Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει στρατό στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη δήμαρχο της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, «να ανασκουμπωθεί», απειλώντας ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της για πολύ καιρό, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι σκοπεύει να αναπτύξει στρατό και σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη.

«Ήταν επικίνδυνη» η κατάσταση στην Ουάσινγκτον, τόνισε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Οβάλ Γραφείο. «Ήταν φρικτό και η Μπάουζερ καλά θα κάνει να συγκροτηθεί, διαφορετικά δεν θα είναι δήμαρχος για πολύ καιρό ακόμη, επειδή αναλάβαμε με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να λειτουργήσουμε (σ.σ. την πόλη) όπως θα έπρεπε να λειτουργεί», σημείωσε.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είπε ότι η εγκληματικότητα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ανέπτυξε Εθνοφρουρούς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στους δρόμους της.

Σήμερα (22/08), γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την «πάταξη της εγκληματικότητας» και στο Σικάγο που «είναι χάλια». «Το Σικάγο θα είναι πιθανότατα η επόμενη πόλη που θα καταστήσουμε ασφαλή και μετά θα βοηθήσουμε τη Νέα Υόρκη. Όταν είμαστε έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε από το Σικάγο. Μπορεί να καθαρίσουμε και το Σαν Φρανσίσκο», προσέθεσε.

Στέλεχος του υπουργείου Άμυνας επεσήμανε νωρίτερα ότι οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς που αναπτύχθηκαν στην πρωτεύουσα «σύντομα» θα οπλοφορούν.

«Κατά διαταγή του υπουργού Άμυνας, τα μέλη της Εθνοφρουράς, στην αποστολή τους για τη μείωση της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα της χώρας μας, σύντομα θα υπηρετούν με τον οπλισμό τους», υποστήριξε ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

