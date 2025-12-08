Κολοσσιαίος πύθωνας έστησε ενέδρα σε αγρότη - Τον έριξε από το ποδήλατο και τον έσφιξε μέχρι θανάτου

Κρυμμένο σε ψηλό χορτάρι ένα τεραστίων διαστάσεων φίδι φαίνεται πως έστησε ενέδρα περιμένοντας στο υποψήφιο θύμα του να περάσει από μπροστά του.

Ο 57χρονος Nurdin και η σύζυγος του, επέστρεφαν με το ποδήλατό τους στο σπίτι τους, μέσα από ένα κατάφυτο μονοπάτι φυτείας πιπεριάς σε αγροτική περιοχή της Ινδονησίας, στις 29 Νοεμβρίου, όταν ένας κολοσσιαίος πύθωνας 7 μέτρων, τους επιτέθηκε ανατρέποντας το όχημά τους,

Πριν προλάβει ο άνδρας να αντιδράσει το τεράστιο ερπετό γλίστρησε από πάνω του και κουλουριάστηκε ασφυκτικά γύρω του.

Έντρομη η σύζυγός του παρακολουθούσε τον 57χρονο να παλεύει για ανάσα. Προσπάθησε να τον απεγκλωβίσει από την «αγκαλιά θανάτου», χτυπώντας το ερπετό και τραβώντας το, αλλά χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια έτρεξε στο πλησιέστερο σπίτι για να καλέσει βοήθεια, αλλά όταν έφτασε ήταν ήδη αργά για τον άνδρα.

Είχε σταματήσει να αναπνέει και ο πύθωνας βρισκόταν κουλουριασμένος γύρω του.

Παρά τις προσπάθειές τους, οι χωρικοί δεν κατάφεραν να βγάλουν απελευθερώσουν το σώμα του από τον πύθωνα, τον οποίο χρειάστηκε να κόψουν τελικά σε κομμάτια.

Ο δικτυωτός πύθωνας, ένα από τα μεγαλύτερα είδη φιδιών στον κόσμο, είναι εγγενής στη Νοτιοανατολική Ασία. Κατοικεί σε δάση, βάλτους, κανάλια, ακόμη και πόλεις, οδηγώντας σε συχνές συναντήσεις με ανθρώπους.

Αυτά τα φίδια έχουν μια ποικίλη διατροφή που περιλαμβάνει ανθρώπους, γάτες, σκύλους, πουλιά, αρουραίους και άλλα φίδια.

Η Ινδονησία, φιλοξενεί μερικούς από τους μεγαλύτερους πύθωνες στον πλανήτη. Καθώς η αγροτική γη μετατρέπεται όλο και περισσότερο για γεωργική χρήση, οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις με αυτά τα τρομερά πλάσματα αυξάνονται, οδηγώντας σε αύξηση των επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.