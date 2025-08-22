Μύδροι Τραμπ κατά Μπόλτον: «Δεν είμαι φαν του, πρόκειται για ένα ρεμάλι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα (22/08) ότι έχει ελάχιστες πληροφορίες για την έρευνα του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου του, Τζον Μπόλτον, τον οποίο ωστόσο αποκάλεσε «ρεμάλι».

«Δεν είμαι φαν του Τζον Μπόλτον, είναι πράγματι ένα ρεμάλι», ανέφερε στους δημοσιογράφους. Ο Τραμπ είπε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα τον ενημερώσει πιθανώς για την έρευνα σήμερα.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, τόνισε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Παραδοσιακά το υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο, ιδίως σε ζητήματα με πιθανές πολιτικές προεκτάσεις.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον Τραμπ είχε ξεκινήσει ποινική έρευνα για την ενδεχόμενη αποκάλυψη κρατικών μυστικών από τον Τζον Μπόλτον στο βιβλίο του The Room Where It Happened, το 2020. Η κυβέρνηση Μπάιντεν, ωστόσο, έκλεισε την υπόθεση «για πολιτικούς λόγους», σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει η New York Post.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η νέα έρευνα, υπό την ηγεσία του ανανεωμένου υπουργείου Δικαιοσύνης του Τραμπ, δεν περιορίζεται στο βιβλίο του Μπόλτον. Πρόκειται πλέον για μία «ευρύτερη έρευνα διαρροής απόρρητων πληροφοριών», που φέρεται να αγγίζει και στελέχη της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Οι έρευνες περιλαμβάνουν πιθανές αποκαλύψεις προς ξένους πελάτες ή μέσα ενημέρωσης. Οι πράκτορες του FBI εισέβαλαν τόσο στο γραφείο, όσο και την κατοικία του Μπόλτον στη Μπεθέσντα του Μέριλαντ, το πρωί της Παρασκευής.

Ο 76χρονος Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, έχει συγκρουστεί ανοιχτά με τον πρώην πρόεδρο από την απομάκρυνσή του το 2019. Από τότε, εμφανίζεται συχνά στα Μέσα ενημέρωσης επικρίνοντας τις πολιτικές του, ιδιαίτερα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Ο Τραμπ είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να μπλοκάρει την κυκλοφορία του βιβλίου του Μπόλτον, υποστηρίζοντας ότι παραβίαζε συμφωνία εμπιστευτικότητας. Μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ αφαίρεσε την πρόσβαση του Μπόλτον σε απόρρητα έγγραφα, καθώς και την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια του Μπόλτον, δεδομένου ότι το Ιράν τον έχει χαρακτηρίσει ως «στόχο δολοφονίας» λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε στον σχεδιασμό της επίθεσης με drone που σκότωσε τον στρατηγό Κασέμ Σολεϊμανί, το 2020.