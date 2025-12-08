Αυστραλία: Πρώην νοσοκόμος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 24χρονης

Μια πρώην νοσοκόμα κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία της Toyah Cordingley, της οποίας το πτώμα βρέθηκε σε μια δημοφιλή τροπική παραλία στην Αυστραλία πριν από επτά χρόνια.

Αυστραλία: Πρώην νοσοκόμος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 24χρονης
H Toyah Cordingley
Ένας πρώην νοσοκόμος ινδικής καταγωγής κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία μιας νεαρής Αυστραλής, επτά χρόνια αφότου το σώμα της βρέθηκε σε μια απομονωμένη παραλία στο Κουίνσλαντ. Το σώμα της Toyah Cordingley ανακαλύφθηκε μισοθαμμένο σε μια απομονωμένη περιοχή με αμμόλοφους στην παραλία Wangetti, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια του Κερνς, στις 22 Οκτωβρίου του 2018. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο κατηγορούμενος, Rajwinder Singh, είχε πάει στην παραλία μετά από έναν καβγά με τη σύζυγό του. Φέρεται να κουβαλούσε φρούτα και ένα κουζινομάχαιρο.

Η Cordingley, μια υπάλληλος φαρμακείου, είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της στην παραλία. Όταν ο σκύλος της άρχισε να γαβγίζει στον σκύλο του Singh, οι δυο τους άρχισαν να μαλώνουν. Εξοργισμένος ο Singh τη μαχαίρωσε 26 φορές και έθαψε το σώμα στην άμμο. Έδεσε επίσης τον σκύλο της σε ένα δέντρο. Καθώς οι ένορκοι στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κερνς εξέδιδαν την ετυμηγορία, ο πατέρας του Cordingley φώναξε στον κατηγορούμενο: «Σάπισε στην κόλαση, μπαστ @@ε».

Το σώμα της 24χρονης ανακαλύφθηκε από τον πατέρα της, μισοθαμμένο σε αμμόλοφους στην παραλία Γουανγκέτι, ανάμεσα στα δημοφιλή τουριστικά σημεία του Κερνς και του Πορτ Ντάγκλας. Ο Rajwinder Singh, 41 ετών, διέφυγε στην Ινδία την επόμενη μέρα από την εύρεση του πτώματος και πέρασε τέσσερα χρόνια καταζητούμενος. Μετά από μια δίκη που διήρκεσε έναν μήνα, κρίθηκε ένοχος σήμερα (8/12), προκαλώντας ζητωκραυγές και δάκρυα από το κοινό που είχε συγκεντρωθεί στο δικαστήριο.

Η Cordingley εργαζόμενη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εθελόντρια σε καταφύγιο ζώων, ήταν γνωστή και αγαπητή στην τοπική κοινότητα και ο θάνατός της προκάλεσε θλίψη σε όλη την πολιτεία του Κουίνσλαντ. Μαχαιρώθηκε «επανειλημμένα» με αιχμηρό αντικείμενο και τοποθετήθηκε σε έναν ρηχό αμμώδη τάφο με «ελάχιστες ή καθόλου ελπίδες επιβίωσης», άκουσε το Ανώτατο Δικαστήριο του Κερνς.

Ο Singh με καταγωγή από το ινδικό κρατίδιο Παντζάμπ - ζούσε στο Ινισφέιλ τη στιγμή της δολοφονίας, μια πόλη περίπου δύο ώρες νότια από τον τόπο του εγκλήματος. Οι ντετέκτιβ τον είχαν γρήγορα εντοπίσει ως ύποπτο, αλλά είχε ήδη πετάξει εκτός χώρας, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του, τα τρία παιδιά και τους γονείς του, όπως ακούστηκε στη δίκη.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι αυτό αποτελούσε ένδειξη ενοχής του. Στα ενοχοποιητικά στοιχεία ανήκουν επίσης το DNA του που ανακτήθηκε από ένα ξυλάκι στον τόπο του εγκλήματος και οι κινήσεις του τηλεφώνου της συζύγου του που ταίριαζαν με τις κινήσεις του αυτοκινήτου του δράστη λίγο μετά την επίθεση. Αύριο θα γίνει γνωστή η ποινή του.

