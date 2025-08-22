ΗΠΑ: Έφοδος του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Πράκτορες του FBI έκαναν έφοδο το πρωί της Πέμπτης (21/08) στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, αναφέρει το NBC News.

Η έφοδος αποτελεί μέρος «έρευνας εθνικής ασφάλειας για την αναζήτηση απόρρητων εγγράφων», όπως δήλωσε στο NBC News πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, έγραψε στο Twitter «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου... Πράκτορες του FBI βρίσκονται σε αποστολή» γύρω στις 7 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), την ίδια ώρα που οι πράκτορές του φέρεται να έφτασαν στην κατοικία του Bolton στη Bethesda, κοντά στην Ουάσινγκτον.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

Η γενική εισαγγελέας Pam Bondi αναδημοσίευσε το tweet του Patel και έγραψε: «Η ασφάλεια της Αμερικής δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η δικαιοσύνη θα επιβληθεί. Πάντα».

America’s safety isn’t negotiable. Justice will be pursued. Always. https://t.co/Feev4Cxqlj — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 22, 2025

Η New York Post ήταν η πρώτη που ανέφερε την αιφνιδιαστική έφοδο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ο Patel ήταν αυτός που διέταξε την έρευνα για τον Μπόλτον.

Ο λογαριασμός X (Twitter) του Μπόλτον δημοσίευσε ένα μήνυμα στις 7:32 π.μ. στο οποίο επικρίνει την προσέγγιση του Τραμπ στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ενώ πράκτορες του FBI βρίσκονταν στο σπίτι του. Δεν είναι σαφές αν η δημοσίευση ήταν προγραμματισμένη.

«Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μια νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Η Μόσχα έχει απαιτήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που ήδη κατέχει και το υπόλοιπο του Ντονέτσκ, το οποίο δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει. Ο Ζελένσκι δεν θα το κάνει ποτέ. Εν τω μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχιστούν επειδή ο Τραμπ θέλει το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προχωρούν.

Russia has not changed its goal: drag Ukraine into a new Russian Empire. Moscow has demanded that Ukraine cede territory it already holds and the remainder of Donetsk, which it has been unable to conquer. Zelensky will never do so. Meanwhile, meetings will continue because… — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 22, 2025

Ο Μπόλτον έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι συμπεριέλαβε απόρρητες πληροφορίες στο βιβλίο του του 2020, «The Room Where It Happened» (Το δωμάτιο όπου συνέβη).

Ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να απαγορεύσει τη δημοσίευσή του λόγω της συμπερίληψης εθνικών απόρρητων πληροφοριών — ισχυριζόμενος ότι ο Μπόλτον παραβίασε μια συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει ως προϋπόθεση για την πρόσληψή του — αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην πρώτη θητεία του Τραμπ άνοιξε έρευνα για το βιβλίο τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ βρίσκεται σε διαμάχη με τον πρώην εργοδότη του από τότε, εμφανιζόμενος τακτικά σε τηλεοπτικά κανάλια και επικρίνοντας την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική του προέδρου.

