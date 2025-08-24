Washington Post: Το Πεντάγωνο σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο - Αντιδρά ο κυβερνήτης

Στόχος η πάταξη του εγκλήματος και της παράτυπης μετανάστευσης - Η απάντηση του κυβερνήτη του Σικάγο

Washington Post: Το Πεντάγωνο σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο - Αντιδρά ο κυβερνήτης
Εδώ και αρκετό καιρό το αμερικανικό Πεντάγωνο σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο (Ιλινόι, μεσοδυτικά), σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες, Σάββατο η Washington Post.

Επικαλούμενη ενήμερες πηγές της στον κρατικό μηχανισμό, ανέφερε πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία κι η παράτυπη μετανάστευση.

Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς, κι η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει εντός εβδομάδων, πιθανόν τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Η αποστολή, εάν εγκριθεί, θα παρουσιάζει ομοιότητες με την αμφιλεγόμενη επιχείρηση που διέταξε ο Τραμπ στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, όταν ανέπτυξε 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια και 700 πεζοναύτες εν ενεργεία, παρά τις διαμαρτυρίες των πολιτειακών και τοπικών ηγετών.

«Πυρά» του κυβερνήτης Ιλινόι προς τον Τραμπ

Απαντώντας στους σχεδιασμούς Τραμπ, ο κυβερνήτης του Ιλινόι, JB Pritzker τονίζει πως η ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Σικάγο δεν σχετίζεται με την ασφάλεια στην πόλη, αλλά αποτελεί «τεστ για τα όρια των δυνάμεών του». «Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να επιβάλει τη θέλησή του» προειδοποιεί.

