ΗΠΑ: Έφοδος του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον
«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε σε ανάρτησή του ο Kash Patel, διευθυντής του FBI
Πράκτορες του FBI έκαναν έφοδο το πρωί της Πέμπτης (21/08) στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, αναφέρει το NBC News.
Η έφοδος αποτελεί μέρος «έρευνας εθνικής ασφάλειας για την αναζήτηση απόρρητων εγγράφων», όπως δήλωσε στο NBC News πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.
Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, έγραψε στο Twitter «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου... Πράκτορες του FBI βρίσκονται σε αποστολή» γύρω στις 7 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), την ίδια ώρα που οι πράκτορές του φέρεται να έφτασαν στην κατοικία του Bolton στη Bethesda, κοντά στην Ουάσινγκτον.
Η γενική εισαγγελέας Pam Bondi αναδημοσίευσε το tweet του Patel και έγραψε: «Η ασφάλεια της Αμερικής δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η δικαιοσύνη θα επιβληθεί. Πάντα».
Η New York Post ήταν η πρώτη που ανέφερε την αιφνιδιαστική έφοδο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ο Patel ήταν αυτός που διέταξε την έρευνα για τον Μπόλτον.
Ο λογαριασμός X (Twitter) του Μπόλτον δημοσίευσε ένα μήνυμα στις 7:32 π.μ. στο οποίο επικρίνει την προσέγγιση του Τραμπ στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ενώ πράκτορες του FBI βρίσκονταν στο σπίτι του. Δεν είναι σαφές αν η δημοσίευση ήταν προγραμματισμένη.
«Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μια νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Η Μόσχα έχει απαιτήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που ήδη κατέχει και το υπόλοιπο του Ντονέτσκ, το οποίο δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει. Ο Ζελένσκι δεν θα το κάνει ποτέ. Εν τω μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχιστούν επειδή ο Τραμπ θέλει το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προχωρούν.
Ο Μπόλτον έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι συμπεριέλαβε απόρρητες πληροφορίες στο βιβλίο του του 2020, «The Room Where It Happened» (Το δωμάτιο όπου συνέβη).
Ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να απαγορεύσει τη δημοσίευσή του λόγω της συμπερίληψης εθνικών απόρρητων πληροφοριών — ισχυριζόμενος ότι ο Μπόλτον παραβίασε μια συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει ως προϋπόθεση για την πρόσληψή του — αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην πρώτη θητεία του Τραμπ άνοιξε έρευνα για το βιβλίο τον Σεπτέμβριο του 2020.
Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ βρίσκεται σε διαμάχη με τον πρώην εργοδότη του από τότε, εμφανιζόμενος τακτικά σε τηλεοπτικά κανάλια και επικρίνοντας την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική του προέδρου.