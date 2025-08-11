ΗΠΑ: Τραμπ παρατείνει την προθεσμία επιβολής δασμών στην Κίνα - Αποκλείει τον χρυσό

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε απόψε διάταγμα με το οποίο αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα, όπως μεταδίδει το δίκτυο CNBC επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Το διάταγμα υπεγράφη λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που είχε δώσει ο Τραμπ μετά την προηγούμενη αναστολή δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ.

Η νέα απόφαση αναστολής ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πρόσφατου γύρου συνομιλιών μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Οι αγορές των ΗΠΑ σημειώνουν μικρή πτώση, ενώ οι τιμές του χρυσού παρέμειναν σε πτώση μετά τη δήλωσή του ότι δεν θα επιβληθούν δασμοί στις ράβδους χρυσού.

Οι συζητήσεις στην αγορά επικεντρώθηκαν κυρίως στη συμφωνία της Nvidia και της AMD να καταβάλουν στο κράτος ένα ποσοστό από τις πωλήσεις τους τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, μια ρύθμιση που είναι τουλάχιστον ασυνήθιστη.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση, η κυβέρνηση Τραμπ θα λάβει το 15% των πωλήσεων των τσιπ H20 της Nvidia και των τσιπ MI308 της AMD. Οι πλήρεις όροι της συμφωνίας δεν ήταν σαφείς τη Δευτέρα. Οι μετοχές της AMD και της Nvidia παρέμειναν αμετάβλητες.

Εν τω μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της Intel αναμένεται να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, μετά την επίθεση του Τραμπ εναντίον του για τις σχέσεις του με την Κίνα την περασμένη εβδομάδα και το αίτημά του για την απομάκρυνσή του. Οι μετοχές της Intel σημείωσαν άνοδο.