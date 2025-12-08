Καιρός: Πλησιάζουν ψυχρές αέριες μάζες την χώρα - Πότε έρχονται και πώς θα επηρεάσουν το σκηνικό

Η πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

Καιρός: Πλησιάζουν ψυχρές αέριες μάζες την χώρα - Πότε έρχονται και πώς θα επηρεάσουν το σκηνικό
INTIME NEWS
Για ψυχρές αέριες μάζες που θα πλησιάσουν την χώρα μας τις επόμενες ημέρες έκανε λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου σε βίντεο με την πρόγνωση για την τάση του καιρού τον Δεκέμβριο.

Όπως σημείωσε ο προγνώστης καιρού οι μάζες αυτές θα κάνουν την εμφάνισή τους την εβδομάδα (13-18/12), ωστόσο δε φαίνεται να επηρεάζουν ιδιαίτερα τον καιρό, κάνοντας τον χειμώνα να αργεί λίγο ακόμα να έρθει.

Όπως τόνισε ο ίδιος σήμερα Δευτέρα (8/12) θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, που όμως θα εξασθενήσουν μέχρι το βραδυ.

Στα Ιόνια νησιά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές όπως και από την άλλη πλευρά στα Δωδεκάνησα.

Στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στην Αττική θα σημειωθουν ασθενείς τοπικές βροχές.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας και μετά θα επικρατήσουν 7-8 μποφόρ που θα φτάσουν έως και 9 γι΄αυτό ίσως υπάρξουν προβλήματα με τον απόπλου, τόνισε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η θερμοκρασία θα είναι ήπια σε όλη τη χώρα, αν και θα σημειώσει μικρή μείωση.

Από τα ξημερώματα της Τρίτης αναμένονται μπόρες σε Κρητη και Εύβοια, που όμως δε θα διαρκέσουν, ωστόσο θα υπάρχουν άνεμοι στο Αιγαίο.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και ήπιες θερμοκρασίες, όπως και την Παρασκευή, οπότε ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα και θα έχουν κοπάσει και οι άνεμοι.

«Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

Μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Πρώτη εικόνα για τα Χριστούγεννα

Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης.

Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα "Πασχούγεννα" που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός.

Οπότε ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο. Ακολουθεί χάρτης από το προγνωστικό μας σύστημα στον οποίο απεικονίζεται ο τύπος εμποδισμού ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που περιγράψαμε παραπάνω.

