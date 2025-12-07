Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σε γάμο στο Τσαντ, όταν ένας καλεσμένος που συμμετείχε σε εορταστικούς πυροβολισμούς τραυμάτισε θανάσιμα τον γαμπρό, προκαλώντας στη συνέχεια εκτεταμένες συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Το «τελετουργικό» που κατέληξε σε θάνατο

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Amdirib, στην περιοχή Batha, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο καλεσμένος έφτασε στον χώρο του γάμου με μηχανάκι και κρατούσε αυτόματο όπλο, το οποίο σήκωσε στον αέρα για να ρίξει πυροβολισμούς ως ένδειξη τιμής προς τον γαμπρό.

Η ισχυρή ανάκρουση του όπλου φέρεται να εκτροχίασε τη λαβή του, με αποτέλεσμα μία από τις σφαίρες να χτυπήσει τον γαμπρό στο στήθος.

Ο δράστης αρχικά δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, μέχρι που οι φωνές των παρευρισκομένων τον έκαναν να γυρίσει και να συνειδητοποιήσει το λάθος του.

Groom accidentally killed by his brother during wedding in Chad pic.twitter.com/f62Ag8fPNU — Vegas ⚔️ (@vegasyx) December 6, 2025

Ο θάνατος που άναψε το φυτίλι

Ο γαμπρός κατέρρευσε στο έδαφος και, σύμφωνα με διαφορετικές πηγές, είτε υπέκυψε επί τόπου είτε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Ati.

Ο θάνατός του έγινε αφορμή να ξεσπάσει βίαιη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών, η οποία κλιμακώθηκε σε αιματηρό επεισόδιο με 57 νεκρούς.

Παρά τις απαγορεύσεις σε ορισμένες περιοχές και τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αρχών, οι πυροβολισμοί στον αέρα εξακολουθούν να αποτελούν μέρος των παραδοσιακών εορτασμών σε πολλές αγροτικές κοινότητες του Τσαντ.

Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και σε άλλες χώρες, από την Ινδία μέχρι τη Σερβία, με θανατηφόρα αποτελέσματα. Στις ΗΠΑ, μόνο μεταξύ 1985 και 1992, 118 άνθρωποι τραυματίστηκαν από «τυφλές» σφαίρες που έπεσαν από τον ουρανό, εκ των οποίων 38 έχασαν τη ζωή τους.