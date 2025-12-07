Καιρός: Νέος αντικυκλώνας καλύπτει τη Μεσόγειο - Πώς διαμορφώνει το σκηνικό στη χώρα μας μέχρι 14/12

Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα για την εξέλιξη του καιρού μετά την κακοκαιρία Byron

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας καλύπτει τη Μεσόγειο - Πώς διαμορφώνει το σκηνικό στη χώρα μας μέχρι 14/12
Με ήπιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική και τη Νότια Ελλάδα θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού την Δευτέρα (8/12), σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Από την Τρίτη και μετά η χώρα μας περνά σε μετεωρολογική παύση, καθώς η κυκλοφορία αναδιοργανώνεται με τρόπο που «αδειάζει» τις βροχές προς τη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η Κύπρος και η Μέση Ανατολή μπαίνουν σε μια πολύ πιο ενεργή περίοδο, ενώ η Ελλάδα σε φάση μειωμένων βροχοπτώσεων.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς. τα μετεωρολογικά σενάρια της προηγούμενης εβδομάδας άλλαξαν και πλέον το κυρίαρχο σενάριο είναι οι τάση προς ξηρότερες συνθήκες στην περιοχή μας.

Ο χάρτης παρουσιάζει αρνητικές αποκλίσεις υετού (χρώματα μπεζ–πορτοκαλί) σχεδόν σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη, τα Βαλκάνια και το Αιγαίο:

«Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές της επόμενης εβδομάδας προβλέπονται μειωμένες σε σχέση με το κλιματικό μέσο. Δεν σημαίνει πλήρη απουσία φαινομένων, αλλά γενικά μικρότερη συχνότητα βροχών, πιο περιορισμένη ένταση, μικρότερη διάρκεια επεισοδίων», προσθέτει ο μετεωρολόγος.

Η επικράτηση ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη, σε συνδυασμό με την εξασθένιση βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο, προκαλούν την μετατόπιση των υετοφόρων συστημάτων προς κεντρική Ευρώπη και δυτική Μεσόγειο.

Αυτό μπλοκάρει τις οργανωμένες κακοκαιρίες και αφήνει την περιοχή μας με ήπιες, πιο ξηρές συνθήκες. Με τέτοια διάταξη, η θερμοκρασία θα κινηθεί λίγο πάνω από τα κανονικά στις περισσότερες περιοχές, ενώ πιθανές ψυχρές εισβολές δεν φαίνονται στο άμεσο διάστημα. Υπάρχει όμως πιθανή ενίσχυση βορείων ανέμων στα πελάγη, λόγω βαρομετρικών κέντρων από Τουρκία προς Μαύρη Θάλασσα.

Η ερχόμενη εβδομάδα δεν δείχνει συνέχεια των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Αντίθετα, βλέπουμε μια παροδική “ανάπαυλα”, με: περιορισμένες, πιο τοπικές και πιο αδύναμες βροχές, αυξημένα διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες. Είναι μια ευκαιρία για εκτόνωση εδαφών και ποταμών, αλλά όχι ένδειξη μόνιμης “ξηρασίας” — απλώς φυσιολογική διακύμανση.

Τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι από Δευτέρα 8/12 έως και Σάββατο 14/12 ο καιρός στη χώρα μας θα επηρεαστεί από μια έντονη και επίμονη αντικυκλωνική επέκταση που καλύπτει την κεντρική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Σύμφωνα με μεγάλα μοντέλα αποκλίσεων (ECMWF), η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των αρνητικών αποκλίσεων υετού, δηλαδή πολύ κάτω από τα κανονικά επίπεδα βροχόπτωσης.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίοδο ηλιόλουστου και σχετικά ψυχρού καιρού στα ηπειρωτικά και καθαρού-σταθερού και ξηρού καιρού, με ηλιοφάνεια και σχετικώς ψυχρές νύχτες, στην Ανατολή.

Η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο σταθερού και ξηρού καιρού, με ηλιοφάνεια και σχετικώς ψυχρότερες νύχτες. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία συνεχίζει να “κλείνει” την τροχιά των συστημάτων υετού μακριά από την Ελλάδα, τα οποία πλέον εκτρέπονται ανατολικότερα.

