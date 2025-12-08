Ρωσίδα blogger έβαλε τον γιο της σε πλαστική σακούλα - Βίντεο

Μια δημοφιλής Ρωσίδα blogger που ασχολείται με θέματα γονικής μέριμνας βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να χρησιμοποιεί μια αντλία για να αφαιρέσει τον αέρα από μια πλαστική σακούλα με κενό αέρα, με τον γιο της μέσα.

Στο βίντεο, η Άννα Σαπαρίνα, μια 36χρονη blogger από την πόλη Σαράτοφ στη νότια Ρωσία, βάζει τον γιο της μέσα σε μια μεγάλη πλαστική σακούλα και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια αντλία για να αφαιρέσει τον αέρα. Το παιδί παρέμεινε μέσα μόνο για λίγα δευτερόλεπτα πριν φωνάξει για βοήθεια.

Το βίντεο είχε τον τίτλο «Όταν είμαι σε αναρρωτική άδεια για 3 εβδομάδες...».

Η Σαπαρίνα διαχειρίζεται ένα δημοφιλές κανάλι για τη μητρότητα και δημοσιεύει τακτικά βίντεο για την οικογενειακή ζωή, τα οποία συχνά λαμβάνουν εκατομμύρια προβολές.

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στις ρωσικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, προκαλώντας κύμα κριτικής από χρήστες που δήλωσαν ότι το κόλπο αποτελούσε προφανή απειλή για τη ζωή και την υγεία του αγοριού.

?A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked



36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views.



She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

Διαβάστε επίσης