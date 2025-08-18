Αυξήσεις σε στρατιωτικούς, αναδρομικά σε απόστρατους - Ποιοι θα λάβουν επιστροφές

Αυξήσεις από 13% έως 20% θα δοθούν στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από τον προσεχή Οκτώβριο, ενώ - όπως αναφέρουν Τα Νέα - περίπου 70.000 συνταξιούχοι απόστρατοι θα λάβουν τον προσεχή Σεπτέμβριο αναδρομικά έως 2.600 ευρώ.

Ειδικότερα, το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Από την 1η Απριλίου ισχύει η οριζόντια αύξηση κατά 30 ευρώ που έχει δοθεί σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους.

Στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου οι 155.000 υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας έλαβαν τα 100 ευρώ του επιδόματος επικινδυνότητας. Και τον Οκτώβριο του 2025 θα τεθεί σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για 80.000 στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνουν Τα Νέα, μέσα στον Σεπτέμβριο περίπου 50.000 απόστρατοι (σε σύνολο 70.000) θα λάβουν αναδρομικά μέχρι 2.619 ευρώ λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων. Πρόκειται για απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έπειτα από αναθεώρηση των κρατήσεων που επιβάλλονταν βάσει του νόμου 4093/2012 θα δουν στην πλειονότητά τους επιστροφές.

Πότε θα λάβουν τα αναδρομικά οι δικαιούχοι

Οι επιστροφές των αναδρομικών θα πραγματοποιηθούν αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης προς τον ΕΦΚΑ. Θα εμφανιστούν ως ξεχωριστό ποσό στα ενημερωτικά συντάξεων. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012.

Πώς υπολογίζονται τα αναδρομικά - Παραδείγματα