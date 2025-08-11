«Διαταραγμένος αλήτης» ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον βραβευμένο με Νόμπελ οικονομολόγο Πολ Κρούγκμαν «διαταραγμένο αλήτη», αφού ο πρώην αρθρογράφος των New York Times επέκρινε τους δασμούς της κυβέρνησής του.

«Ο Πολ Κρούγκμαν των New York Times προβλέπει καταστροφή και θλίψη από την μεγάλη εκλογική μου επιτυχία το 2016», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social αργά την Κυριακή.

«Με άλλα λόγια, κάνει λάθος εδώ και χρόνια, καθώς όλες οι αγορές έχουν φτάσει σε νέα υψηλά επίπεδα και είναι τώρα υψηλότερες από ποτέ. Οι άνθρωποι έμειναν έξω από την "Καλύτερη Αγορά στην Ιστορία" εξαιτίας αυτού του διαταραγμένου αλήτη. Μηνύστε τους!», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται μετά την απότομη αποχώρηση του Κρούγκμαν από τους New York Times στα τέλη του περασμένου έτους, έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σε ένα άρθρο του στην ιστοσελίδα paulkrugman.substack.com που δημοσιεύθηκε νωρίτερα την Κυριακή, ο οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν χαρακτήρισε τους περισσότερους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ ως «σαφώς παράνομους».

«Χωρίς να θέλω να είμαι σεμνότυφος, αυτό που θα υποστηρίξω στο σημερινό μου άρθρο είναι ότι ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ πρέπει να θεωρηθεί μέρος ενός πακέτου πολιτικών που ισοδυναμεί με ταξική πάλη — ταξική πάλη εναντίον των Αμερικανών μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος υπέρ των πλουσίων, ειδικά του 10% με το υψηλότερο εισόδημα», έγραψε ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης