Ο Τραμπ κατεβάζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον - «Η πρωτεύουσά μας έγινε Μπογκοτά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και αναλαμβάνει προσωρινά το αστυνομικό τμήμα της πόλης, σε μια ασυνήθιστη επιβεβαίωση της προεδρικής εξουσίας στην πρωτεύουσα του έθνους.

Η κίνηση του Τραμπ, η οποία παρέκαμψε τους εκλεγμένους ηγέτες της πόλης είναι εμβληματική της προσέγγισής του κατά τη δεύτερη θητεία του, η οποία τον έχει οδηγήσει να ασκεί εκτελεστική εξουσία με τρόπους που δεν έχουν προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, συχνά σε αντίθεση με τους πολιτικούς κανόνες, σημειώνει το Reuters.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τις ενέργειές του ως απαραίτητες για να «σώσει» την Ουάσινγκτον από ένα κύμα ανομίας, όπως λέει. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το βίαιο έγκλημα αυξήθηκε το 2023, αλλά έκτοτε μειώνεται ραγδαία. «Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες», δήλωσε

«Ημέρα Απελευθέρωσης για την Ουάσινγκτον»

Στη μακρά συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος συνέκρινε το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ με την Μπογκοτά και την Πόλη του Μεξικού, στέλνοντας ένα συγκεκριμένο μήνυμα. «Σήμερα είναι η Ημέρα Απελευθέρωσης στην Ουάσινγκτον και θα ανακτήσουμε το Καπιτώλιό μας. Το ποσοστό δολοφονιών στην Ουάσινγκτον σήμερα είναι υψηλότερο από αυτό της Μπογκοτά, της Κολομβίας, της Πόλης του Μεξικού, μερικών από τα μέρη που ακούτε ότι είναι τα χειρότερα στη Γη», δήλωσε.

Είναι η δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναπτύσσει στρατεύματα σε μια πόλη που κυβερνάται από Δημοκρατικούς. Μια ομοσπονδιακή δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Σαν Φρανσίσκο σχετικά με το αν ο Τραμπ παραβίασε το αμερικανικό δίκαιο αναπτύσσοντας στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο χωρίς την έγκριση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ.

Και ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ με Δημοκρατική ηγεσία θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, μιας πόλης που εδώ και καιρό μαστίζεται από βίαια εγκλήματα, αν και μειώθηκαν σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. «Αν χρειαστεί, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα στο Σικάγο, κάτι που είναι μια καταστροφή», δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας: «Ας ελπίσουμε ότι το Λος Άντζελες παρακολουθεί».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, η πλατφόρμα του για την επιβολή του νόμου και της τάξης είχε συχνά φυλετικές προεκτάσεις. Ξεχώρισε πόλεις με πλειοψηφία Δημοκρατικών όπως η Βαλτιμόρη, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον - όλες πόλεις με μεγάλους πληθυσμούς Αφροαμερικανών- όταν μίλησε για την αχαλίνωτη εγκληματικότητα στις αστικές περιοχές.

Εκατοντάδες αξιωματικοί και πράκτορες από περισσότερες από δώδεκα ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν εξαπλωθεί σε όλη την Ουάσινγκτον τις τελευταίες ημέρες. Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι θα επιβλέπει την αστυνομική δύναμη, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Στρατός των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς θα εκτελούν μια σειρά από καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της «διοικητικής, υλικοτεχνικής και φυσικής παρουσίας για την υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου». Μεταξύ 100 και 200 στρατιωτών θα υποστηρίζουν τις αρχές επιβολής του νόμου ανά πάσα στιγμή.

Η Δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του Τραμπ για ανεξέλεγκτη βία, σημειώνοντας ότι το βίαιο έγκλημα έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό του σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες πέρυσι.

Τα βίαια εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, αυξήθηκαν κατακόρυφα το 2023, μετατρέποντας την Ουάσινγκτον σε μία από τις πιο θανατηφόρες πόλεις του έθνους. Ωστόσο, τα εγκλήματα μειώθηκαν κατά 35% το 2024, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία, και έχουν μειωθεί επιπλέον κατά 26% τους πρώτους επτά μήνες του 2025, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης.

Η Μπάουζερ χρησιμοποίησε διπλωματικό τόνο σε συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι αυτή και άλλα μέλη της διοίκησής της θα συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, παρόλο που απέρριψε για άλλη μια φορά τον ισχυρισμό του Τραμπ για εκτεταμένη εγκληματικότητα.

Ενώ η Μπάουζερ είπε ότι ο νόμος φαίνεται να δίνει στον πρόεδρο ευρεία εξουσία να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο της αστυνομικής δύναμης, ο γενικός εισαγγελέας της πόλης, Μπράιαν Σβαλμπ, χαρακτήρισε νωρίτερα τις ενέργειες του Τραμπ «παράνομες» και δήλωσε ότι το γραφείο του «εξετάζει όλες τις επιλογές».

Ο Τραμπ εντείνει τη ρητορική του

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική του, υπονοώντας ότι μπορεί να επιχειρήσει να αφαιρέσει από την πόλη την τοπική της αυτονομία και να εφαρμόσει μια πλήρη ομοσπονδιακή κατάληψη.

Η Περιφέρεια της Κολούμπια λειτουργεί βάσει του Νόμου περί Οικιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος δίνει στο Κογκρέσο την απόλυτη εξουσία, αλλά επιτρέπει στους κατοίκους να εκλέγουν δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο. Ο Τραμπ επικαλέστηκε τη Δευτέρα ένα άρθρο του νόμου που επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλάβει την αστυνομική δύναμη για 30 ημέρες όταν υπάρχουν συνθήκες «έκτακτης ανάγκης». Ο Τραμπ δήλωσε ότι κηρύσσει «έκτακτη ανάγκη δημόσιας ασφάλειας» στην πόλη.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Τραμπ μειώνει τη χρηματοδότηση για την ασφάλεια στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, μια περιοχή που περιλαμβάνει την Ουάσινγκτον και τμήματα του Μέριλαντ και της Βιρτζίνια. Η περιοχή θα λάβει 20 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα φέτος από το ομοσπονδιακό ταμείο αστικής ασφάλειας, που αντιστοιχεί σε μείωση 44% σε ετήσια βάση.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε επίσης να απομακρύνει τους καταυλισμούς αστέγων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πώς ή πού θα μετακινηθούν οι άστεγοι. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέχει μεγάλο μέρος των πάρκων της Ουάσινγκτον, επομένως η κυβέρνηση Τραμπ έχει νόμιμη εξουσία να εκκενώσει καταυλισμούς αστέγων σε αυτές τις περιοχές, όπως έκανε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγκάσει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πόλη επειδή δεν έχουν στέγη, δήλωσαν υποστηρικτές των αστέγων.

Ο πρόεδρος έχει ευρεία εξουσία επί των 2.700 μελών της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον, σε αντίθεση με τις πολιτείες όπου οι κυβερνήτες συνήθως έχουν την εξουσία να ενεργοποιούν στρατεύματα. Τμήματα της Εθνοφρουράς έχουν αποσταλεί στην Ουάσινγκτον πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 από υποστηρικτές του Τραμπ και κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών του 2020 για την αστυνομική βαρβαρότητα.

