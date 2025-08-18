Αυξήσεις σε στρατιωτικούς, αναδρομικά σε απόστρατους - Ποιοι θα λάβουν επιστροφές

Το νέο μισθολόγιο φέρνει υψηλότερες αποδοχές κατά 13% έως 20% για 80.000 στελέχη, ενώ 50.000 απόστρατοι θα δουν επιστροφές έως 2.619 ευρώ 

Newsbomb

Αυξήσεις σε στρατιωτικούς, αναδρομικά σε απόστρατους - Ποιοι θα λάβουν επιστροφές
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυξήσεις από 13% έως 20% θα δοθούν στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από τον προσεχή Οκτώβριο, ενώ - όπως αναφέρουν Τα Νέα - περίπου 70.000 συνταξιούχοι απόστρατοι θα λάβουν τον προσεχή Σεπτέμβριο αναδρομικά έως 2.600 ευρώ.

Ειδικότερα, το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Από την 1η Απριλίου ισχύει η οριζόντια αύξηση κατά 30 ευρώ που έχει δοθεί σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους.

Στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου οι 155.000 υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας έλαβαν τα 100 ευρώ του επιδόματος επικινδυνότητας. Και τον Οκτώβριο του 2025 θα τεθεί σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για 80.000 στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνουν Τα Νέα, μέσα στον Σεπτέμβριο περίπου 50.000 απόστρατοι (σε σύνολο 70.000) θα λάβουν αναδρομικά μέχρι 2.619 ευρώ λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων. Πρόκειται για απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έπειτα από αναθεώρηση των κρατήσεων που επιβάλλονταν βάσει του νόμου 4093/2012 θα δουν στην πλειονότητά τους επιστροφές.

Πότε θα λάβουν τα αναδρομικά οι δικαιούχοι

Οι επιστροφές των αναδρομικών θα πραγματοποιηθούν αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης προς τον ΕΦΚΑ. Θα εμφανιστούν ως ξεχωριστό ποσό στα ενημερωτικά συντάξεων. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012.

Πώς υπολογίζονται τα αναδρομικά - Παραδείγματα

  • Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 ευρώ και άθροισμα 2.528 ευρώ μαζί με το μέρισμα είχε μείωση 15% και έχανε 291 ευρώ. Χωρίς το μέρισμα, η μείωση του νόμου 4093 πέφτει στο 10% αντί 15% και έχει αύξηση 97 ευρώ με αναδρομικά 3.492 ευρώ.
  • Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.490 ευρώ και άθροισμα 1.888 ευρώ μαζί με το μέρισμα, είχε μείωση 10% και έχανε 149 ευρώ. Χωρίς το μέρισμα, η μείωση πέφτει στο 5% και έχει αύξηση 74,5 ευρώ με αναδρομικά 2.682 ευρώ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τα 40άρια το GFS - Πότε «βλέπουν» οι Αμερικανοί ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας

08:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπέτσες: Έσπασαν τη γνάθο 18χρονου για μια γυναίκα - Η μεταφορά του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και η μήνυση του πατέρα του

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική επιχείρηση απεγκλωβισμού στην Καλιφόρνια: Αστυνομικοί έσωσαν άνδρα που είχε παγιδευτεί πίσω από καταρράκτη για δύο ημέρες

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Το ξεκόβει ο Τραμπ στον Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία και δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

07:34ΕΛΛΑΔΑ

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω, φοβήθηκα» - Σοκάρει ο 16χρονος που εκσφενδονίστηκε από το «ταψί» στο λούνα παρκ της Ρόδου

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lamborghini Fenomeno: Φαινόμενο τεχνολογίας και… τρέλας

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα έως τις 22 Αυγούστου

07:12BOMBER

Βολοντίμιρ έλα αύριο με τον κηδεμόνα σου

07:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Αγώνες «εθνική υπόθεση» για τους Τούρκους

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί Ουίλιαμ και Κέιτ θα ζήσουν μόνιμα στο νέο τους σπίτι στο Forest Lodge όταν γίνει βασιλιάς - Η νέα αποκάλυψη της Daily Mail

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ελπίζω η «κοινή δύναμη» με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Η τρομακτική στιγμή που τίγρης κατασπαράζει γυναίκα σε πάρκο σαφάρι - Βίντεο

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Φάλαινα δάγκωσε δύτες σε ενυδρείο μπροστά στα έκπληκτά μάτια επισκεπτών

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγιορείτες μοναχοί - διασώστες: Οι ρασοφόροι φύλακες - άγγελοι μιλούν για τη δράση τους

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομικό ορόσημο: Ο «οδικός χάρτης» Μητσοτάκη για ΔΕΘ και η αξιολόγηση Moody’s τον Σεπτέμβριο

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από την αρχή ο διαγωνισμός για το ΚΕΛ Ραφήνας – Η ΕΥΔΑΠ εγκλωβίζεται σε παλινωδίες και αποκλεισμούς

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Θύμα του γυμνασιάρχη κατέθεσε αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου

06:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε στρατιωτικούς, αναδρομικά σε απόστρατους - Ποιοι θα λάβουν επιστροφές έως 2.619 ευρώ

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του αδερφού γνωστής παρουσιάστριας - Επιτέθηκε σε αστυνομικούς

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με καταιγίδες και μποφόρ - Οι περιοχές που θα χτυπήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπέτσες: Έσπασαν τη γνάθο 18χρονου για μια γυναίκα - Η μεταφορά του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και η μήνυση του πατέρα του

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν πάσχω από ψυχικό νόσημα, δεν είμαι επικίνδυνος» - Τι θα γίνει με το εξιτήριό του

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Το ξεκόβει ο Τραμπ στον Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία και δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

06:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε στρατιωτικούς, αναδρομικά σε απόστρατους - Ποιοι θα λάβουν επιστροφές έως 2.619 ευρώ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Η τρομακτική στιγμή που τίγρης κατασπαράζει γυναίκα σε πάρκο σαφάρι - Βίντεο

07:34ΕΛΛΑΔΑ

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω, φοβήθηκα» - Σοκάρει ο 16χρονος που εκσφενδονίστηκε από το «ταψί» στο λούνα παρκ της Ρόδου

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Θύμα του γυμνασιάρχη κατέθεσε αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με καταιγίδες και μποφόρ - Οι περιοχές που θα χτυπήσουν

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του αδερφού γνωστής παρουσιάστριας - Επιτέθηκε σε αστυνομικούς

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί Ουίλιαμ και Κέιτ θα ζήσουν μόνιμα στο νέο τους σπίτι στο Forest Lodge όταν γίνει βασιλιάς - Η νέα αποκάλυψη της Daily Mail

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγιορείτες μοναχοί - διασώστες: Οι ρασοφόροι φύλακες - άγγελοι μιλούν για τη δράση τους

06:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο για παροχές 2,5 δισ. σε δύο φάσεις - Σε ρυθμούς ΔΕΘ η κυβέρνηση

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική επιχείρηση απεγκλωβισμού στην Καλιφόρνια: Αστυνομικοί έσωσαν άνδρα που είχε παγιδευτεί πίσω από καταρράκτη για δύο ημέρες

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Φάλαινα δάγκωσε δύτες σε ενυδρείο μπροστά στα έκπληκτά μάτια επισκεπτών

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Οδηγίες επιβίωσης σε περίπτωση πολέμου δίνει η κυβέρνηση - Τα 9 βασικά είδη που πρέπει να έχει κάθε νοικοκυριό

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι οι επόμενες αργίες του 2025 - Το τετραήμερο που θα «χαρίσει» χαμόγελα

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός σε τροχαίο 56χρονος πατέρας τριών παιδιών

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Pax americana με σφραγίδα Τραμπ στην Ουκρανία ή «μπουρλότο» - Το«τελευταίο» μήνυμα στο Ζελένσκι πριν φτάσει στο Λευκό Οίκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ