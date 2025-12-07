Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

Τι δείχνουν οι ωκεανο-ατμοσφαιρικές δυναμικές

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι
Οι πιο πρόσφατες εποχικές προσομοιώσεις δείχνουν ότι το 2026 μπορεί να είναι μια χρονιά σημαντικών μεταβολών στο φαινόμενο ENSO, με πιθανές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα.

Μετά από μια ασθενή φάση La Niña, που εξακολουθεί να επηρεάζει την υδρόγειο στο τέλος του 2025, τα μοντέλα προβλέπουν σταδιακή επιστροφή σε ουδέτερες συνθήκες έως την άνοιξη.

Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι άλλο: μπορεί το El Niño να επανέλθει έως τα τέλη του 2026;

Σήμα προειδοποίησης από το ECMWF

Σύμφωνα με ενημερώσεις του κορυφαίου Ευρωπαϊκού Κέντρου Προγνωστικών Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF), η μετάβαση από τη La Niña σε ουδέτερη φάση ίσως να μην είναι η τελική κατάσταση.

Οι πιο πρόσφατες προσομοιώσεις δείχνουν αύξηση των θετικών ανωμαλιών στην περιοχή Niño 3.4, με πιθανή εμφάνιση El Niño κατά το καλοκαίρι και ενδεχόμενη σταθεροποίηση έως τα τέλη του έτους.

Πρόκειται για μια τάση που έχει τραβήξει την προσοχή των κλιματολόγων, αν και δεν υπάρχει ακόμη ομοφωνία μεταξύ των επιστημονικών ομάδων.

Ωστόσο, οργανισμοί όπως η NOAA, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) και το IRI παραμένουν πιο συγκρατημένοι: τα περισσότερα σενάρια συνεχίζουν να προκρίνουν ένα 2026 με ουδέτερες συνθήκες ENSO, με την πιθανότητα El Niño να αυξάνεται αργά και να γίνεται πιο σημαντική μόνο στο δεύτερο μισό του έτους.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει «συμφωνία μοντέλων» σχετικά με την ταχύτητα μετάβασης σε νέο θερμό φαινόμενο.

Τι δείχνουν οι ωκεανο-ατμοσφαιρικές δυναμικές

Ένα σημαντικό στοιχείο των τελευταίων αναλύσεων αφορά τη δυναμική αέρα-ωκεανού στον ισημερινό Ειρηνικό.

Τον Νοέμβριο καταγράφηκε ισχυρή δυτική ριπή ανέμου (WWB) στη δυτική περιοχή του ωκεανού, ένα φαινόμενο που συνδέεται συχνά με προετοιμαστικές φάσεις μεγάλων επεισοδίων El Niño. Η παρουσία μιας ιδιαίτερα θερμής και βαθιάς «θερμής δεξαμενής» στον δυτικό Ειρηνικό ευνοεί τη διάδοση κυμάτων Kelvin και τη συσσώρευση θερμότητας κάτω από την επιφάνεια.

Παρ’ όλα αυτά, η αντίδραση του συνολικού συστήματος ENSO σε μεμονωμένες ριπές ανέμου παραμένει αβέβαιη, καθώς εξαρτάται από την αλληλεπίδραση ωκεανού-ατμόσφαιρας και τη φάση των ενδοεποχικών διακυμάνσεων.

1765096261764-19057077-clipboard12-07-202501.jpg

Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια κλιματική ισορροπία

Εάν επαληθευτεί το σενάριο του ECMWF, το 2026 θα είναι χρονιά ισχυρής αναδιοργάνωσης των παγκόσμιων ατμοσφαιρικών ροών.

Ένα ώριμο El Niño στα τέλη του 2026 και τον χειμώνα 2026–27 θα μπορούσε να ενισχύσει το υποτροπικό ρεύμα, να αλλάξει τις πορείες των καταιγίδων και να αυξήσει την πιθανότητα ακραίων φαινομένων, από έντονες βροχοπτώσεις στις μεσαίες γεωγραφικές ζώνες έως πιο έντονες κυκλωνικές περιόδους στον Ειρηνικό.

Στον τροπικό μέτωπο, ένα πιθανό El Niño σε συνδυασμό με ήδη υψηλές θερμοκρασίες επιφανείας θα μπορούσε να επιδεινώσει τα θαλάσσια θερμά κύματα, επηρεάζοντας κοράλλια, βιοποικιλότητα και κρίσιμους οικονομικούς τομείς, όπως η αλιεία και ο τουρισμός.

Ακόμη και τα παγοκαλύμματα ενδέχεται να επηρεαστούν, με αλλαγές στον κύκλο τήξης-πάγωσης στις πολικές περιοχές.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Για την Ελλάδα, ένα πιθανό El Niño θα μπορούσε να φέρει πιο θερμά και ξηρά καλοκαίρια, με αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις νότιες και νησιωτικές περιοχές.

Τους χειμερινούς μήνες, είναι πιθανό να σημειωθούν πιο έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της βόρειας και δυτικής χώρας, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Οι θαλάσσιες θερμοκρασίες του Αιγαίου και του Ιονίου ενδέχεται επίσης να αυξηθούν, με επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή και τον τουρισμό.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

