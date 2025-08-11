Ο Τραμπ «ετοιμάζει 1.000 εθνοφρουρούς στην Ουάσινγκτον» - «Θέλουμε πίσω την πρωτεύουσά μας»

«Ως ημέρα απελευθέρωσης της Ουάσινγκτον» χαρακτηρίζει τη σημερινή ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θέτει το αστυνομικό τμήμα της πόλης υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και αναπτύσσει την Εθνική Φρουρά για να κάνει την πρωτεύουσα του έθνους ασφαλέστερη.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης και της εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον, ωθώντας τον δήμαρχο της πόλης να εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή χρήση της Εθνικής Φρουράς για περιπολίες στους δρόμους.

Πριν από μια συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πρωτεύουσα του έθνους θα «απελευθερωθεί σήμερα!» Είπε ότι θα τερματίσει τις «ημέρες της ανελέητης δολοφονίας ή του τραυματισμού αθώων ανθρώπων».

Οι ανακοινώσεις ακολουθούν μία αύξηση των ομοσπονδιακών περιπολιών επιβολής του νόμου σε όλη την πόλη τις τελευταίες ημέρες, μια κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τον Δήμαρχο Muriel Bowser.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να κάνει την περιοχή «ασφαλέστερη και πιο όμορφη από ποτέ», συγκρίνοντας την προσπάθεια με την επιθετική προσέγγισή του για την ασφάλεια των συνόρων.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο NewsNation κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι οι προετοιμασίες ήταν σε εξέλιξη για την πιθανή άφιξη εκατοντάδων στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς.

Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Φρουράς της Ουάσιγκτον τόνισε ότι δεν είχαν δοθεί επίσημες εντολές.

«Παραμένουμε δεσμευμένοι να παρέχουμε εκπαιδευμένες και έτοιμες δυνάμεις ικανές να παρέχουν υποστήριξη όταν μας ζητηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Την Κυριακή, ο Τραμπ κατηγόρησε την τρέχουσα κατάσταση της πρωτεύουσας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι «πριν από τις σκηνές, την αθλιότητα, τη βρωμιά και το έγκλημα, ήταν η πιο όμορφη πρωτεύουσα στον κόσμο».

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ήδη αυξήσει την παρουσία τους, με 450 αξιωματικούς να περιπολούν τουριστικές περιοχές μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

Αυτές οι περιπολίες οδήγησαν σε πολλαπλές συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων υπόπτων που κατηγορούνται για οπλοφορία χωρίς άδεια.

Τα στοιχεία της αστυνομίας της DC δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα έχουν μειωθεί κατά 26% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο δήμαρχος από την πλευρά του υποστήριξε ότι η πτώση οφείλεται στην κοινοτική αστυνόμευση, στη συνεργασία με τους εισαγγελείς και στις στοχευμένες προσπάθειες από την κορύφωση το 2023.

Πρότεινε ότι η εστίαση θα πρέπει να είναι στην πρόσληψη εισαγγελέων και δικαστών και στη βελτίωση της φυλακής της πόλης.

Ο Bowser αναγνώρισε ότι ο πρόεδρος έχει την εξουσία να αναπτύξει τη Φρουρά, αλλά είπε ότι καμία από τις νομικές προϋποθέσεις για ομοσπονδιακό έλεγχο δεν υπάρχει επί του παρόντος.

