Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα

Το 1939, η Λίνα Μαρσέλα Μεντίνα φέρεται να έγινε η νεότερη μητέρα στον κόσμο

Δημήτρης Δρίζος

Ενώ ο κόσμος βρισκόταν στα πρόθυρα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μια απίστευτη και ανησυχητική ιστορία εκτυλίχθηκε στα υψίπεδα των Άνδεων του Περού, αφήνοντας την επιστημονική κοινότητα και το παγκόσμιο κοινό άφωνους.

Το 1939, η Λίνα Μαρσέλα Μεντίνα φέρεται να έγινε η νεότερη μητέρα στον κόσμο, γεννώντας σε ηλικία μόλις πέντε ετών. Μια ιστορία τόσο απίστευτη, που ακόμη και ογδόντα και πλέον χρόνια αργότερα, οι γιατροί ξύνουν το κεφάλι τους μπροστά στο ιατρικό φαινόμενο.

Η ιστορία της Λίνα ξεκίνησε σε ένα φτωχό χωριό του Περού. Η οικογένειά της, ζώντας σε συνθήκες ακραίας ένδειας, παρατήρησε μια ανησυχητική διόγκωση στην κοιλιά του μικρού κοριτσιού. Αρχικά, οι γείτονες, σοκαρισμένοι, άρχισαν να τη βλέπουν ως μια εκδοχή της «Παρθένου Μαρίας», πιστεύοντας ότι ήταν το «δοχείο» για το παιδί ενός «Θεού του Ήλιου».

Πριν από τους γιατρούς, η οικογένεια στράφηκε στους σαμάνους της περιοχής. Εκείνοι, με τη σειρά τους, υπέθεσαν ότι η Λίνα είχε έναν «δαίμονα» μέσα της και προσπάθησαν να τον διώξουν με τοπικές θεραπείες – όλες ανεπιτυχείς.

Τελικά, ο πατέρας της την μετέφερε σε τοπικό νοσοκομείο. Οι γιατροί αρχικά υποψιάστηκαν ότι η μικρή Λίνα έπασχε από έναν όγκο. Η διάγνωση όμως ήταν συγκλονιστική: Η Λίνα ήταν επτά μηνών έγκυος.

1763896861206-765715693-1.jpg

Ιατρική πρωτοφανής περίπτωση και γέννηση

Στις 14 Μαΐου 1939, η Λίνα Μεντίνα έφερε στον κόσμο το παιδί της. Παρά τη μικρή της ηλικία, η εγκυμοσύνη έφτασε σε πλήρη διάρκεια και ο τοκετός έγινε με καισαρική τομή, χωρίς επιπλοκές. Το αγοράκι ζύγιζε περίπου 2,7 κιλά (λιγότερο από 6 λίβρες) και ονομάστηκε Τζεράρντο, προς τιμήν του γιατρού που βοήθησε στη γέννηση.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν τότε αποκάλυψαν το ιατρικό φαινόμενο: η Λίνα είχε περάσει από μια ασυνήθιστα πρόωρη εφηβεία (precocious puberty) και είχε ήδη αναπτύξει πλήρως τα γεννητικά της όργανα πριν μείνει έγκυος. Τα ιατρικά αρχεία που τεκμηριώνουν την υπόθεση την έκαναν επίσημα τη νεότερη μητέρα στον κόσμο.

Ο Τζεράρντο ανατράφηκε μέσα στο σπίτι νομίζοντας ότι η Λίνα ήταν η αδελφή του. Την αλήθεια την έμαθε σε ηλικία 10 ετών. Δυστυχώς, απεβίωσε νωρίς, το 1979, σε ηλικία 40 ετών, από ασθένεια του μυελού των οστών.

1763896906257-531707069-clipboard11-23-202501.jpg

Το σκοτεινό μυστήριο

Ενώ η ιατρική πτυχή της ιστορίας είναι εκπληκτική, η ανθρωπιστική πτυχή παραμένει σκοτεινή και άλυτη: Ποιος βίασε και άφησε έγκυο τη Λίνα;

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε από τον πατέρα της Λίνα, ο οποίος αρχικά συνελήφθη ως ύποπτος βιασμού. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης μαρτύρων ή αποδεικτικών στοιχείων σεξουαλικής κακοποίησης.

Στη συνέχεια, η έρευνα στράφηκε στους θείους και τους αδελφούς της, συμπεριλαμβανομένου ενός αδελφού με προβλήματα ψυχικής υγείας. Υπόνοιες υπήρξαν και για τον κηπουρό της οικογένειας, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μόλις η εγκυμοσύνη έγινε γνωστή. Μέχρι σήμερα, δεν απαγγέλθηκε επίσημη κατηγορία σε κανέναν.

1763896938349-801246374-3.jpg

Η Λίνα Μεντίνα, λόγω της τεράστιας προβολής που γνώρισε η υπόθεσή της παγκοσμίως, παρέμεινε σιωπηλή και απρόθυμη να μιλήσει ποτέ στον Τύπο για την τραυματική της εμπειρία. Η ζωή της καλύφθηκε από ένα πέπλο μυστικότητας.

Εάν η Λίνα είναι ακόμη εν ζωή σήμερα, θα ήταν 92 ετών. Η ιστορία της συνεχίζει να στοιχειώνει την ιατρική επιστήμη, αποτελώντας ένα μοναδικό και θλιβερό ορόσημο στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένα μυστήριο που αρνείται να επιλυθεί.

*Με πληροφορίες από την Daily Mail

