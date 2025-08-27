Αναδρομικά: Ξεκινά η πληρωμή τους σε 370.000 συνταξιούχους - Ποιοι οι δικαιούχοι

Μαζικές - αλλά με καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας - είναι οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ των αναδρομικών του 11μηνου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016, έως 4.000 ευρώ, στους 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα Πρωτοδικεία, αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις.

Τα αναδρομικά του 11μήνου, όπως αναφέρουν Τα Νέα, καταβάλλονται με τόκο 6% και αφορούν μόνο τους 370.000 συνταξιούχους, οι οποίοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, αψηφώντας τις νουθεσίες κυβερνητικών στελεχών που τους έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια.

Τα στάδια από την έκδοση των αποφάσεων των Πρωτοδικείων μέχρι την πληρωμή είναι τέσσερα:

Καθαρογραφή της απόφασης (εντός 15 ημερών μετά την εκδίκαση)

Επίδοση της απόφασης στον ΕΦΚΑ προς εκτέλεση

Έκδοση εντάλματος πληρωμής από τον ΕΦΚΑ

Πίστωση των αναδρομικών στους λογαριασμούς μέσα σε διάστημα έως 3 μηνών μετά την επίδοση

Την ίδια ώρα, τα αναδρομικά που φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 8.500 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν χιλιάδες συνταξιούχοι, κυρίως με διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση, καθώς και ασφάλιση με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, αφού δεν έχει γίνει επανυπολογισμός με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που θεσπίστηκαν με τον Νόμο Βρούτση (Ν. 4670/2020).