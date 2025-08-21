Ο Τραμπ βγαίνει για… περιπολία στους δρόμους της Ουάσινγκτον μαζί με την Εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σκοπεύει να βγει απόψε (21/08) για περιπολία στους δρόμους της Ουάσινγκτον, με τη συνοδεία αστυνομίας και στρατού, μετά την ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα, την περασμένη εβδομάδα.

«Θα βγω έξω απόψε, νομίζω, με την αστυνομία και με τον στρατό, φυσικά», γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος στον δημοσιογράφο του Newsmax, Τοντ Στάρνς.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, αναμένονται λεπτομέρειες για τα σχέδια του προέδρου. Ο Τραμπ έχει ήδη κινητοποιήσει χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς πράκτορες, επικαλούμενος «κύμα εγκληματικότητας» στην πρωτεύουσα.

Την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επισκέφθηκαν στρατεύματα στο Union Station, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί και τους αποδοκίμασαν.

