Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Η πορεία του καιρού τη νέα εβδομάδα

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες
Βελτιωμένο θα είναι το σκηνικό του καιρού τη νέα εβδομάδα με νέα άνοδο της θερμοκρασίας από την Πέμπτη (11/12), η οποία θα κυμανθεί πάνω από τα φυσιολικά -για την εποχή - επίπεδα.

Σύμφωνα με το Forecast Weather Greece, την Δευτέρα αναμένονται αρκετές βροχές κυρίως στην πλευρά του Αιγαίου. Από την Τρίτη α φαινόμενα θα περιοριστούν σε Σποράδες και βόρεια Εύβοια ενώ για το υπόλοιπο της εβδομάδας αναμένονται βελτιωμένες καιρικές συνθήκες στη χώρα.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς έως μέτριοι στο Ιόνιο, μέτριοι έως ισχυροί στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο από την Πέμπτη (11/12) αναμένεται άνοδος και θα κυμαίνεται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Δευτέρα (8/12)

Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές αναμένονται την Δευτέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσια της Μακεδονίας, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες.

Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια, ο καιρός στη βόρεια και τη δυτική χώρα και το ανατολικό Αιγαίο αναμένεται σχεδόν αίθριος.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-12-2025

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και πιθανόν τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, πλην της Κρήτης όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι τις απογευματινές-βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, πλην της Κρήτης όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, εκτός από τα βορειοανατολικά όπου θα σημειώσει μικρή πτώση.

