίκου, μεταφέρθηκε σε μια σαφώς λιγότερο εμφανή θέση.

Τα πορτρέτα άλλων πρόσφατων προκατόχων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τους οποίους ο τελευταίος έχει αμφιλεγόμενες σχέσεις, του πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους και του πατέρα του, Τζορτζ Χ. Μπους, έχουν επίσης μεταφερθεί, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στο προσωπικό να μετακινήσει το πορτρέτο του Ομπάμα στην κορυφή της Μεγάλης Σκάλας, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, όπως ανέφεραν στο CNN, όπου πλέον δεν θα είναι ορατό από τους χιλιάδες επισκέπτες που περιηγούνται καθημερινά στον Λευκό Οίκο. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι τα πορτρέτα και των δύο Μπους βρίσκονται επίσης στον χώρο της σκάλας.

Πολλές πηγές έχουν αναφέρει ότι ο πρόεδρος εμπλέκεται άμεσα σε σχεδόν όλα όσα γίνονται για την αισθητική του Λευκού Οίκου, μικρά ή μεγάλα.

Το CNN απέκτησε μια φωτογραφία του πορτρέτου του Ομπάμα που κρέμεται στην κορυφή της σκάλας, σε μια γωνία, στο πλατύσκαλο της εισόδου της ιδιωτικής κατοικίας. Η περιοχή αυτή είναι αυστηρά απαγορευμένη για τα μέλη της πρώτης οικογένειας, τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και έναν περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων του Λευκού Οίκου και της εκτελεστικής κατοικίας. Είναι απολύτως εκτός οπτικού πεδίου για οποιονδήποτε επισκέπτη που επιθυμεί να δει τον φωτορεαλιστικό πίνακα του Ρόμπερτ ΜακΚέρντι με τον πρώην πρόεδρο, όπως επιβεβαίωσε πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πίνακας του Ομπάμα αλλάζει θέση. Τον Απρίλιο, το πορτρέτο του Ομπάμα μεταφέρθηκε στο Grand Foyer του Λευκού Οίκου και αντικαταστάθηκε με έναν πίνακα που απεικονίζει μια εμβληματική σκηνή του Τραμπ να επιβιώνει από μια απόπειρα δολοφονίας στο Μπάτλερ της Πενσυλβανίας.

Το πρωτόκολλο και η παράδοση του Λευκού Οίκου απαιτούν τα πορτρέτα των πιο πρόσφατων Αμερικανών προέδρων να τοποθετούνται σε περίοπτη θέση, στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, ορατά στους καλεσμένους κατά τη διάρκεια επίσημων εκδηλώσεων και στους επισκέπτες κατά τις ξεναγήσεις.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι εντάσεις μεταξύ του Τραμπ και του Ομπάμα έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες. Ο Τραμπ κατηγόρησε πρόσφατα τον Ομπάμα και μέλη της κυβέρνησής του για προδοσία κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2016, προκαλώντας μια σπάνια δήλωση από τον προκάτοχό του, του οποίου το γραφείο χαρακτήρισε τις ισχυρισμούς «εξωφρενικούς», «παράξενους» και «αδύναμη προσπάθεια αποσπάσεως της προσοχής».

Η γενική εισαγγελέας του προέδρου, Πάμελα Μπόντι, διέταξε στη συνέχεια τους εισαγγελείς να ξεκινήσουν έρευνα από μεγάλο ορκωτό δικαστήριο σχετικά με τις καταγγελίες ότι υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Ομπάμα κατασκεύασαν πληροφορίες σχετικά με την παρέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές του 2016.

Υπάρχουν επίσης μακροχρόνιες εντάσεις μεταξύ του Τραμπ και της οικογένειας Μπους. Ο πρεσβύτερος Μπους, ο οποίος πέθανε το 2018, χαρακτήρισε τον Τραμπ «φαφλατά» σε μια βιογραφία του και ψήφισε την Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, αντικαταστάθηκαν τα πορτρέτα του Μπιλ Κλίντον και του Τζορτζ Μπους στο Μεγάλο Φουαγιέ, επιλέγοντας αυτά του Γουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ και του Ρούσβελτ.

