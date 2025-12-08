Καιρός: Χωρίς έντονα φαινόμενα η εβδομάδα – Ήπιες οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες

Γενικά βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Χωρίς έντονα φαινόμενα η εβδομάδα – Ήπιες οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες
ΚΑΙΡΟΣ
5'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσια της Μακεδονίας, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες.
Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια, ο καιρός στη βόρεια και τη δυτική χώρα και το ανατολικό Αιγαίο αναμένεται σχεδόν αίθριος.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός της εβδομάδας

Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Σάκης Αρναούτογλου, τη Δευτέρα θα σημειωθεί μια γενικότερη αστάθεια, κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας και στην Κρήτη.

Την Τρίτη ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί παντού, ενώ την Τετάρτη θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Το βράδυ της Πέμπτης, ίσως σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν καταιγίδες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα πέσουν λίγα χιόνια. Βαθμιαία από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βορειοανατολικοί βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Tα φαινόμενα στη βόρεια Κρήτη πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως από το απόγευμα.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και στα νότια πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στην περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.
Άνεμοι: Στα νησιά του Aνατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με παροδικές τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 09-12-2025

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, πλην της Κρήτης όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες ασθενείς βροχές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο αριθμός των άμεσων αναγκών ανέβηκε στα τελευταία τρία ματς

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

06:28LIFESTYLE

Ο Πάνος Κατσαρίδης στο Newsbomb.gr: «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος-σχολείο»

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη για την Αρκτική: Ο άγνωστος σταθμός στην Γροιλανδία, η άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και η ελληνική τεχνολογία

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερό» το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Τιμές «χρυσού» για κρέατα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 3.000 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από δάγκωμα σκύλου μέσα σε ένα χρόνο - Δραματικά στοιχεία από μελέτη του ΕΟΔΥ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στόχος να μείνουν στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χωρίς έντονα φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή – Ήπιες οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργεί από σήμερα η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης – Ο πίνακας με τα δρομολόγια

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Αυξάνεται η χρονική διάρκεια για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025–2026

03:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζεται η υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

03:24ΚΟΣΜΟΣ

«Απογοητευμένος» ο Τραμπ με τον Ζελένσκι: «Δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

02:34ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από δύο ενόπλους την ώρα που επέστρεφε από ρεπορτάζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη για την Αρκτική: Ο άγνωστος σταθμός στην Γροιλανδία, η άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και η ελληνική τεχνολογία

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 3.000 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από δάγκωμα σκύλου μέσα σε ένα χρόνο - Δραματικά στοιχεία από μελέτη του ΕΟΔΥ

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

21:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν για τα νερά στα αποδυτήρια: «Νόμιζα μόνο στο ΣΕΦ γίνονται αυτά - Βρέχει κι εδώ;» | Βίντεο

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα κινεζικά ηλεκτρικά φορτηγά ανατρέπουν την παγκόσμια αγορά

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνoυν ECMWF και GFS την επόμενη κακοκαιρία - Η πρόβλεψη Αμερικανών και Ευρωπαίων

03:24ΚΟΣΜΟΣ

«Απογοητευμένος» ο Τραμπ με τον Ζελένσκι: «Δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση

12:20LIFESTYLE

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ