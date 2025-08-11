Αυξήσεις και αναδρομικά για 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους

Έως 5.868 ετήσιο κέρδος στους μισθούς και έως 8.556 ευρώ επιστροφές στις συντάξεις 

Αυξήσεις μισθών ως 5.868 ευρώ σε ετήσια βάση και αναδρομικά στις συντάξεις ως και 8.556 ευρώ έρχονται για περίπου 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους.

Οι αυξήσεις θα εφαρμοστούν με το νέο μισθολόγιο που θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο και, εκτός από τους στρατιωτικούς, οι πληροφορίες της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος λένε ότι ενδεχομένως να επεκταθεί και στα Σώματα Ασφαλείας.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα λάβουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους που θα κυμαίνονται από 13% έως 20% και πλέον.

Το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Από την 1η Απριλίου ισχύει η οριζόντια αύξηση κατά 30 ευρώ που έχει δοθεί σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους. Στη συνέχεια από την 1η Ιουλίου οι 155.000 υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας έλαβαν τα 100 ευρώ του επιδόματος επικινδυνότητας. Και τον Οκτώβριο του 2025 τα τεθεί σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για 80.000 στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, που ενδεχομένως θα επεκταθεί και στα Σώματα Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι αποδοχές των στρατιωτικών θα διαμορφωθούν από τον Οκτώβριο του 2025 ως εξής:

  1. Ανθυπολοχαγός από ΑΣΕΙ, μετά την αποφοίτηση, με το ισχύον μισθολόγιο λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές ύψους 1.485 ευρώ, με το νέο μισθολόγιο να λαμβάνει αποδοχές ύψους 1.780 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 295 ευρώ και ετήσια 3.540.
  2. Πλωτάρχης από ΑΣΕΙ, με 18 έτη, λάμβανει ακαθάριστες αποδοχές ύψους 2.319 ευρώ, ενώ με το μισθολόγιο θα λαμβάνει αποδοχές ύψους 2.780 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία ύψους 461 ευρώ (αύξηση 20%) και ετήσια 5,532 ευρώ.
  3. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι με 29 έτη και καθήκοντα διοικητή θα λαμβάνουν Επίδομα Διοίκησης 200 ευρώ. Με το ισχύον μισθολόγιο λαμβάνουν ακαθάριστες αποδοχές 2.952 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν 3.441 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 489 ευρώ και ετηήσια 5.868 ευρώ.
  4. Σμηνία από ΑΣΣΥ, μετά την αποφοίτηση, λαμβάνει αποδοχές ύψους 1.170 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.400 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 230 ευρώ και ετήσια 2.760 ευρώ.
  5. Ανθυπασπιστής από ΑΣΣΥ, με 16 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει μικτές αποδοχές 1.775 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει αποδοχές ύψους 2.041 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση κατά 266 ευρώ και ετήσια 3.192 ευρώ.
  6. Δεκανές ΕΠ.ΟΠ, με 3 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές 1.214 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.400 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 186 ευρώ και ετήσια 2.232 ευρώ.
  7. Λοχίας ΕΠ.ΟΠ, με 13 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές 1.424 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.650 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση μισθού κατά 226 ευρώ και ετήσια 2.712 ευρώ.

Πηγή: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

